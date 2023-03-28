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В Армении раскритиковали процесс присоединения страны к МУС - РИА Новости, 28.03.2023
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20:57 28.03.2023 (обновлено: 21:41 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/mus-1861378965.html
В Армении раскритиковали процесс присоединения страны к МУС
В Армении раскритиковали процесс присоединения страны к МУС - РИА Новости, 28.03.2023
В Армении раскритиковали процесс присоединения страны к МУС
Исполнительный орган бывшей правящей Республиканской партии Армении раскритиковал на своем сайте процесс присоединения страны к Международному уголовному суду. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:57
2023-03-28T21:41
в мире
армения
москва
ереван
международный уголовный суд
мария львова-белова
владимир путин
дмитрий песков
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ЕРЕВАН, 28 мар — РИА Новости. Исполнительный орган бывшей правящей Республиканской партии Армении раскритиковал на своем сайте процесс присоединения страны к Международному уголовному суду.Как подчеркнули в партии, было бы политической близорукостью думать, что Ереван когда-либо использует присоединение к МУС для защиты своих интересов.Двадцать четвертого марта председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян заявил, что КС признал соответствующими Основному закону обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда. По его словам, решение КС — окончательное и вступает в силу с момента опубликования. После этого Римский статут предстоит ратифицировать парламенту страны.Как сообщил накануне РИА Новости источник в МИД, намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда абсолютно неприемлемо для России. Армянских коллег предупредили о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Москвой.В середине марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в "депортации" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об аресте Путина неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда, любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
https://ria.ru/20230320/armeniya-1859159701.html
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в мире, армения, москва, ереван, международный уголовный суд, мария львова-белова, владимир путин, дмитрий песков, оон, россия
В мире, Армения, Москва, Ереван, Международный уголовный суд, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН, Россия
В Армении раскритиковали процесс присоединения страны к МУС

В экс-правящей партии Армении раскритиковали процесс присоединения страны к МУС

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд
Международный уголовный суд - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 мар — РИА Новости. Исполнительный орган бывшей правящей Республиканской партии Армении раскритиковал на своем сайте процесс присоединения страны к Международному уголовному суду.
«

"Это решение властей является политической слепотой в нынешней геополитической ситуации и чревато непредсказуемыми последствиями. Ни для кого не секрет, что Международный уголовный суд — крайне политизированный орган, и не случайно, что даже постоянные члены Совета Безопасности ООН, великие державы, такие как США, Китай и Россия, не подписали и не ратифицировали этот устав и не собираются этого делать в будущем", — говорится в заявлении.

Как подчеркнули в партии, было бы политической близорукостью думать, что Ереван когда-либо использует присоединение к МУС для защиты своих интересов.
Двадцать четвертого марта председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян заявил, что КС признал соответствующими Основному закону обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда. По его словам, решение КС — окончательное и вступает в силу с момента опубликования. После этого Римский статут предстоит ратифицировать парламенту страны.
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Как сообщил накануне РИА Новости источник в МИД, намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда абсолютно неприемлемо для России. Армянских коллег предупредили о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с Москвой.
В середине марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд обвинил их в "депортации" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об аресте Путина неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда, любые его решения ничтожны с точки зрения права. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача такого ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции Москвы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора Карима Ахмад Хана и судей Международного уголовного суда — Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
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В миреАрменияМоскваЕреванМеждународный уголовный судМария Львова-БеловаВладимир ПутинДмитрий ПесковООНРоссия
 
 
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