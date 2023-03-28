https://ria.ru/20230328/moldavia-1861306563.html

Оппозиция Молдавии намерена прекратить интеграцию страны в ЕС и НАТО

Оппозиция Молдавии намерена прекратить интеграцию страны в ЕС и НАТО - РИА Новости, 28.03.2023

Оппозиция Молдавии намерена прекратить интеграцию страны в ЕС и НАТО

Оппозиционная партия "Шор" разработает и зарегистрирует в парламенте инициативу о прекращении интеграционных процессов для присоединения Молдавии к... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:57

2023-03-28T16:57

2023-03-28T16:57

в мире

молдавия

брюссель

украина

илан шор

нато

евросоюз

майя санду

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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Оппозиционная партия "Шор" разработает и зарегистрирует в парламенте инициативу о прекращении интеграционных процессов для присоединения Молдавии к международным организациям вроде ЕС и НАТО, сообщил лидер политсилы Илан Шор. "Мы разработаем и вынесем на законодательный форум, который, кстати, тоже захвачен, законопроект о прекращении любых интеграционных процессов – европейских, натовских и т. д. Я не против них, но я против того, чтобы ухудшать жизнь людей. Давайте переживем это трудное время в мире и спокойствии, а затем вынесем эти вопросы на референдум, и народ решит, куда он хочет идти – на Запад, на Восток, на нейтралитет, как написано в Конституции, или на что-то другое", – говорится в заявлении Шора, опубликованном на сайте партии. По его словам, европейская интеграция принесла Молдавии нищету и лишила независимости, поскольку страна перешла под "внешнее управление". "Сегодня молдавский политик так называемый проевропейский – это некий вассал, который делает то, что нравится Западу, но некомфортно собственному народу. Когда пошли разговоры о НАТО, это уже перешло все границы. Это потому что граждане с самого начала определили, что они хотят нейтралитета. Политики нарушали и продолжают нарушать этот принцип", - добавил Шор. Он подчеркнул, что республика нуждается в четком и бескомпромиссном нейтралитете. Год назад, 3 марта, президент Молдавии Майя Санду подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Также Санду в интервью изданию Politico заявляла, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

молдавия

брюссель

украина

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в мире, молдавия, брюссель, украина, илан шор, нато, евросоюз, майя санду