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Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в Нэшвилле - РИА Новости, 28.03.2023
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03:44 28.03.2023 (обновлено: 03:57 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/neshvill-1861105668.html
Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в Нэшвилле
Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в Нэшвилле - РИА Новости, 28.03.2023
Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в Нэшвилле
Президент США Джо Байден отдал распоряжение приспустить американские государственные флаги в связи с кровопролитной стрельбой, которая произошла в приходской... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T03:44
2023-03-28T03:57
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал распоряжение приспустить американские государственные флаги в связи с кровопролитной стрельбой, которая произошла в приходской школе в городе Нэшвилле (штат Теннесси), говорится в прокламации американского лидера, обнародованной в понедельник пресс-службой Белого дома.Как отмечается в этом документе, флаги над Белым домом и другими государственными учреждениями США, а также американскими дипломатическими миссиями и военными базами за рубежом будут оставаться приспущенными вплоть "до заката солнца 31 марта 2023 года".В понедельник в приходской школе в американском Нэшвилле произошла стрельба. Жертвами нападения стали шесть человек - трое детей и трое работников школы. Подозреваемую Одри Хейл, у которой нашли две штурмовых винтовки и пистолет, застрелили полицейские.Впоследствии в полиции рассказали, что 28-летняя Хейл была женщиной-трансгендером, которая планировала свое нападение на школу заранее. В настоящий момент следователи в качестве одной из версий отрабатывают мотивы, связанный со сменой Хейл ее гендерной идентичности.
https://ria.ru/20230328/bayden-1861097567.html
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в мире, сша, теннесси, джо байден
В мире, США, Теннесси, Джо Байден
Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в Нэшвилле

Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в приходской школе в Нэшвилле

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал распоряжение приспустить американские государственные флаги в связи с кровопролитной стрельбой, которая произошла в приходской школе в городе Нэшвилле (штат Теннесси), говорится в прокламации американского лидера, обнародованной в понедельник пресс-службой Белого дома.
Как отмечается в этом документе, флаги над Белым домом и другими государственными учреждениями США, а также американскими дипломатическими миссиями и военными базами за рубежом будут оставаться приспущенными вплоть "до заката солнца 31 марта 2023 года".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В конгрессе раскритиковали Байдена за закон о свободных от оружия школах
Вчера, 00:57
В понедельник в приходской школе в американском Нэшвилле произошла стрельба. Жертвами нападения стали шесть человек - трое детей и трое работников школы. Подозреваемую Одри Хейл, у которой нашли две штурмовых винтовки и пистолет, застрелили полицейские.
Впоследствии в полиции рассказали, что 28-летняя Хейл была женщиной-трансгендером, которая планировала свое нападение на школу заранее. В настоящий момент следователи в качестве одной из версий отрабатывают мотивы, связанный со сменой Хейл ее гендерной идентичности.
Импровизированный мемориал на месте стрельбы в школе в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Байден прокомментировал трагедию в Нэшвилле шуткой про мороженое
Вчера, 03:05
 
В миреСШАТеннессиДжо Байден
 
 
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