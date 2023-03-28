https://ria.ru/20230328/obrascheniya-1861195314.html

Липецкие власти отработали более 10 тысяч обращений от солдатских семей

Липецкие власти отработали более 10 тысяч обращений от солдатских семей - РИА Новости, 28.03.2023

Липецкие власти отработали более 10 тысяч обращений от солдатских семей

Свыше 10 тысяч обращений от семей мобилизованных отработали власти Липецкой области с начала специальной военной операции (СВО), сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:27

2023-03-28T12:27

2023-03-28T12:27

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 мар – РИА Новости. Свыше 10 тысяч обращений от семей мобилизованных отработали власти Липецкой области с начала специальной военной операции (СВО), сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что основной объем обращений касается вопросов социальной защиты – льгот, соцобслуживания. Далее по востребованности идет ремонт, газификация, уличное освещение и другие просьбы. Также отработано значительное количество обращений, которые касались уменьшения кредитных платежей и предоставления рассрочки, обеспечения медикаментами, реабилитации детей, помощи с оформлением в детские сады, трудоустройства, предоставления юридических консультаций.По словам Артамонова, потребности постоянно уточняются. Так, на сегодняшний день поступило почти 300 заявок от жён и матерей военнослужащих с просьбой помочь в решении важного сезонного вопроса – по замене зимних шин на летние. Муниципалитеты проработали этот вопрос с бизнесом, и социально ответственные компании предоставили семьям бойцов бесплатный шиномонтаж."Семьи наших бойцов не остаются без внимания и поддержки. Причём комплекс мер гораздо шире одних только выплат и льгот. По любым вопросам близкие военнослужащих могут обратиться к своим социальным кураторам, заявка будет незамедлительно рассмотрена и передана в профильное ведомство для исполнения", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230321/vosstanovlenie-1859485526.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов