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Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы - РИА Новости, 28.03.2023
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10:28 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/moskva-1861146529.html
Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы
Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы - РИА Новости, 28.03.2023
Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы
Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:28
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. "Бородинский мост промоют сегодня после зимы. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты Комплекса городского хозяйства очистят ограждения, парапеты и лестничные сходы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в промывке задействуют бригаду из 10 человек и две поливомоечные машины. Для полной очистки сооружения понадобятся одни сутки. "На время работ движение автотранспорта и пешеходов ограничено не будет", - дополняется в сообщении. Бородинский мост – стальной трёхпролётный мост балочной конструкции через Москву-реку, соединяющий Смоленскую улицу с Большой Дорогомиловской улицей.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкБородинский мост
Бородинский мост - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бородинский мост в Москве во вторник промоют после зимы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Бородинский мост промоют сегодня после зимы. С помощью моющих средств и аппаратов высокого давления специалисты Комплекса городского хозяйства очистят ограждения, парапеты и лестничные сходы", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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Отмечается, что в промывке задействуют бригаду из 10 человек и две поливомоечные машины. Для полной очистки сооружения понадобятся одни сутки.
"На время работ движение автотранспорта и пешеходов ограничено не будет", - дополняется в сообщении.
Бородинский мост – стальной трёхпролётный мост балочной конструкции через Москву-реку, соединяющий Смоленскую улицу с Большой Дорогомиловской улицей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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