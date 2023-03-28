https://ria.ru/20230328/mus-1861378965.html

В Армении раскритиковали процесс присоединения страны к МУС

В Армении раскритиковали процесс присоединения страны к МУС - РИА Новости, 28.03.2023

В Армении раскритиковали процесс присоединения страны к МУС

Исполнительный орган бывшей правящей Республиканской партии Армении раскритиковал на своем сайте процесс присоединения страны к Международному уголовному суду. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T20:57

2023-03-28T20:57

2023-03-28T21:41

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москва

ереван

международный уголовный суд

мария львова-белова

владимир путин

дмитрий песков

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ЕРЕВАН, 28 мар — РИА Новости. Исполнительный орган бывшей правящей Республиканской партии Армении раскритиковал на своем сайте процесс присоединения страны к Международному уголовному суду.Как подчеркнули в партии, было бы политической близорукостью думать, что Ереван когда-либо использует присоединение к МУС для защиты своих интересов.Двадцать четвертого марта председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян заявил, что КС признал соответствующими Основному закону обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда. По его словам, решение КС — окончательное и вступает в силу с момента опубликования. После этого Римский статут предстоит ратифицировать парламенту страны.Как сообщил накануне РИА Новости источник в МИД, намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда абсолютно неприемлемо для России. Армянских коллег предупредили о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Москвой.В середине марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в "депортации" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об аресте Путина неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда, любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

https://ria.ru/20230320/armeniya-1859159701.html

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