https://ria.ru/20230328/neshvill-1861105668.html
Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в Нэшвилле
Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в Нэшвилле - РИА Новости, 28.03.2023
Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в Нэшвилле
Президент США Джо Байден отдал распоряжение приспустить американские государственные флаги в связи с кровопролитной стрельбой, которая произошла в приходской... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T03:44
2023-03-28T03:44
2023-03-28T03:57
в мире
сша
теннесси
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3061ed4af1a023742f5ce6f17950781.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал распоряжение приспустить американские государственные флаги в связи с кровопролитной стрельбой, которая произошла в приходской школе в городе Нэшвилле (штат Теннесси), говорится в прокламации американского лидера, обнародованной в понедельник пресс-службой Белого дома.Как отмечается в этом документе, флаги над Белым домом и другими государственными учреждениями США, а также американскими дипломатическими миссиями и военными базами за рубежом будут оставаться приспущенными вплоть "до заката солнца 31 марта 2023 года".В понедельник в приходской школе в американском Нэшвилле произошла стрельба. Жертвами нападения стали шесть человек - трое детей и трое работников школы. Подозреваемую Одри Хейл, у которой нашли две штурмовых винтовки и пистолет, застрелили полицейские.Впоследствии в полиции рассказали, что 28-летняя Хейл была женщиной-трансгендером, которая планировала свое нападение на школу заранее. В настоящий момент следователи в качестве одной из версий отрабатывают мотивы, связанный со сменой Хейл ее гендерной идентичности.
https://ria.ru/20230328/bayden-1861097567.html
https://ria.ru/20230328/strelba-1861103775.html
сша
теннесси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_401fde6c2dc9ca2d47c8cfa655b6dbe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, теннесси, джо байден
В мире, США, Теннесси, Джо Байден
Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в Нэшвилле
Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в приходской школе в Нэшвилле
ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал распоряжение приспустить американские государственные флаги в связи с кровопролитной стрельбой, которая произошла в приходской школе в городе Нэшвилле (штат Теннесси), говорится в прокламации американского лидера, обнародованной в понедельник пресс-службой Белого дома.
Как отмечается в этом документе, флаги над Белым домом и другими государственными учреждениями США, а также американскими дипломатическими миссиями и военными базами за рубежом будут оставаться приспущенными вплоть "до заката солнца 31 марта 2023 года".
В конгрессе раскритиковали Байдена за закон о свободных от оружия школах
В понедельник в приходской школе в американском Нэшвилле произошла стрельба. Жертвами нападения стали шесть человек - трое детей и трое работников школы. Подозреваемую Одри Хейл, у которой нашли две штурмовых винтовки и пистолет, застрелили полицейские.
Впоследствии в полиции рассказали, что 28-летняя Хейл была женщиной-трансгендером, которая планировала свое нападение на школу заранее. В настоящий момент следователи в качестве одной из версий отрабатывают мотивы, связанный со сменой Хейл ее гендерной идентичности.
Байден прокомментировал трагедию в Нэшвилле шуткой про мороженое