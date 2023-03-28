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Экс-президент Молдавии назвал новое дело против него бредом и пустяком - РИА Новости, 28.03.2023
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17:02 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/moldavia-1861309136.html
Экс-президент Молдавии назвал новое дело против него бредом и пустяком
Экс-президент Молдавии назвал новое дело против него бредом и пустяком - РИА Новости, 28.03.2023
Экс-президент Молдавии назвал новое дело против него бредом и пустяком
Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что новое уголовное дело против него, связанное с использованием якобы фальшивой справки для выезда за границу,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T17:02
2023-03-28T17:02
в мире
молдавия
игорь додон
владимир плахотнюк
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что новое уголовное дело против него, связанное с использованием якобы фальшивой справки для выезда за границу, является бредом. Антикоррупционная прокуратура Молдавии во вторник сообщила, что на экс-президента Додона, его супругу и семейного врача открыто уголовное дело по изготовлению, хранению и использованию фальшивой медицинской справки, благодаря которой они намеревались получить от суда и прокуратуры разрешение на выезд за границу. Согласно положениям уголовного закона, подобные действия наказываются штрафом в размере от 27,5 до 47,5 тысячи леев (от $1,5 до $2,5 тысячи), либо неоплачиваемым трудом на благо общества от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет. "Мои защитники сформулировали обращение на имя врио генерального прокурора, относительно злоупотреблений, допущенных прокурором Петром Ярмалюком в процессе подачи этого псевдо-дела. Три тома бреда, теперь я понимаю, почему они жалуются, что им не хватает бумаги", - написал Додон в Facebook*.Он отметил, что обращение было отправлено в генеральную прокуратуру, поскольку Додон сомневается в компетентности главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин. "Я надеюсь, что обращение привлечет внимание адвокатов, прокуроров и судей, и они увидят, на какие пустяки тратятся ресурсы государства", - добавил экс-президент. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. В середине ноября коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230327/moldaviya-1861063554.html
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в мире, молдавия, игорь додон, владимир плахотнюк
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк
Экс-президент Молдавии назвал новое дело против него бредом и пустяком

Экс-президент Молдавии Додон назвал новое дело против него бредом и пустяком

© Sputnik | Перейти в медиабанкЭкс-президент Игорь Додон
Экс-президент Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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Экс-президент Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что новое уголовное дело против него, связанное с использованием якобы фальшивой справки для выезда за границу, является бредом.
Антикоррупционная прокуратура Молдавии во вторник сообщила, что на экс-президента Додона, его супругу и семейного врача открыто уголовное дело по изготовлению, хранению и использованию фальшивой медицинской справки, благодаря которой они намеревались получить от суда и прокуратуры разрешение на выезд за границу. Согласно положениям уголовного закона, подобные действия наказываются штрафом в размере от 27,5 до 47,5 тысячи леев (от $1,5 до $2,5 тысячи), либо неоплачиваемым трудом на благо общества от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
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"Мои защитники сформулировали обращение на имя врио генерального прокурора, относительно злоупотреблений, допущенных прокурором Петром Ярмалюком в процессе подачи этого псевдо-дела. Три тома бреда, теперь я понимаю, почему они жалуются, что им не хватает бумаги", - написал Додон в Facebook*.
Он отметил, что обращение было отправлено в генеральную прокуратуру, поскольку Додон сомневается в компетентности главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин.
"Я надеюсь, что обращение привлечет внимание адвокатов, прокуроров и судей, и они увидят, на какие пустяки тратятся ресурсы государства", - добавил экс-президент.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. В середине ноября коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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