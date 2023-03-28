https://ria.ru/20230328/moskva-1861348896.html

Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%

Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80% - РИА Новости, 28.03.2023

Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%

Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:57

2023-03-28T18:57

2023-03-28T18:57

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москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Коммунальный флот готов к старту навигации на 80%. План подготовки состоит из более 50 пунктов. Работы начались сразу после завершения навигации 2022 – еще в ноябре", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зимнее время были приведены в порядок корпусы судов, заменены двигатели и рулевые комплексы. При необходимости главные и вспомогательные механизмы отправляли на судоремонтный завод, теперь они поступают обратно. "Все суда пройдут проверку: на базу флота приедут эксперты речного судоходства. Они оценят качество ремонта и проследят за ходовыми испытаниями", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230328/grib-pervotsvet-1861297104.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва