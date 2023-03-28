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Минобороны Молдавии сообщило об учениях армии на севере страны
Минобороны Молдавии сообщило об учениях армии на севере страны - РИА Новости, 28.03.2023
Минобороны Молдавии сообщило об учениях армии на севере страны
Министерство обороны Молдавии объявило об учениях на севере республики, вблизи Бельц, одного из подразделений национальной армии, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:30
2023-03-28T17:30
2023-03-28T17:30
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии объявило об учениях на севере республики, вблизи Бельц, одного из подразделений национальной армии, сообщили в Telegram-канале ведомства. "Завтра, 29 марта, бойцы мотострелковой бригады "Молдова" проведут боевые стрельбы из пехотного и артиллерийского оружия в военном учебном центре части в муниципии Бельцы", - говорится в сообщении. Учения являются плановым мероприятием на 2023 год по подготовке подразделения национальной армии. С 27 марта по 7 апреля в Молдавии проходят также учения JCET-2023 спецназа республики с военными из Румынии, США и Великобритании. По сценарию военнослужащие четырех стран выполнят передовые боевые стрельбы, прыжки с парашютом, учения в полевых условиях. Учения проходят в учебных центрах национальной армии и направлены на совместную подготовку и обмен опытом между бойцами молдавского, румынского, американского и британского спецназа, а также на повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами. В минобороны предупредили, что в рамках учений военная техника будет перемещена из частей в учебные центры. Граждан просят не пугаться и не распространять слухи по этому поводу.
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в мире, молдавия, румыния, сша
В мире, Молдавия, Румыния, США
Минобороны Молдавии сообщило об учениях армии на севере страны
Минобороны Молдавии сообщило об учениях одного из подразделений армии на севере страны
КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии объявило об учениях на севере республики, вблизи Бельц, одного из подразделений национальной армии, сообщили в Telegram-канале ведомства.
"Завтра, 29 марта, бойцы мотострелковой бригады "Молдова" проведут боевые стрельбы из пехотного и артиллерийского оружия в военном учебном центре части в муниципии Бельцы", - говорится в сообщении.
Учения являются плановым мероприятием на 2023 год по подготовке подразделения национальной армии.
С 27 марта по 7 апреля в Молдавии проходят также учения JCET-2023 спецназа республики с военными из Румынии
, США
и Великобритании
. По сценарию военнослужащие четырех стран выполнят передовые боевые стрельбы, прыжки с парашютом, учения в полевых условиях.
Учения проходят в учебных центрах национальной армии и направлены на совместную подготовку и обмен опытом между бойцами молдавского, румынского, американского и британского спецназа, а также на повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами.
В минобороны предупредили, что в рамках учений военная техника будет перемещена из частей в учебные центры. Граждан просят не пугаться и не распространять слухи по этому поводу.
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