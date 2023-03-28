https://ria.ru/20230328/moskva-1861121465.html

Ефимов: прибыльные предприятия Москвы заработали 9 трлн рублей в 2022 году

Ефимов: прибыльные предприятия Москвы заработали 9 трлн рублей в 2022 году - РИА Новости, 28.03.2023

Ефимов: прибыльные предприятия Москвы заработали 9 трлн рублей в 2022 году

Совокупная прибыль крупных и средних прибыльных предприятий столицы в 2022 году выросла на 9,1%, превысив 9,2 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T09:10

2023-03-28T09:10

2023-03-28T09:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Совокупная прибыль крупных и средних прибыльных предприятий столицы в 2022 году выросла на 9,1%, превысив 9,2 триллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.К прибыльным относятся компании, показавшие в указанном периоде положительный финансовый результат: в конце прошлого года к таким относилось более 70% крупных и средних предприятий Москвы (исключая банки, страховые компании, пенсионные фонды и госучреждения). В сфере торговли доля прибыльных предприятий самая высокая – 79%. Не сильно отстают обрабатывающая отрасль (78%) и образование (77%), уточняется в сообщении.По данным столичного департамента экономической политики и развития (ДЭПР), существенный прирост прибыли по итогам прошлого года показала строительная отрасль - почти в два раз до 456 миллиардов рублей. По словам главы ДЭПР Марии Багреевой, это во многом обусловлено поддержкой со стороны города, сохранением Москвой в полном объеме всех проектов городского развития.Также мощный рост прибыли показали компании наиболее пострадавших от пандемии отраслей: гостиницы и предприятия общественного питания увеличили прибыль на 68% - до 48 миллиардов рублей. Туристические агентства нарастили прибыль в семь раз, полиграфические производства – почти в шесть раз, ветеринарные клиники – в три раза, уточняется в сообщении.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)