https://ria.ru/20230328/omsk-1861250633.html
В Омске проведут суд над насильником-форточником
В Омске проведут суд над насильником-форточником - РИА Новости, 28.03.2023
В Омске проведут суд над насильником-форточником
Завершено длившееся с 2010 года расследование уголовного дела серийного 63-летнего насильника-форточника из Омска, теперь он предстанет перед судом, рассказали... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:32
2023-03-28T14:32
2023-03-28T14:32
происшествия
омск
омская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 28 мар - РИА Новости. Завершено длившееся с 2010 года расследование уголовного дела серийного 63-летнего насильника-форточника из Омска, теперь он предстанет перед судом, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области. Насильник по прозвищу Форточник находился в розыске 12 лет. Мужчина всегда выбирал жертв, которые проживали на первом этаже. По версии следствия, он сначала наблюдал за ними через окно, изучал их распорядок дня и поведение, семейное положение, запоминал планировку квартир. Затем он проникал в квартиру через форточку и хорошо ориентировался внутри. Чтобы женщины не смогли рассмотреть его, мужчина светил им фонариком в лицо. Уходил он тоже через форточки или открытые окна. Женщинам, у которых были дети, угрожал, понимая, что мать, оказавшись в безвыходной ситуации, согласится на все, лишь бы обезопасить ребенка. Отмечается, что данным делом занималась следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей и оперативных сотрудников полиции. "Со слов женщин были составлены субъективные портреты предполагаемого преступника, которые впоследствии полностью совпали с внешностью задержанного мужчины. Планомерная работа проводилась длительное время и дала положительный результат. 13 сентября 2022 года 63-летний мужчина, которому удавалось скрываться в течение 12 лет, был задержан. В Омской области обвиняемый с 29 апреля 2010 по 31 августа 2012 года совершил семь изнасилований женщин и одно покушение на изнасилование, а также действия сексуального характера", - пояснили в пресс-службе. Кроме того, по информации следствия, в августе 2022 года Форточник проник в офис на улице Алтайская в Омске и похитил из сейфов 600 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан, вину он отрицал, однако потерпевшие женщины уверенно его опознали. Мужчину арестовали. Уточняется, что в ближайшее время его ждет суд.
https://ria.ru/20230328/ubiystvo-1861193981.html
https://ria.ru/20230328/sud-1861217926.html
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происшествия, омск, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Омская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске проведут суд над насильником-форточником
В Омске перед судом предстанет 63-летний насильник, проникавший к жертвам через форточки
ОМСК, 28 мар - РИА Новости.
Завершено длившееся с 2010 года расследование уголовного дела серийного 63-летнего насильника-форточника из Омска, теперь он предстанет перед судом, рассказали
в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Насильник по прозвищу Форточник находился в розыске 12 лет. Мужчина всегда выбирал жертв, которые проживали на первом этаже. По версии следствия, он сначала наблюдал за ними через окно, изучал их распорядок дня и поведение, семейное положение, запоминал планировку квартир. Затем он проникал в квартиру через форточку и хорошо ориентировался внутри. Чтобы женщины не смогли рассмотреть его, мужчина светил им фонариком в лицо. Уходил он тоже через форточки или открытые окна. Женщинам, у которых были дети, угрожал, понимая, что мать, оказавшись в безвыходной ситуации, согласится на все, лишь бы обезопасить ребенка. Отмечается, что данным делом занималась следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей и оперативных сотрудников полиции.
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"Со слов женщин были составлены субъективные портреты предполагаемого преступника, которые впоследствии полностью совпали с внешностью задержанного мужчины. Планомерная работа проводилась длительное время и дала положительный результат. 13 сентября 2022 года 63-летний мужчина, которому удавалось скрываться в течение 12 лет, был задержан. В Омской области обвиняемый с 29 апреля 2010 по 31 августа 2012 года совершил семь изнасилований женщин и одно покушение на изнасилование, а также действия сексуального характера", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, по информации следствия, в августе 2022 года Форточник проник в офис на улице Алтайская в Омске и похитил из сейфов 600 тысяч рублей. Подозреваемый был задержан, вину он отрицал, однако потерпевшие женщины уверенно его опознали. Мужчину арестовали. Уточняется, что в ближайшее время его ждет суд.
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