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Минобороны Молдавии сообщило об учениях армии на севере страны

Минобороны Молдавии сообщило об учениях армии на севере страны - РИА Новости, 28.03.2023

Минобороны Молдавии сообщило об учениях армии на севере страны

Министерство обороны Молдавии объявило об учениях на севере республики, вблизи Бельц, одного из подразделений национальной армии, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:30

2023-03-28T17:30

2023-03-28T17:30

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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии объявило об учениях на севере республики, вблизи Бельц, одного из подразделений национальной армии, сообщили в Telegram-канале ведомства. "Завтра, 29 марта, бойцы мотострелковой бригады "Молдова" проведут боевые стрельбы из пехотного и артиллерийского оружия в военном учебном центре части в муниципии Бельцы", - говорится в сообщении. Учения являются плановым мероприятием на 2023 год по подготовке подразделения национальной армии. С 27 марта по 7 апреля в Молдавии проходят также учения JCET-2023 спецназа республики с военными из Румынии, США и Великобритании. По сценарию военнослужащие четырех стран выполнят передовые боевые стрельбы, прыжки с парашютом, учения в полевых условиях. Учения проходят в учебных центрах национальной армии и направлены на совместную подготовку и обмен опытом между бойцами молдавского, румынского, американского и британского спецназа, а также на повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами. В минобороны предупредили, что в рамках учений военная техника будет перемещена из частей в учебные центры. Граждан просят не пугаться и не распространять слухи по этому поводу.

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

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в мире, молдавия, румыния, сша