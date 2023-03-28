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Путин поздравил кинорежиссера Александра Митту с 90-летним юбилеем - РИА Новости, 28.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:57 28.03.2023 (обновлено: 11:44 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/mitta-1861138280.html
Путин поздравил кинорежиссера Александра Митту с 90-летним юбилеем
Путин поздравил кинорежиссера Александра Митту с 90-летним юбилеем - РИА Новости, 28.03.2023
Путин поздравил кинорежиссера Александра Митту с 90-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Митту с 90-летием, отметив, что его по праву считают человеком с неиссякаемыми... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:57
2023-03-28T11:44
россия
александр митта (рабинович)
владимир путин
культура
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Митту с 90-летием, отметив, что его по праву считают человеком с неиссякаемыми творческими возможностями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Сегодня, 28 марта, народному артисту России, актеру, сценаристу и кинорежиссеру Александру Митте исполняется 90 лет. "Уважаемый Александр Наумович! Примите поздравления с 90-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся режиссером, талантливым сценаристом и актером, человеком, наделённым неиссякаемыми творческими возможностями. Вы всегда трудитесь увлечённо, заряжаете коллег энергией, верой в собственные силы, и потому Ваши фильмы самобытны, интересны и содержательны", - говорится в поздравлении. Также президент пожелал юбиляру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
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россия, александр митта (рабинович), владимир путин
Россия, Александр Митта (Рабинович), Владимир Путин, Культура
Путин поздравил кинорежиссера Александра Митту с 90-летним юбилеем

Путин назвал кинорежиссера Митту человеком с неиссякаемыми творческими возможностями

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАлександр Митта
Александр Митта - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Александр Митта . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Митту с 90-летием, отметив, что его по праву считают человеком с неиссякаемыми творческими возможностями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Сегодня, 28 марта, народному артисту России, актеру, сценаристу и кинорежиссеру Александру Митте исполняется 90 лет.
"Уважаемый Александр Наумович! Примите поздравления с 90-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся режиссером, талантливым сценаристом и актером, человеком, наделённым неиссякаемыми творческими возможностями. Вы всегда трудитесь увлечённо, заряжаете коллег энергией, верой в собственные силы, и потому Ваши фильмы самобытны, интересны и содержательны", - говорится в поздравлении.
Также президент пожелал юбиляру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
Кинорежиссер, сценарист, актер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Биография Александра Митты
Вчера, 02:04
 
КультураРоссияАлександр Митта (Рабинович)Владимир Путин
 
 
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