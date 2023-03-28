https://ria.ru/20230328/moskva-1861348896.html
Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%
Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80% - РИА Новости, 28.03.2023
Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%
Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:57
2023-03-28T18:57
2023-03-28T18:57
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Коммунальный флот готов к старту навигации на 80%. План подготовки состоит из более 50 пунктов. Работы начались сразу после завершения навигации 2022 – еще в ноябре", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зимнее время были приведены в порядок корпусы судов, заменены двигатели и рулевые комплексы. При необходимости главные и вспомогательные механизмы отправляли на судоремонтный завод, теперь они поступают обратно. "Все суда пройдут проверку: на базу флота приедут эксперты речного судоходства. Они оценят качество ремонта и проследят за ходовыми испытаниями", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Коммунальный флот Москвы готов к старту навигации на 80%, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Коммунальный флот готов к старту навигации на 80%. План подготовки состоит из более 50 пунктов. Работы начались сразу после завершения навигации 2022 – еще в ноябре", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в зимнее время были приведены в порядок корпусы судов, заменены двигатели и рулевые комплексы. При необходимости главные и вспомогательные механизмы отправляли на судоремонтный завод, теперь они поступают обратно.
"Все суда пройдут проверку: на базу флота приедут эксперты речного судоходства. Они оценят качество ремонта и проследят за ходовыми испытаниями", - дополняется в сообщении.