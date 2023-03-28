https://ria.ru/20230328/minsk-1861144931.html

Минск засыпало снегом

Минск засыпало снегом - РИА Новости, 28.03.2023

Минск засыпало снегом

Столицу Белоруссии и область после оттепели занесло снегом, наблюдаются перебои в работе транспорта, сообщается в Telegram-канале минской Госавтоинспекции. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:24

2023-03-28T10:24

2023-03-28T12:28

в мире

минск

минская область

белоруссия

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861143177_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cbee5ac4433b11bf3ecdce958193ba1a.jpg

МИНСК, 28 мар — РИА Новости. Столицу Белоруссии и область после оттепели занесло снегом, наблюдаются перебои в работе транспорта, сообщается в Telegram-канале минской Госавтоинспекции."В связи с осложнением погодных условий в Минске введен план "Погода". В сложившихся погодных условиях сотрудники ГАИ ведут круглосуточный контроль за состоянием проезжей части", — говорится в публикации.ГАИ призывает водителей ездить осторожно, а пешеходов — быть особенно внимательными при переходе дороги. Поступают сведения и о первых ДТП: на Минской кольцевой дороге, в районе Парка высоких технологий, из-за аварии образовалась пробка, еще одну аварию зафиксировали на съезде с кольцевой дороги в районе улицы Притыцкого. Пользователи соцсетей пишут о ДТП на трассах в области. Минсктранс предупреждает о перебоях в движении троллейбусов, а Белорусская железная дорога — об отклонении от графика некоторых поездов. Время задержки составляет от пяти минут до часа.По информации городских властей, коммунальные службы с утра приступили к уборке снега. Этим занимаются более 1700 человек и 80 единиц техники. Энергетики также работают в усиленном режиме."Из-за непогоды электроснабжение в стране нарушалось в 124 населенных пунктах, преимущественно в Минской области. Больше всего от сильного ветра и снегопадов пострадали Борисовский, Логойский, Слуцкий, Червенский районы. Восстановительные работы продолжаются в 69 населенных пунктах. Задействовано более 20 единиц техники", — заявили в Минэнерго. По данным гидрометеорологических служб, неустойчивая погода в Минском регионе сохранится до конца дня.

https://ria.ru/20230327/pogoda-1860867845.html

https://ria.ru/20230327/preduprezhdenie-1860936924.html

https://ria.ru/20230327/pogoda-1860898048.html

минск

минская область

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минск накрыло снегом. Кадры из столицы Белоруссии Минск накрыло снегом. Кадры из столицы Белоруссии 2023-03-28T10:24 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, минск, минская область, белоруссия, погода