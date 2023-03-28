https://ria.ru/20230328/mitta-1861138280.html

Путин поздравил кинорежиссера Александра Митту с 90-летним юбилеем

Путин поздравил кинорежиссера Александра Митту с 90-летним юбилеем - РИА Новости, 28.03.2023

Путин поздравил кинорежиссера Александра Митту с 90-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Митту с 90-летием, отметив, что его по праву считают человеком с неиссякаемыми... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T09:57

2023-03-28T09:57

2023-03-28T11:44

россия

александр митта (рабинович)

владимир путин

культура

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Митту с 90-летием, отметив, что его по праву считают человеком с неиссякаемыми творческими возможностями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Сегодня, 28 марта, народному артисту России, актеру, сценаристу и кинорежиссеру Александру Митте исполняется 90 лет. "Уважаемый Александр Наумович! Примите поздравления с 90-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся режиссером, талантливым сценаристом и актером, человеком, наделённым неиссякаемыми творческими возможностями. Вы всегда трудитесь увлечённо, заряжаете коллег энергией, верой в собственные силы, и потому Ваши фильмы самобытны, интересны и содержательны", - говорится в поздравлении. Также президент пожелал юбиляру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

https://ria.ru/20230328/mitta-1860872652.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, александр митта (рабинович), владимир путин