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ЕС забыл о ядерных боеголовках в Восточной Европе и Турции, считает эксперт

ЕС забыл о ядерных боеголовках в Восточной Европе и Турции, считает эксперт - РИА Новости, 28.03.2023

ЕС забыл о ядерных боеголовках в Восточной Европе и Турции, считает эксперт

В Европе, критикуя решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, забывают о примерно 150 американских ядерных боеголовках B61 в Турции и... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:18

2023-03-28T18:18

2023-03-28T18:24

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БРЮССЕЛЬ, 28 мар – РИА Новости. В Европе, критикуя решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, забывают о примерно 150 американских ядерных боеголовках B61 в Турции и Восточной Европе, считает Филипп Девинтер который является одним из ведущих членов бельгийской партии "Фламандский интерес". В субботу 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия. "Когда в Европе говорят о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия, они забывают о расположенных в Турции и Восточной Европе 150 американских тактических ядерных боеголовках, нести которые способны находящиеся на вооружении НАТО многофункциональные истребители F-16", - сказал эксперт РИА Новости. По его словам, "их присутствие (ядерных боеголовок) в Европе является пережитком холодной войны". "Нелогично держать их там после падения "железного занавеса" и исчезновения аналогичного вооружения на территории стран Варшавского договора. Мы должны прежде всего думать о разрешении конфликта и недопущении полномасштабного противостояния, которое может легко перерасти в мировую войну", - сказал Девинтер, добавив, что сожалеет о решении России. По его мнению, для стран НАТО во главе с США ситуация на Украине перерастает в конфликт с Россией, который ведется "чужими руками". При этом он добавил, что явным бенефициаром от затягивания конфликта являются именно Соединенные Штаты, которым это выгодно по экономическим и политическим соображениям. По мнению эксперта, необходимо принять все меры для поддержания мирного плана Китая по Украине. Даже если это не принесет немедленного мира, это станет первым шагом в правильном направлении, считает Девинтер. На территории семи стран Европы, а также в Турции, еще со времен холодной войны расположены склады с ядерным оружием США, а летчики многих европейских стран учились доставлять ядерные бомбы к границам СССР. Сегодня возможность доставки ядерного оружия на территорию России для НАТО увеличена, поскольку они могут использовать аэродромы в Польше, Прибалтике и Румынии. Западные критики инициативы размещения российского ТЯО в Белоруссии не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия - официально власти ФРГ не комментируют существование ядерного оружия на территории страны, однако ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц, а оппозиционные партии страны в течение многих лет требуют вывода ядерного оружия США с территории ФРГ.

https://ria.ru/20230328/bolton-1861147659.html

https://ria.ru/20230328/khranenie-1861109178.html

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германия, россия, сша, владимир путин, евросоюз, f-16, нато, в мире