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На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 военных
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 военных - РИА Новости, 28.03.2023
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 военных
Российские военные на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили за сутки до 20 украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:31
2023-03-28T14:31
2023-03-28T14:36
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угледар
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские военные на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили за сутки до 20 украинских военных, заявили во вторник в Минобороны РФ."Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, а также три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах Новомихайловки и Угледара в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Угледар, Донецкая Народная Республика
На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 военных
Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли до 20 военных