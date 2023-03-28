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На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 военных

На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 военных - РИА Новости, 28.03.2023

На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 военных

Российские военные на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили за сутки до 20 украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:31

2023-03-28T14:31

2023-03-28T14:36

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские военные на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили за сутки до 20 украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ."Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, а также три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах Новомихайловки и Угледара в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

угледар

донецкая народная республика

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в мире, россия, вооруженные силы украины, угледар, донецкая народная республика