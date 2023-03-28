https://ria.ru/20230328/napadenie-1861235619.html

В Лиссабоне мужчина напал с ножом на мусульманский религиозный центр

В Лиссабоне мужчина напал с ножом на мусульманский религиозный центр - РИА Новости, 28.03.2023

В Лиссабоне мужчина напал с ножом на мусульманский религиозный центр

Вооруженный ножом мужчина совершил нападение в мусульманском религиозном центре в португальской столице, погибли два человека, нападавший задержан, сообщает... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:11

2023-03-28T14:11

2023-03-28T16:09

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португалия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина совершил нападение в мусульманском религиозном центре в португальской столице, погибли два человека, нападавший задержан, сообщает телеканал CNN Portugal."Два человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека в Исмаилитском центре в Лиссабоне", - говорится в сообщении телеканала.По данным CNN Portugal, нападавший является уроженцем Афганистана. Прибывшая на место полиция нейтрализовала нападавшего, выстрелив ему в ногу. Он был задержан и доставлен в больницу.О мотивах нападавшего не сообщается.

https://ria.ru/20230323/khram-1860215561.html

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португалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, лиссабон (город), португалия