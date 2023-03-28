https://ria.ru/20230328/moskva-1861146529.html
Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы
Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы - РИА Новости, 28.03.2023
Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы
Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:28
2023-03-28T10:28
2023-03-28T10:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20536/93/205369359_0:251:2666:1751_1920x0_80_0_0_df6154934c3ca5c493844f0762cb20ba.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. "Бородинский мост промоют сегодня после зимы. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты Комплекса городского хозяйства очистят ограждения, парапеты и лестничные сходы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в промывке задействуют бригаду из 10 человек и две поливомоечные машины. Для полной очистки сооружения понадобятся одни сутки. "На время работ движение автотранспорта и пешеходов ограничено не будет", - дополняется в сообщении. Бородинский мост – стальной трёхпролётный мост балочной конструкции через Москву-реку, соединяющий Смоленскую улицу с Большой Дорогомиловской улицей.
https://ria.ru/20230328/biryukov-1861145105.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20536/93/205369359_0:0:2666:2000_1920x0_80_0_0_6111a7b8ddcf50db78a09b432569d0be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Бородинский мост промоют сегодня после зимы. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты Комплекса городского хозяйства очистят ограждения, парапеты и лестничные сходы", - говорится в сообщении.
Бирюков: более 1,1 тысяч московских памятников промоют после зимы
Отмечается, что в промывке задействуют бригаду из 10 человек и две поливомоечные машины. Для полной очистки сооружения понадобятся одни сутки.
"На время работ движение автотранспорта и пешеходов ограничено не будет", - дополняется в сообщении.
Бородинский мост – стальной трёхпролётный мост балочной конструкции через Москву-реку, соединяющий Смоленскую улицу с Большой Дорогомиловской улицей.