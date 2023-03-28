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В Лиссабоне мужчина напал с ножом на мусульманский религиозный центр - РИА Новости, 28.03.2023
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14:11 28.03.2023 (обновлено: 16:09 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/napadenie-1861235619.html
В Лиссабоне мужчина напал с ножом на мусульманский религиозный центр
В Лиссабоне мужчина напал с ножом на мусульманский религиозный центр - РИА Новости, 28.03.2023
В Лиссабоне мужчина напал с ножом на мусульманский религиозный центр
Вооруженный ножом мужчина совершил нападение в мусульманском религиозном центре в португальской столице, погибли два человека, нападавший задержан, сообщает... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:11
2023-03-28T16:09
в мире
лиссабон (город)
португалия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина совершил нападение в мусульманском религиозном центре в португальской столице, погибли два человека, нападавший задержан, сообщает телеканал CNN Portugal."Два человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека в Исмаилитском центре в Лиссабоне", - говорится в сообщении телеканала.По данным CNN Portugal, нападавший является уроженцем Афганистана. Прибывшая на место полиция нейтрализовала нападавшего, выстрелив ему в ногу. Он был задержан и доставлен в больницу.О мотивах нападавшего не сообщается.
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в мире, лиссабон (город), португалия
В мире, Лиссабон (город), Португалия
В Лиссабоне мужчина напал с ножом на мусульманский религиозный центр

В Лиссабоне мужчина напал с ножом на мусульманский религиозный центр, погибли два человека

© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAПолицейские у мусульманского религиозного центра в Лиссабоне, где произошло нападение. 28 марта 2023
Полицейские у мусульманского религиозного центра в Лиссабоне, где произошло нападение. 28 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
Полицейские у мусульманского религиозного центра в Лиссабоне, где произошло нападение. 28 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина совершил нападение в мусульманском религиозном центре в португальской столице, погибли два человека, нападавший задержан, сообщает телеканал CNN Portugal.
"Два человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека в Исмаилитском центре в Лиссабоне", - говорится в сообщении телеканала.
По данным CNN Portugal, нападавший является уроженцем Афганистана. Прибывшая на место полиция нейтрализовала нападавшего, выстрелив ему в ногу. Он был задержан и доставлен в больницу.
О мотивах нападавшего не сообщается.
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