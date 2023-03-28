Рейтинг@Mail.ru
У замглавы администрации Ростова-на-Дону прошли обыски - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/obyski-1861283394.html
У замглавы администрации Ростова-на-Дону прошли обыски
У замглавы администрации Ростова-на-Дону прошли обыски - РИА Новости, 28.03.2023
У замглавы администрации Ростова-на-Дону прошли обыски
Силовики провели обыски у замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Алексея Пикалова в рамках расследования уголовного дела в отношении чиновников из... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:58
2023-03-28T15:58
россия
происшествия
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики провели обыски у замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Алексея Пикалова в рамках расследования уголовного дела в отношении чиновников из "Ростгорсвета", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "По месту жительства и работы Пикалова прошли обыски", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении руководства муниципального предприятия "Ростгорсвет", которое подведомственно департаменту ЖКХ. Как ранее сообщал региональный СК, директор "Ростгорсвет" и его заместитель обвиняются по статье УК РФ "Получение взятки". Согласно материалам дела, чиновники получили от директора коммерческой организации взятку в сумме более 1 миллиона рублей за получение информации, которая позволяла вне конкуренции выигрывать торги на заключение договоров подряда с "Ростгорсвет". По информации источника, в настоящее время Пикалов проходит свидетелем по данному уголовному делу.
https://ria.ru/20230321/memorial-1859405942.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ)
У замглавы администрации Ростова-на-Дону прошли обыски

Силовики провели обыски у замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Алексея Пикалова

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики провели обыски у замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Алексея Пикалова в рамках расследования уголовного дела в отношении чиновников из "Ростгорсвета", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"По месту жительства и работы Пикалова прошли обыски", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении руководства муниципального предприятия "Ростгорсвет", которое подведомственно департаменту ЖКХ.
Как ранее сообщал региональный СК, директор "Ростгорсвет" и его заместитель обвиняются по статье УК РФ "Получение взятки". Согласно материалам дела, чиновники получили от директора коммерческой организации взятку в сумме более 1 миллиона рублей за получение информации, которая позволяла вне конкуренции выигрывать торги на заключение договоров подряда с "Ростгорсвет".
По информации источника, в настоящее время Пикалов проходит свидетелем по данному уголовному делу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
В СК рассказали об обысках по делу "Мемориала"*
21 марта, 11:36
 
РоссияПроисшествияРостов-на-ДонуСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала