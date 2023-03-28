https://ria.ru/20230328/neshvill-1861105668.html

Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в Нэшвилле

Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в Нэшвилле - РИА Новости, 28.03.2023

Байден приказал приспустить флаги США после стрельбы в Нэшвилле

Президент США Джо Байден отдал распоряжение приспустить американские государственные флаги в связи с кровопролитной стрельбой, которая произошла в приходской... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T03:44

2023-03-28T03:44

2023-03-28T03:57

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден отдал распоряжение приспустить американские государственные флаги в связи с кровопролитной стрельбой, которая произошла в приходской школе в городе Нэшвилле (штат Теннесси), говорится в прокламации американского лидера, обнародованной в понедельник пресс-службой Белого дома.Как отмечается в этом документе, флаги над Белым домом и другими государственными учреждениями США, а также американскими дипломатическими миссиями и военными базами за рубежом будут оставаться приспущенными вплоть "до заката солнца 31 марта 2023 года".В понедельник в приходской школе в американском Нэшвилле произошла стрельба. Жертвами нападения стали шесть человек - трое детей и трое работников школы. Подозреваемую Одри Хейл, у которой нашли две штурмовых винтовки и пистолет, застрелили полицейские.Впоследствии в полиции рассказали, что 28-летняя Хейл была женщиной-трансгендером, которая планировала свое нападение на школу заранее. В настоящий момент следователи в качестве одной из версий отрабатывают мотивы, связанный со сменой Хейл ее гендерной идентичности.

https://ria.ru/20230328/bayden-1861097567.html

https://ria.ru/20230328/strelba-1861103775.html

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в мире, сша, теннесси, джо байден