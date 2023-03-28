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Прокуратура утвердила обвинение Ройзмана* по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 28.03.2023
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11:23 28.03.2023 (обновлено: 12:47 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/obvinenie-1861165322.html
Прокуратура утвердила обвинение Ройзмана* по делу о дискредитации армии
Прокуратура утвердила обвинение Ройзмана* по делу о дискредитации армии - РИА Новости, 28.03.2023
Прокуратура утвердила обвинение Ройзмана* по делу о дискредитации армии
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* по уголовному делу о дискредитации Вооруженных... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:23
2023-03-28T12:47
россия
москва
екатеринбург
евгений ройзман
происшествия
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает столичное надзорное ведомство во вторник. "Прокуратурой Центрального административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгения Ройзмана*. Он обвиняется по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ...)", - говорится в релизе. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Причиной судебного разбирательства по делу стал опубликованный Ройзманом* на своем YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ, заявляло следствие. Согласно Уголовному кодексу, по данной статье экс-мэру может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет. Кроме того, ранее Ройзман* получил 14 суток административного ареста за репост во "ВКонтакте" видео, на котором присутствует символика "Фонда борьбы с коррупцией"**. При этом сам Ройзман* заявлял, что никогда не регистрировался в этой социальной сети.*Признан в России иностранным агентом**Организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230317/royzman-1858600184.html
https://ria.ru/20230327/feyki-1861039395.html
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россия, москва, екатеринбург, евгений ройзман, происшествия
Россия, Москва, Екатеринбург, Евгений Ройзман, Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение Ройзмана* по делу о дискредитации армии

Прокуратура Москвы утвердила обвинение против Ройзмана по делу о дискредитации армии

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкБывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Антон Буценко
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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает столичное надзорное ведомство во вторник.
"Прокуратурой Центрального административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгения Ройзмана*. Он обвиняется по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ...)", - говорится в релизе.
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После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Причиной судебного разбирательства по делу стал опубликованный Ройзманом* на своем YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ, заявляло следствие.
Согласно Уголовному кодексу, по данной статье экс-мэру может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.
Кроме того, ранее Ройзман* получил 14 суток административного ареста за репост во "ВКонтакте" видео, на котором присутствует символика "Фонда борьбы с коррупцией"**. При этом сам Ройзман* заявлял, что никогда не регистрировался в этой социальной сети.
*Признан в России иностранным агентом
**Организация признана иностранным агентом и запрещена в России как экстремистская
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