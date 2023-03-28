https://ria.ru/20230328/myanma-1861321355.html

В Мьянме два человека погибли из-за взрывов

В Мьянме два человека погибли из-за взрывов - РИА Новости, 28.03.2023

В Мьянме два человека погибли из-за взрывов

Два человека погибли, 18 человек ранены в результате двух взрывов в округе Сагайн в Мьянме, сообщает во вторник новостной портал местной медиагруппы Eleven... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:36

2023-03-28T17:36

2023-03-28T17:36

в мире

мьянма

мандалай (округ)

мин аун хлайн

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БАНГКОК, 28 мар – РИА Новости. Два человека погибли, 18 человек ранены в результате двух взрывов в округе Сагайн в Мьянме, сообщает во вторник новостной портал местной медиагруппы Eleven Media. Взрывы произошли один за другим около 10 утра с разницей в минуты в городе Шуэбо округа Сагайн. Первое взрывное устройство взорвалось на мосту через реку Чиндуин, второй – на улице северной окраины города, говорится в сообщении. Жертвами взрыва стали 60-летний мужчина и трехлетний ребенок, которые были доставлены с мест взрывов в больницы города Мандалая, но скончались там от полученных ранений. Среди раненых – 9 мужчин, один 12-летний мальчик и 8 женщин, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Ранения 12-летнего мальчика не угрожают его жизни, сообщает портал. Все пострадавшие от взрывов были прохожими, жителями региона, которые оказались на местах взрывов случайно, говорится в сообщении. Власти города Шуэбо сообщили о трагедии родным и близким погибших и уведомили семьи раненых о том, в какие больницы они доставлены. Правительственный интернет-портал Мьянмы в кратком сообщении о взрывах заявил о том, что они были подготовлены "террористами", как военные власти обычно называют участников вооруженных групп оппозиции, известных как "народные силы обороны". Взрывы самодельных взрывных устройств и противопехотных мин, заложенных на дорогах, происходят в ряде регионов Мьянмы регулярно в последние полтора года, они начались с началом вооруженного сопротивления военным властям оппозиционных сил через полгода после прихода в феврале 2021 года к власти военного правительства, когда ряд оппозиционных организаций признали бесполезными мирные антиправительственные протесты, которые жестко разгонялись военными и полицией, и призвали к вооруженной борьбе. В понедельник во время парада в честь 78 годовщины Вооруженных сил Мьянмы глава военного правительства старший генерал Мин Аун Хлайн поставил перед государственной службой и вооруженными силами задачу скорейшего усмирения вооруженной оппозиции и обеспечения спокойствия и стабильности на всей территории страны, назвав это главным условием для проведения выборов и передачи власти гражданскому демократическому правительству, которое будет избрано на этих выборах. Он призвал прекратить деятельность оппозиционного "правительства национального единства", составленного из бывших депутатов парламента Мьянмы и покончить с "ведущими террористическую деятельность "народными силами обороны", созданными оппозицией. В 2021 году военные, пришедшие к власти в результате использования конституционного механизма, предусмотренного для чрезвычайных ситуаций в случае наличия угроз национальной безопасности, отстранили от власти гражданское правительство партии "Национальная Лига за Демократию" (НЛД), которую обвинили в подтасовке результатов выборов, прошедших в ноябре 2020 года. Армейское руководство настаивало на том, что гражданское правительство сознательно отказалось принять доклады военных экспертов о массовых злоупотреблениях во время выборов. Приход военных к власти вызвал массовые протесты в крупных городах страны, нередко переходившие в беспорядки, при подавлении которых в течение четырех месяцев погибли несколько сотен человек. В июне-июле 2021 года ряд оппозиционных военным групп объявил о переходе к вооруженному сопротивлению военным властям.

https://ria.ru/20230324/bayden-1860255149.html

https://ria.ru/20230323/myanma-1859997588.html

https://ria.ru/20230322/myanma-1859664465.html

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Екатерина Зайцева

в мире, мьянма, мандалай (округ), мин аун хлайн