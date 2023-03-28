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Овчинский: решение для увеличения добычи нефти разработали в ОЭЗ Москвы
Овчинский: решение для увеличения добычи нефти разработали в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 28.03.2023
Овчинский: решение для увеличения добычи нефти разработали в ОЭЗ Москвы
На столичном предприятии "Борец", работающем в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработали решение для добычи нефти на старых... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:14
2023-03-28T10:14
2023-03-28T10:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. На столичном предприятии "Борец", работающем в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработали решение для добычи нефти на старых низкорентабельных скважинах или скважинах со сложным строением, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Отмечается, что основными элементами новой погружной установки для нефтедобычи являются линейный вентильный электродвигатель, имеющий модульную конструкцию, а также плунжерный насос. Специальный алгоритм управления двигателем оптимизирует работу всей установки, изменяя скорость движения поршня при заполнении насоса жидкостью и ее вытеснении. Сам насос может находиться в эксплуатации с наработкой более 480 суток без отказов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. На столичном предприятии "Борец", работающем в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработали решение для добычи нефти на старых низкорентабельных скважинах или скважинах со сложным строением, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Разработка позволит эксплуатировать низкорентабельные скважины с большими напорами или искривленными стволами, в которых применение традиционных станков-качалок не всегда возможно. Новая установка сможет сделать эксплуатацию таких скважин экономически выгодной. Кроме того, благодаря новой продукции отпадет необходимость в капитальном строительстве громоздких конструкций наземной части – станка-качалки", – пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что основными элементами новой погружной установки для нефтедобычи являются линейный вентильный электродвигатель, имеющий модульную конструкцию, а также плунжерный насос. Специальный алгоритм управления двигателем оптимизирует работу всей установки, изменяя скорость движения поршня при заполнении насоса жидкостью и ее вытеснении. Сам насос может находиться в эксплуатации с наработкой более 480 суток без отказов.