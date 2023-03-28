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Ефимов: прибыльные предприятия Москвы заработали 9 трлн рублей в 2022 году
Ефимов: прибыльные предприятия Москвы заработали 9 трлн рублей в 2022 году - РИА Новости, 28.03.2023
Ефимов: прибыльные предприятия Москвы заработали 9 трлн рублей в 2022 году
Совокупная прибыль крупных и средних прибыльных предприятий столицы в 2022 году выросла на 9,1%, превысив 9,2 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:10
2023-03-28T09:10
2023-03-28T09:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Совокупная прибыль крупных и средних прибыльных предприятий столицы в 2022 году выросла на 9,1%, превысив 9,2 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.К прибыльным относятся компании, показавшие в указанном периоде положительный финансовый результат: в конце прошлого года к таким относилось более 70% крупных и средних предприятий Москвы (исключая банки, страховые компании, пенсионные фонды и госучреждения). В сфере торговли доля прибыльных предприятий самая высокая – 79%. Не сильно отстают обрабатывающая отрасль (78%) и образование (77%), уточняется в сообщении.По данным столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР), существенный прирост прибыли по итогам прошлого года показала строительная отрасль - почти в два раз до 456 миллиардов рублей. По словам главы ДЭПР Марии Багреевой, это во многом обусловлено поддержкой со стороны города, сохранением Москвой в полном объеме всех проектов городского развития.Также мощный рост прибыли показали компании наиболее пострадавших от пандемии отраслей: гостиницы и предприятия общественного питания увеличили прибыль на 68% - до 48 миллиардов рублей. Туристические агентства нарастили прибыль в семь раз, полиграфические производства – почти в шесть раз, ветеринарные клиники – в три раза, уточняется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Совокупная прибыль крупных и средних прибыльных предприятий столицы в 2022 году выросла на 9,1%, превысив 9,2 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
К прибыльным относятся компании, показавшие в указанном периоде положительный финансовый результат: в конце прошлого года к таким относилось более 70% крупных и средних предприятий Москвы (исключая банки, страховые компании, пенсионные фонды и госучреждения). В сфере торговли доля прибыльных предприятий самая высокая – 79%. Не сильно отстают обрабатывающая отрасль (78%) и образование (77%), уточняется в сообщении.
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"Около 30% совокупной прибыли в 2022 году обеспечили торговые предприятия – почти 2,8 триллиона рублей, в том числе 2,1 триллиона рублей в оптовой торговле. Еще 15% пришлось на обрабатывающие производства – 1,4 триллиона рублей. Третьей по объему прибыли отраслью стала финансовая сфера – почти 13% или 1,2 триллиона рублей. Также высокие показатели отмечены в профессиональной, научной и технической деятельности и деятельности в области информации и связи", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
По данным столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР), существенный прирост прибыли по итогам прошлого года показала строительная отрасль - почти в два раз до 456 миллиардов рублей. По словам главы ДЭПР Марии Багреевой, это во многом обусловлено поддержкой со стороны города, сохранением Москвой в полном объеме всех проектов городского развития.
Также мощный рост прибыли показали компании наиболее пострадавших от пандемии отраслей: гостиницы и предприятия общественного питания увеличили прибыль на 68% - до 48 миллиардов рублей. Туристические агентства нарастили прибыль в семь раз, полиграфические производства – почти в шесть раз, ветеринарные клиники – в три раза, уточняется в сообщении.