https://ria.ru/20230328/miting-1861338515.html
Нетаньяху поблагодарил сторонников за выход на митинг в Иерусалиме
Нетаньяху поблагодарил сторонников за выход на митинг в Иерусалиме - РИА Новости, 28.03.2023
Нетаньяху поблагодарил сторонников за выход на митинг в Иерусалиме
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил сторонников за то, что они массово вышли на улицы в Иерусалиме в поддержку правительства. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:28
2023-03-28T18:28
2023-03-28T18:28
в мире
иерусалим
израиль
тель-авив
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил сторонников за то, что они массово вышли на улицы в Иерусалиме в поддержку правительства. Вечером в понедельник массовые протесты за и против судебной реформы прошли после того как Нетаньяху объявил, что правительство временно приостановит проведение судебной реформы. Крупнейшие вечерние демонстрации прошли в Иерусалиме, где собрались десятки тысяч демонстрантов, выступающих в поддержку правительства, и в Тель-Авиве, где массово собрались противники судебной реформы.
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в мире, иерусалим, израиль, тель-авив, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Иерусалим, Израиль, Тель-Авив, Протесты против судебной реформы в Израиле
Нетаньяху поблагодарил сторонников за выход на митинг в Иерусалиме
Премьер Израиля Нетаньяху поблагодарил сторонников за выход на митинг в Иерусалиме