Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху поблагодарил сторонников за выход на митинг в Иерусалиме - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/miting-1861338515.html
Нетаньяху поблагодарил сторонников за выход на митинг в Иерусалиме
Нетаньяху поблагодарил сторонников за выход на митинг в Иерусалиме - РИА Новости, 28.03.2023
Нетаньяху поблагодарил сторонников за выход на митинг в Иерусалиме
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил сторонников за то, что они массово вышли на улицы в Иерусалиме в поддержку правительства. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:28
2023-03-28T18:28
в мире
иерусалим
израиль
тель-авив
протесты против судебной реформы в израиле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842316597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b094d11a4425f274c756664f4c5434cf.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил сторонников за то, что они массово вышли на улицы в Иерусалиме в поддержку правительства. Вечером в понедельник массовые протесты за и против судебной реформы прошли после того как Нетаньяху объявил, что правительство временно приостановит проведение судебной реформы. Крупнейшие вечерние демонстрации прошли в Иерусалиме, где собрались десятки тысяч демонстрантов, выступающих в поддержку правительства, и в Тель-Авиве, где массово собрались противники судебной реформы.
https://ria.ru/20230328/izrail-1860958271.html
иерусалим
израиль
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842316597_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30f7c1076d862db560ffd81889b86fab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, израиль, тель-авив, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Иерусалим, Израиль, Тель-Авив, Протесты против судебной реформы в Израиле
Нетаньяху поблагодарил сторонников за выход на митинг в Иерусалиме

Премьер Израиля Нетаньяху поблагодарил сторонников за выход на митинг в Иерусалиме

© AP Photo / Amir Cohen/PoolБеньямин Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Amir Cohen/Pool
Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил сторонников за то, что они массово вышли на улицы в Иерусалиме в поддержку правительства.
«
"Я был очень взволнован, когда увидел огромное число сторонников... собравшихся со всей страны вчера на демонстрацию в Иерусалиме. Большое спасибо каждому из вас!" - написал Нетаньяху в своем телеграм-канале.
Вечером в понедельник массовые протесты за и против судебной реформы прошли после того как Нетаньяху объявил, что правительство временно приостановит проведение судебной реформы.
Крупнейшие вечерние демонстрации прошли в Иерусалиме, где собрались десятки тысяч демонстрантов, выступающих в поддержку правительства, и в Тель-Авиве, где массово собрались противники судебной реформы.
Демонстранты с флагами Израиля рядом с баннером с изображением премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время акции против реформы судебной системы в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Нетаньяху не оставили выбора. Чем закончатся беспорядки в Израиле
Вчера, 08:00
 
В миреИерусалимИзраильТель-АвивПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала