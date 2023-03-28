https://ria.ru/20230328/miting-1861338515.html

Нетаньяху поблагодарил сторонников за выход на митинг в Иерусалиме

Нетаньяху поблагодарил сторонников за выход на митинг в Иерусалиме - РИА Новости, 28.03.2023

Нетаньяху поблагодарил сторонников за выход на митинг в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил сторонников за то, что они массово вышли на улицы в Иерусалиме в поддержку правительства. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T18:28

2023-03-28T18:28

2023-03-28T18:28

в мире

иерусалим

израиль

тель-авив

протесты против судебной реформы в израиле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842316597_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b094d11a4425f274c756664f4c5434cf.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил сторонников за то, что они массово вышли на улицы в Иерусалиме в поддержку правительства. Вечером в понедельник массовые протесты за и против судебной реформы прошли после того как Нетаньяху объявил, что правительство временно приостановит проведение судебной реформы. Крупнейшие вечерние демонстрации прошли в Иерусалиме, где собрались десятки тысяч демонстрантов, выступающих в поддержку правительства, и в Тель-Авиве, где массово собрались противники судебной реформы.

https://ria.ru/20230328/izrail-1860958271.html

иерусалим

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иерусалим, израиль, тель-авив, протесты против судебной реформы в израиле