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У замглавы администрации Ростова-на-Дону прошли обыски

У замглавы администрации Ростова-на-Дону прошли обыски - РИА Новости, 28.03.2023

У замглавы администрации Ростова-на-Дону прошли обыски

Силовики провели обыски у замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Алексея Пикалова в рамках расследования уголовного дела в отношении чиновников из... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:58

2023-03-28T15:58

2023-03-28T15:58

россия

происшествия

ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики провели обыски у замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Алексея Пикалова в рамках расследования уголовного дела в отношении чиновников из "Ростгорсвета", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "По месту жительства и работы Пикалова прошли обыски", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении руководства муниципального предприятия "Ростгорсвет", которое подведомственно департаменту ЖКХ. Как ранее сообщал региональный СК, директор "Ростгорсвет" и его заместитель обвиняются по статье УК РФ "Получение взятки". Согласно материалам дела, чиновники получили от директора коммерческой организации взятку в сумме более 1 миллиона рублей за получение информации, которая позволяла вне конкуренции выигрывать торги на заключение договоров подряда с "Ростгорсвет". По информации источника, в настоящее время Пикалов проходит свидетелем по данному уголовному делу.

https://ria.ru/20230321/memorial-1859405942.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)