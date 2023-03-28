https://ria.ru/20230328/obyski-1861283394.html
У замглавы администрации Ростова-на-Дону прошли обыски
У замглавы администрации Ростова-на-Дону прошли обыски - РИА Новости, 28.03.2023
У замглавы администрации Ростова-на-Дону прошли обыски
Силовики провели обыски у замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Алексея Пикалова в рамках расследования уголовного дела в отношении чиновников из... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:58
2023-03-28T15:58
2023-03-28T15:58
россия
происшествия
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики провели обыски у замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Алексея Пикалова в рамках расследования уголовного дела в отношении чиновников из "Ростгорсвета", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "По месту жительства и работы Пикалова прошли обыски", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении руководства муниципального предприятия "Ростгорсвет", которое подведомственно департаменту ЖКХ. Как ранее сообщал региональный СК, директор "Ростгорсвет" и его заместитель обвиняются по статье УК РФ "Получение взятки". Согласно материалам дела, чиновники получили от директора коммерческой организации взятку в сумме более 1 миллиона рублей за получение информации, которая позволяла вне конкуренции выигрывать торги на заключение договоров подряда с "Ростгорсвет". По информации источника, в настоящее время Пикалов проходит свидетелем по данному уголовному делу.
https://ria.ru/20230321/memorial-1859405942.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ)
У замглавы администрации Ростова-на-Дону прошли обыски
Силовики провели обыски у замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Алексея Пикалова
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Силовики провели обыски у замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Алексея Пикалова в рамках расследования уголовного дела в отношении чиновников из "Ростгорсвета", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"По месту жительства и работы Пикалова прошли обыски", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении руководства муниципального предприятия "Ростгорсвет", которое подведомственно департаменту ЖКХ.
Как ранее сообщал региональный СК
, директор "Ростгорсвет" и его заместитель обвиняются по статье УК РФ
"Получение взятки". Согласно материалам дела, чиновники получили от директора коммерческой организации взятку в сумме более 1 миллиона рублей за получение информации, которая позволяла вне конкуренции выигрывать торги на заключение договоров подряда с "Ростгорсвет".
По информации источника, в настоящее время Пикалов проходит свидетелем по данному уголовному делу.
В СК рассказали об обысках по делу "Мемориала"*