На экс-президента Молдавии завели новое уголовное дело
На экс-президента Молдавии Додона завели новое уголовное дело
© Sputnik / Дмитрий Терехов | Перейти в медиабанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева
© Sputnik / Дмитрий Терехов
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. На экс-президента Молдавии Игоря Додона, его супругу и семейного врача открыто уголовное дело по изготовлению, хранению и использованию фальшивой медицинской справки, благодаря которой они намеревались получить от суда и прокуратуры разрешение на выезд за границу, сообщили в антикоррупционной прокуратуре республики.
"В ходе следствия было установлено, что экс-президент Республики Молдова, в отношении которого была применена мера пресечения "обязательство о невыезде из страны" по уголовному делу, рассмотренному Высшей судебной палатой, представил суду ложный официальный документ и на его основании ходатайствовал о разрешении на выезд в Румынию под предлогом проведения постковидного лечения своего несовершеннолетнего сына", - пояснили в прокуратуре.
По сообщению госслужбы, такой же поддельный официальный документ использовала и супруга экс-президента Молдавии, в отношении которой применена аналогичная мера пресечения.
"Так, супруга экс-президента через адвокатов представила поддельный медицинский документ в антикоррупционную прокуратуру с просьбой разрешить выезд с территории Республики Молдова и въезд в Румынию с той же целью", - уточнили в прокуратуре.
Согласно положениям уголовного закона, подобные действия наказываются штрафом в размере от 27,5 тыс. до 47,5 тыс. леев (от $1,5 тыс. до $2,5 тыс.), либо неоплачиваемым трудом на благо общества от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. В середине ноября коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде.