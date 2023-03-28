https://ria.ru/20230328/mitta-1861138280.html
Путин поздравил кинорежиссера Александра Митту с 90-летним юбилеем
Путин поздравил кинорежиссера Александра Митту с 90-летним юбилеем - РИА Новости, 28.03.2023
Путин поздравил кинорежиссера Александра Митту с 90-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Митту с 90-летием, отметив, что его по праву считают человеком с неиссякаемыми... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T09:57
2023-03-28T09:57
2023-03-28T11:44
россия
александр митта (рабинович)
владимир путин
культура
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Митту с 90-летием, отметив, что его по праву считают человеком с неиссякаемыми творческими возможностями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Сегодня, 28 марта, народному артисту России, актеру, сценаристу и кинорежиссеру Александру Митте исполняется 90 лет. "Уважаемый Александр Наумович! Примите поздравления с 90-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся режиссером, талантливым сценаристом и актером, человеком, наделённым неиссякаемыми творческими возможностями. Вы всегда трудитесь увлечённо, заряжаете коллег энергией, верой в собственные силы, и потому Ваши фильмы самобытны, интересны и содержательны", - говорится в поздравлении. Также президент пожелал юбиляру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
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РИА Новости
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россия, александр митта (рабинович), владимир путин
Россия, Александр Митта (Рабинович), Владимир Путин, Культура
Путин поздравил кинорежиссера Александра Митту с 90-летним юбилеем
Путин назвал кинорежиссера Митту человеком с неиссякаемыми творческими возможностями
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Митту с 90-летием, отметив, что его по праву считают человеком с неиссякаемыми творческими возможностями, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
Сегодня, 28 марта, народному артисту России, актеру, сценаристу и кинорежиссеру Александру Митте исполняется 90 лет.
"Уважаемый Александр Наумович! Примите поздравления с 90-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся режиссером, талантливым сценаристом и актером, человеком, наделённым неиссякаемыми творческими возможностями. Вы всегда трудитесь увлечённо, заряжаете коллег энергией, верой в собственные силы, и потому Ваши фильмы самобытны, интересны и содержательны", - говорится в поздравлении.
Также президент пожелал юбиляру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.
Биография Александра Митты