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Минск засыпало снегом - РИА Новости, 28.03.2023
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10:24 28.03.2023 (обновлено: 12:28 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/minsk-1861144931.html
Минск засыпало снегом
Минск засыпало снегом - РИА Новости, 28.03.2023
Минск засыпало снегом
Столицу Белоруссии и область после оттепели занесло снегом, наблюдаются перебои в работе транспорта, сообщается в Telegram-канале минской Госавтоинспекции. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:24
2023-03-28T12:28
в мире
минск
минская область
белоруссия
погода
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МИНСК, 28 мар — РИА Новости. Столицу Белоруссии и область после оттепели занесло снегом, наблюдаются перебои в работе транспорта, сообщается в Telegram-канале минской Госавтоинспекции."В связи с осложнением погодных условий в Минске введен план "Погода". В сложившихся погодных условиях сотрудники ГАИ ведут круглосуточный контроль за состоянием проезжей части", — говорится в публикации.ГАИ призывает водителей ездить осторожно, а пешеходов — быть особенно внимательными при переходе дороги. Поступают сведения и о первых ДТП: на Минской кольцевой дороге, в районе Парка высоких технологий, из-за аварии образовалась пробка, еще одну аварию зафиксировали на съезде с кольцевой дороги в районе улицы Притыцкого. Пользователи соцсетей пишут о ДТП на трассах в области. Минсктранс предупреждает о перебоях в движении троллейбусов, а Белорусская железная дорога — об отклонении от графика некоторых поездов. Время задержки составляет от пяти минут до часа.По информации городских властей, коммунальные службы с утра приступили к уборке снега. Этим занимаются более 1700 человек и 80 единиц техники. Энергетики также работают в усиленном режиме."Из-за непогоды электроснабжение в стране нарушалось в 124 населенных пунктах, преимущественно в Минской области. Больше всего от сильного ветра и снегопадов пострадали Борисовский, Логойский, Слуцкий, Червенский районы. Восстановительные работы продолжаются в 69 населенных пунктах. Задействовано более 20 единиц техники", — заявили в Минэнерго. По данным гидрометеорологических служб, неустойчивая погода в Минском регионе сохранится до конца дня.
https://ria.ru/20230327/pogoda-1860867845.html
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Минск накрыло снегом. Кадры из столицы Белоруссии
Минск накрыло снегом. Кадры из столицы Белоруссии
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в мире, минск, минская область, белоруссия, погода
В мире, Минск, Минская область, Белоруссия, Погода
Минск засыпало снегом

В Минской области после оттепели выпал снег

Читать ria.ru в
МИНСК, 28 мар — РИА Новости. Столицу Белоруссии и область после оттепели занесло снегом, наблюдаются перебои в работе транспорта, сообщается в Telegram-канале минской Госавтоинспекции.
"В связи с осложнением погодных условий в Минске введен план "Погода". В сложившихся погодных условиях сотрудники ГАИ ведут круглосуточный контроль за состоянием проезжей части", — говорится в публикации.
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ГАИ призывает водителей ездить осторожно, а пешеходов — быть особенно внимательными при переходе дороги.
Поступают сведения и о первых ДТП: на Минской кольцевой дороге, в районе Парка высоких технологий, из-за аварии образовалась пробка, еще одну аварию зафиксировали на съезде с кольцевой дороги в районе улицы Притыцкого. Пользователи соцсетей пишут о ДТП на трассах в области.
Минсктранс предупреждает о перебоях в движении троллейбусов, а Белорусская железная дорога — об отклонении от графика некоторых поездов. Время задержки составляет от пяти минут до часа.
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По информации городских властей, коммунальные службы с утра приступили к уборке снега. Этим занимаются более 1700 человек и 80 единиц техники. Энергетики также работают в усиленном режиме.
"Из-за непогоды электроснабжение в стране нарушалось в 124 населенных пунктах, преимущественно в Минской области. Больше всего от сильного ветра и снегопадов пострадали Борисовский, Логойский, Слуцкий, Червенский районы. Восстановительные работы продолжаются в 69 населенных пунктах. Задействовано более 20 единиц техники", — заявили в Минэнерго.
По данным гидрометеорологических служб, неустойчивая погода в Минском регионе сохранится до конца дня.
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