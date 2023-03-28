https://ria.ru/20230328/moskva-1861146529.html

Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы

Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы - РИА Новости, 28.03.2023

Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы

Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:28

2023-03-28T10:28

2023-03-28T10:28

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. "Бородинский мост промоют сегодня после зимы. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты Комплекса городского хозяйства очистят ограждения, парапеты и лестничные сходы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в промывке задействуют бригаду из 10 человек и две поливомоечные машины. Для полной очистки сооружения понадобятся одни сутки. "На время работ движение автотранспорта и пешеходов ограничено не будет", - дополняется в сообщении. Бородинский мост – стальной трёхпролётный мост балочной конструкции через Москву-реку, соединяющий Смоленскую улицу с Большой Дорогомиловской улицей.

https://ria.ru/20230328/biryukov-1861145105.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы