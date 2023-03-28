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Липецкие власти отработали более 10 тысяч обращений от солдатских семей - РИА Новости, 28.03.2023
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Липецкая область
 
12:27 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/obrascheniya-1861195314.html
Липецкие власти отработали более 10 тысяч обращений от солдатских семей
Липецкие власти отработали более 10 тысяч обращений от солдатских семей - РИА Новости, 28.03.2023
Липецкие власти отработали более 10 тысяч обращений от солдатских семей
Свыше 10 тысяч обращений от семей мобилизованных отработали власти Липецкой области с начала специальной военной операции (СВО), сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:27
2023-03-28T12:27
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Свыше 10 тысяч обращений от семей мобилизованных отработали власти Липецкой области с начала специальной военной операции (СВО), сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что основной объем обращений касается вопросов социальной защиты – льгот, соцобслуживания. Далее по востребованности идет ремонт, газификация, уличное освещение и другие просьбы. Также отработано значительное количество обращений, которые касались уменьшения кредитных платежей и предоставления рассрочки, обеспечения медикаментами, реабилитации детей, помощи с оформлением в детские сады, трудоустройства, предоставления юридических консультаций.По словам Артамонова, потребности постоянно уточняются. Так, на сегодняшний день поступило почти 300 заявок от жён и матерей военнослужащих с просьбой помочь в решении важного сезонного вопроса – по замене зимних шин на летние. Муниципалитеты проработали этот вопрос с бизнесом, и социально ответственные компании предоставили семьям бойцов бесплатный шиномонтаж."Семьи наших бойцов не остаются без внимания и поддержки. Причём комплекс мер гораздо шире одних только выплат и льгот. По любым вопросам близкие военнослужащих могут обратиться к своим социальным кураторам, заявка будет незамедлительно рассмотрена и передана в профильное ведомство для исполнения", – подчеркнул Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие власти отработали более 10 тысяч обращений от солдатских семей

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Свыше 10 тысяч обращений от семей мобилизованных отработали власти Липецкой области с начала специальной военной операции (СВО), сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что основной объем обращений касается вопросов социальной защиты – льгот, соцобслуживания. Далее по востребованности идет ремонт, газификация, уличное освещение и другие просьбы. Также отработано значительное количество обращений, которые касались уменьшения кредитных платежей и предоставления рассрочки, обеспечения медикаментами, реабилитации детей, помощи с оформлением в детские сады, трудоустройства, предоставления юридических консультаций.
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По словам Артамонова, потребности постоянно уточняются. Так, на сегодняшний день поступило почти 300 заявок от жён и матерей военнослужащих с просьбой помочь в решении важного сезонного вопроса – по замене зимних шин на летние. Муниципалитеты проработали этот вопрос с бизнесом, и социально ответственные компании предоставили семьям бойцов бесплатный шиномонтаж.
"Семьи наших бойцов не остаются без внимания и поддержки. Причём комплекс мер гораздо шире одних только выплат и льгот. По любым вопросам близкие военнослужащих могут обратиться к своим социальным кураторам, заявка будет незамедлительно рассмотрена и передана в профильное ведомство для исполнения", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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