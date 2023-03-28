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ЕС забыл о ядерных боеголовках в Восточной Европе и Турции, считает эксперт - РИА Новости, 28.03.2023
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18:18 28.03.2023 (обновлено: 18:24 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/oruzhie-1861334587.html
ЕС забыл о ядерных боеголовках в Восточной Европе и Турции, считает эксперт
ЕС забыл о ядерных боеголовках в Восточной Европе и Турции, считает эксперт - РИА Новости, 28.03.2023
ЕС забыл о ядерных боеголовках в Восточной Европе и Турции, считает эксперт
В Европе, критикуя решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, забывают о примерно 150 американских ядерных боеголовках B61 в Турции и... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:18
2023-03-28T18:24
германия
россия
сша
владимир путин
евросоюз
f-16
нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. В Европе, критикуя решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, забывают о примерно 150 американских ядерных боеголовках B61 в Турции и Восточной Европе, считает Филипп Девинтер который является одним из ведущих членов бельгийской партии "Фламандский интерес". В субботу 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия. "Когда в Европе говорят о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия, они забывают о расположенных в Турции и Восточной Европе 150 американских тактических ядерных боеголовках, нести которые способны находящиеся на вооружении НАТО многофункциональные истребители F-16", - сказал эксперт РИА Новости. По его словам, "их присутствие (ядерных боеголовок) в Европе является пережитком холодной войны". "Нелогично держать их там после падения "железного занавеса" и исчезновения аналогичного вооружения на территории стран Варшавского договора. Мы должны прежде всего думать о разрешении конфликта и недопущении полномасштабного противостояния, которое может легко перерасти в мировую войну", - сказал Девинтер, добавив, что сожалеет о решении России. По его мнению, для стран НАТО во главе с США ситуация на Украине перерастает в конфликт с Россией, который ведется "чужими руками". При этом он добавил, что явным бенефициаром от затягивания конфликта являются именно Соединенные Штаты, которым это выгодно по экономическим и политическим соображениям. По мнению эксперта, необходимо принять все меры для поддержания мирного плана Китая по Украине. Даже если это не принесет немедленного мира, это станет первым шагом в правильном направлении, считает Девинтер. На территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
https://ria.ru/20230328/bolton-1861147659.html
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германия, россия, сша, владимир путин, евросоюз, f-16, нато, в мире
Германия, Россия, США, Владимир Путин, Евросоюз, F-16, НАТО, В мире
ЕС забыл о ядерных боеголовках в Восточной Европе и Турции, считает эксперт

Эксперт Девинтер: Евросоюз забыл о 150 ядерных боеголовках США в Восточной Европе и Турции

© AP Photo / Michael SohnАктивисты во время митинга против нахождения ядерного оружия в Германии
Активисты во время митинга против нахождения ядерного оружия в Германии - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Активисты во время митинга против нахождения ядерного оружия в Германии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. В Европе, критикуя решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, забывают о примерно 150 американских ядерных боеголовках B61 в Турции и Восточной Европе, считает Филипп Девинтер который является одним из ведущих членов бельгийской партии "Фламандский интерес".
В субботу 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.
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"Когда в Европе говорят о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия, они забывают о расположенных в Турции и Восточной Европе 150 американских тактических ядерных боеголовках, нести которые способны находящиеся на вооружении НАТО многофункциональные истребители F-16", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, "их присутствие (ядерных боеголовок) в Европе является пережитком холодной войны".
"Нелогично держать их там после падения "железного занавеса" и исчезновения аналогичного вооружения на территории стран Варшавского договора. Мы должны прежде всего думать о разрешении конфликта и недопущении полномасштабного противостояния, которое может легко перерасти в мировую войну", - сказал Девинтер, добавив, что сожалеет о решении России.
По его мнению, для стран НАТО во главе с США ситуация на Украине перерастает в конфликт с Россией, который ведется "чужими руками". При этом он добавил, что явным бенефициаром от затягивания конфликта являются именно Соединенные Штаты, которым это выгодно по экономическим и политическим соображениям. По мнению эксперта, необходимо принять все меры для поддержания мирного плана Китая по Украине. Даже если это не принесет немедленного мира, это станет первым шагом в правильном направлении, считает Девинтер.
На территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.
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