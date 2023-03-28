https://ria.ru/20230328/moskva-1861142522.html

Овчинский: решение для увеличения добычи нефти разработали в ОЭЗ Москвы

Овчинский: решение для увеличения добычи нефти разработали в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 28.03.2023

Овчинский: решение для увеличения добычи нефти разработали в ОЭЗ Москвы

На столичном предприятии "Борец", работающем в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработали решение для добычи нефти на старых... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:14

2023-03-28T10:14

2023-03-28T10:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. На столичном предприятии "Борец", работающем в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработали решение для добычи нефти на старых низкорентабельных скважинах или скважинах со сложным строением, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Отмечается, что основными элементами новой погружной установки для нефтедобычи являются линейный вентильный электродвигатель, имеющий модульную конструкцию, а также плунжерный насос. Специальный алгоритм управления двигателем оптимизирует работу всей установки, изменяя скорость движения поршня при заполнении насоса жидкостью и ее вытеснении. Сам насос может находиться в эксплуатации с наработкой более 480 суток без отказов.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владислав овчинский, москва