https://ria.ru/20230328/nato-1861385910.html

Втягивание Швеции в НАТО началось еще до СВО, заявили в посольстве России

Втягивание Швеции в НАТО началось еще до СВО, заявили в посольстве России - РИА Новости, 28.03.2023

Втягивание Швеции в НАТО началось еще до СВО, заявили в посольстве России

Втягивание Швеции в Североатлантический альянс началось задолго до специальной военной операции на Украине, говорится в статье посольства РФ в Стокгольме,... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T21:30

2023-03-28T21:30

2023-03-28T21:30

специальная военная операция на украине

в мире

швеция

россия

евросоюз

нато

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730845340_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_01f786019432321219b49cb427187cf8.jpg

ЦЮРИХ, 28 мар - РИА Новости. Втягивание Швеции в Североатлантический альянс началось задолго до специальной военной операции на Украине, говорится в статье посольства РФ в Стокгольме, опубликованной под заголовком "Шведский шаг в пропасть". В дипмиссии отметили, что 23 марта парламент Швеции, не дождавшись окончательной ратификации своей заявки всеми 30 странами-членами НАТО, проголосовал за вступление в Альянс. В российском посольстве заявили, что Швецию шаг за шагом лишали ее внешнеполитического суверенитета, "готовя к послушному превращению в очередную колонию США". "Хорошо известно, что втягивать страну в Североатлантический альянс начали задолго до начала специальной военной операции России на Украине. Когда же появился формальный повод, то страх перед нашей страной был разбужен и подстёгнут, и логичным завершением стал приказ из Вашингтона: бросайте, мол, изображать независимость, нам нужно, чтобы вся Северная Европа стала "новым фронтом НАТО против России", - говорится в тексте. Дипломаты также поспорили с заголовком статьи "Сейчас мы делаем шаг к более безопасной Швеции", опубликованной в шведской газете Svenska Dagbladet, и предложили свой – "Сейчас Швеция делает шаг в пропасть". Кроме того, в дипмиссии напомнили, что ранее Россия предлагала сесть за стол переговоров и обсудить гарантии безопасности, однако НАТО и ЕС этого не захотели. "Для тех, кто не в курсе: Стокгольм даже не удосужился ответить на предложение российской стороны, трусливо отсидевшись за спиной есовского Брюсселя. Как чуть более года назад, так и сейчас – этот вопрос даже не стоит на повестке. Именно альянс желает дальнейшей эскалации", - добавили в посольстве. В статье также подчеркивается, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза. "Если кому-то до сих пор кажется, что это каким-то образом улучшит защищенность Европы – будьте уверены, новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера", - говорится в тексте. По мнению российских дипломатов, не стоит исключать вероятность того, что желание НАТО воевать против России "до последнего украинца" приведет к тому, что способных сражаться украинцев не останется, и командование блока примет решение полноценно вступить в конфликт. "В таком случае, несомненно, будут втянуты и шведы, которых отправят погибать за чужие интересы", - заявили в дипмиссии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировала лишь Турция. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Комиссия по внешнеполитическим вопросам парламента Турции 23 марта рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и впоследствии должна передать на рассмотрение парламента.

https://ria.ru/20230328/finny-1861100800.html

https://ria.ru/20230328/vashington-1861062284.html

швеция

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, швеция, россия, евросоюз, нато, финляндия