https://ria.ru/20230328/oruzhie-1861196007.html

В ГД посоветовали Киеву не надеяться на западное чудо-оружие

В ГД посоветовали Киеву не надеяться на западное чудо-оружие - РИА Новости, 28.03.2023

В ГД посоветовали Киеву не надеяться на западное чудо-оружие

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик призвал киевские власти оставить надежды на западное чудо-оружие, а низкую поддержку украинским обществом петиции о РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:28

2023-03-28T12:28

2023-03-28T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик призвал киевские власти оставить надежды на западное чудо-оружие, а низкую поддержку украинским обществом петиции о запрете использования снарядов с обедненным ураном назвал результатом пропаганды. Петиция с призывом запретить украинским войскам использование снарядов с обедненным ураном появилась на сайте Владимира Зеленского. Автор считает их применение преступлением против человечества и планеты. К утру вторника петиция набрала 30 голосов из необходимых 25 тысяч. "Украинское общество продолжает верить в натовское чудо-оружие. Если раньше это были Javelin и HIMARS, то теперь вся надежда на снаряды с обедненным ураном. Жаль, что у этих людей, которые по сути один с нами народ, мозги забиты какой-то мифической победой. Но им не стоит уповать на натовское чудо-оружие. Мы своего добьемся, а они мифического чудо-оружия, которое позволит победить, все равно не получат – потому что его нет", - сказал РИА Новости Белик. По его мнению, низкая поддержка петиции говорит о том, что украинская пропаганда "вымыла мозги" местному населению. "У них в головах есть только пропаганда и цитаты Зеленского", - считает Белик. Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня весь мир знает об опасности применения оружия с обедненным ураном, так же как и то, что на один такой снаряд в сторону российских войск ответ будет в десятки раз сокрушительней. Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила 21 марта в палате лордов британского парламента, что Великобритания передаст Украине танки "Челенджер-2" вместе с бронебойными подкалиберными снарядами, которые содержат обедненный уран. Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Лондона, заявил, что РФ будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, и что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если подобное произойдет, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала применение снарядов с обедненным ураном как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется. Применение урановых боеприпасов нанесет непоправимый вред здоровью военных и гражданскому населению Украины, но НАТО готова поставить их Киеву, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Отложенные последствия применения вооружений с обедненным ураном могут быть очень тяжелыми, и жителям Украины стоит задуматься, хотят ли они этого, заявлял зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Природный уран состоит главным образом из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран -235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана -235 в результате обогащения. Тем не менее в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана -235. Уран близок по плотности к вольфраму. Это позволяет снарядам меньшего размера быть равным по массе снарядам из большинства других металлов, снижая при этом аэродинамическое сопротивление. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию. Поскольку уран пирофорен (его мелкие частицы самовоспламеняются на воздухе), то снаряды с ним обладают значительно большим заброневым поражающим действием, чем снаряды с сердечниками на основе вольфрама. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Но, подобно другим тяжелым металлам, уран токсичен. По мнению ряда специалистов, генетические повреждения, вызывающие рак, могут быть связаны с механизмом взаимного усиления химической токсичности урановых частиц, попадающих в организм, и пусть и относительно слабой, но все же радиоактивности обедненного урана.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

https://ria.ru/20230325/uran-1860593486.html

https://ria.ru/20230323/uran-1860079178.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, великобритания, дмитрий белик, госдума рф, нато