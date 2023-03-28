https://ria.ru/20230328/napadenie-1861235619.html
В Лиссабоне мужчина напал с ножом на мусульманский религиозный центр
В Лиссабоне мужчина напал с ножом на мусульманский религиозный центр - РИА Новости, 28.03.2023
В Лиссабоне мужчина напал с ножом на мусульманский религиозный центр
Вооруженный ножом мужчина совершил нападение в мусульманском религиозном центре в португальской столице, погибли два человека, нападавший задержан, сообщает... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:11
2023-03-28T14:11
2023-03-28T16:09
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина совершил нападение в мусульманском религиозном центре в португальской столице, погибли два человека, нападавший задержан, сообщает телеканал CNN Portugal."Два человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека в Исмаилитском центре в Лиссабоне", - говорится в сообщении телеканала.По данным CNN Portugal, нападавший является уроженцем Афганистана. Прибывшая на место полиция нейтрализовала нападавшего, выстрелив ему в ногу. Он был задержан и доставлен в больницу.О мотивах нападавшего не сообщается.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиссабон (город), португалия
В мире, Лиссабон (город), Португалия
В Лиссабоне мужчина напал с ножом на мусульманский религиозный центр
В Лиссабоне мужчина напал с ножом на мусульманский религиозный центр, погибли два человека
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина совершил нападение в мусульманском религиозном центре в португальской столице, погибли два человека, нападавший задержан, сообщает телеканал CNN Portugal.
"Два человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека в Исмаилитском центре в Лиссабоне", - говорится в сообщении телеканала.
По данным CNN Portugal, нападавший является уроженцем Афганистана
. Прибывшая на место полиция нейтрализовала нападавшего, выстрелив ему в ногу. Он был задержан и доставлен в больницу.
О мотивах нападавшего не сообщается.
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