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На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 военных - РИА Новости, 28.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 28.03.2023 (обновлено: 14:36 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/napravlenie-1861249890.html
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 военных
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 военных - РИА Новости, 28.03.2023
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 военных
Российские военные на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили за сутки до 20 украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:31
2023-03-28T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские военные на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили за сутки до 20 украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ."Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, а также три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах Новомихайловки и Угледара в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
угледар
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в мире, россия, вооруженные силы украины, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Угледар, Донецкая Народная Республика
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 военных

Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 военных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские военные на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили за сутки до 20 украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, а также три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах Новомихайловки и Угледара в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУгледарДонецкая Народная Республика
 
 
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