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Втягивание Швеции в НАТО началось еще до СВО, заявили в посольстве России - РИА Новости, 28.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:30 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/nato-1861385910.html
Втягивание Швеции в НАТО началось еще до СВО, заявили в посольстве России
Втягивание Швеции в НАТО началось еще до СВО, заявили в посольстве России - РИА Новости, 28.03.2023
Втягивание Швеции в НАТО началось еще до СВО, заявили в посольстве России
Втягивание Швеции в Североатлантический альянс началось задолго до специальной военной операции на Украине, говорится в статье посольства РФ в Стокгольме,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T21:30
2023-03-28T21:30
специальная военная операция на украине
в мире
швеция
россия
евросоюз
нато
финляндия
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ЦЮРИХ, 28 мар - РИА Новости. Втягивание Швеции в Североатлантический альянс началось задолго до специальной военной операции на Украине, говорится в статье посольства РФ в Стокгольме, опубликованной под заголовком "Шведский шаг в пропасть". В дипмиссии отметили, что 23 марта парламент Швеции, не дождавшись окончательной ратификации своей заявки всеми 30 странами-членами НАТО, проголосовал за вступление в Альянс. В российском посольстве заявили, что Швецию шаг за шагом лишали ее внешнеполитического суверенитета, "готовя к послушному превращению в очередную колонию США". "Хорошо известно, что втягивать страну в Североатлантический альянс начали задолго до начала специальной военной операции России на Украине. Когда же появился формальный повод, то страх перед нашей страной был разбужен и подстёгнут, и логичным завершением стал приказ из Вашингтона: бросайте, мол, изображать независимость, нам нужно, чтобы вся Северная Европа стала "новым фронтом НАТО против России", - говорится в тексте. Дипломаты также поспорили с заголовком статьи "Сейчас мы делаем шаг к более безопасной Швеции", опубликованной в шведской газете Svenska Dagbladet, и предложили свой – "Сейчас Швеция делает шаг в пропасть". Кроме того, в дипмиссии напомнили, что ранее Россия предлагала сесть за стол переговоров и обсудить гарантии безопасности, однако НАТО и ЕС этого не захотели. "Для тех, кто не в курсе: Стокгольм даже не удосужился ответить на предложение российской стороны, трусливо отсидевшись за спиной есовского Брюсселя. Как чуть более года назад, так и сейчас – этот вопрос даже не стоит на повестке. Именно альянс желает дальнейшей эскалации", - добавили в посольстве. В статье также подчеркивается, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза. "Если кому-то до сих пор кажется, что это каким-то образом улучшит защищенность Европы – будьте уверены, новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера", - говорится в тексте. По мнению российских дипломатов, не стоит исключать вероятность того, что желание НАТО воевать против России "до последнего украинца" приведет к тому, что способных сражаться украинцев не останется, и командование блока примет решение полноценно вступить в конфликт. "В таком случае, несомненно, будут втянуты и шведы, которых отправят погибать за чужие интересы", - заявили в дипмиссии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировала лишь Турция. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Комиссия по внешнеполитическим вопросам парламента Турции 23 марта рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и впоследствии должна передать на рассмотрение парламента.
https://ria.ru/20230328/finny-1861100800.html
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в мире, швеция, россия, евросоюз, нато, финляндия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швеция, Россия, Евросоюз, НАТО, Финляндия
Втягивание Швеции в НАТО началось еще до СВО, заявили в посольстве России

Посольство в Стокгольме: втягивание Швеции в НАТО началось задолго до спецоперации

© AFP 2023 / Jessica GowЗдание посольства России в Стокгольме, Швеция
Здание посольства России в Стокгольме, Швеция - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / Jessica Gow
Здание посольства России в Стокгольме, Швеция. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 28 мар - РИА Новости. Втягивание Швеции в Североатлантический альянс началось задолго до специальной военной операции на Украине, говорится в статье посольства РФ в Стокгольме, опубликованной под заголовком "Шведский шаг в пропасть".
В дипмиссии отметили, что 23 марта парламент Швеции, не дождавшись окончательной ратификации своей заявки всеми 30 странами-членами НАТО, проголосовал за вступление в Альянс. В российском посольстве заявили, что Швецию шаг за шагом лишали ее внешнеполитического суверенитета, "готовя к послушному превращению в очередную колонию США".
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"Хорошо известно, что втягивать страну в Североатлантический альянс начали задолго до начала специальной военной операции России на Украине. Когда же появился формальный повод, то страх перед нашей страной был разбужен и подстёгнут, и логичным завершением стал приказ из Вашингтона: бросайте, мол, изображать независимость, нам нужно, чтобы вся Северная Европа стала "новым фронтом НАТО против России", - говорится в тексте.
Дипломаты также поспорили с заголовком статьи "Сейчас мы делаем шаг к более безопасной Швеции", опубликованной в шведской газете Svenska Dagbladet, и предложили свой – "Сейчас Швеция делает шаг в пропасть".
Кроме того, в дипмиссии напомнили, что ранее Россия предлагала сесть за стол переговоров и обсудить гарантии безопасности, однако НАТО и ЕС этого не захотели.
"Для тех, кто не в курсе: Стокгольм даже не удосужился ответить на предложение российской стороны, трусливо отсидевшись за спиной есовского Брюсселя. Как чуть более года назад, так и сейчас – этот вопрос даже не стоит на повестке. Именно альянс желает дальнейшей эскалации", - добавили в посольстве.
В статье также подчеркивается, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза. "Если кому-то до сих пор кажется, что это каким-то образом улучшит защищенность Европы – будьте уверены, новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера", - говорится в тексте.
По мнению российских дипломатов, не стоит исключать вероятность того, что желание НАТО воевать против России "до последнего украинца" приведет к тому, что способных сражаться украинцев не останется, и командование блока примет решение полноценно вступить в конфликт. "В таком случае, несомненно, будут втянуты и шведы, которых отправят погибать за чужие интересы", - заявили в дипмиссии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировала лишь Турция. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Комиссия по внешнеполитическим вопросам парламента Турции 23 марта рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и впоследствии должна передать на рассмотрение парламента.
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