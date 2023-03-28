https://ria.ru/20230328/minsk-1861144931.html
Минск засыпало снегом
Минск засыпало снегом - РИА Новости, 28.03.2023
Минск засыпало снегом
Столицу Белоруссии и область после оттепели занесло снегом, наблюдаются перебои в работе транспорта, сообщается в Telegram-канале минской Госавтоинспекции. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:24
2023-03-28T10:24
2023-03-28T12:28
в мире
минск
минская область
белоруссия
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861143177_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cbee5ac4433b11bf3ecdce958193ba1a.jpg
МИНСК, 28 мар — РИА Новости. Столицу Белоруссии и область после оттепели занесло снегом, наблюдаются перебои в работе транспорта, сообщается в Telegram-канале минской Госавтоинспекции."В связи с осложнением погодных условий в Минске введен план "Погода". В сложившихся погодных условиях сотрудники ГАИ ведут круглосуточный контроль за состоянием проезжей части", — говорится в публикации.ГАИ призывает водителей ездить осторожно, а пешеходов — быть особенно внимательными при переходе дороги. Поступают сведения и о первых ДТП: на Минской кольцевой дороге, в районе Парка высоких технологий, из-за аварии образовалась пробка, еще одну аварию зафиксировали на съезде с кольцевой дороги в районе улицы Притыцкого. Пользователи соцсетей пишут о ДТП на трассах в области. Минсктранс предупреждает о перебоях в движении троллейбусов, а Белорусская железная дорога — об отклонении от графика некоторых поездов. Время задержки составляет от пяти минут до часа.По информации городских властей, коммунальные службы с утра приступили к уборке снега. Этим занимаются более 1700 человек и 80 единиц техники. Энергетики также работают в усиленном режиме."Из-за непогоды электроснабжение в стране нарушалось в 124 населенных пунктах, преимущественно в Минской области. Больше всего от сильного ветра и снегопадов пострадали Борисовский, Логойский, Слуцкий, Червенский районы. Восстановительные работы продолжаются в 69 населенных пунктах. Задействовано более 20 единиц техники", — заявили в Минэнерго. По данным гидрометеорологических служб, неустойчивая погода в Минском регионе сохранится до конца дня.
https://ria.ru/20230327/pogoda-1860867845.html
https://ria.ru/20230327/preduprezhdenie-1860936924.html
https://ria.ru/20230327/pogoda-1860898048.html
минск
минская область
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861143177_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1545b74462c8c5501ef5f09f70de0ab4.jpg
Минск накрыло снегом. Кадры из столицы Белоруссии
Минск накрыло снегом. Кадры из столицы Белоруссии
2023-03-28T10:24
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, минская область, белоруссия, погода
В мире, Минск, Минская область, Белоруссия, Погода
МИНСК, 28 мар — РИА Новости.
Столицу Белоруссии и область после оттепели занесло снегом, наблюдаются перебои в работе транспорта, сообщается в Telegram-канале
минской Госавтоинспекции.
"В связи с осложнением погодных условий в Минске введен план "Погода". В сложившихся погодных условиях сотрудники ГАИ ведут круглосуточный контроль за состоянием проезжей части", — говорится в публикации.
Москвичей предупредили о "барическом лобзике"
ГАИ призывает водителей ездить осторожно, а пешеходов — быть особенно внимательными при переходе дороги.
Поступают сведения и о первых ДТП: на Минской кольцевой дороге, в районе Парка высоких технологий, из-за аварии образовалась пробка, еще одну аварию зафиксировали на съезде с кольцевой дороги в районе улицы Притыцкого. Пользователи соцсетей пишут о ДТП на трассах в области.
Минсктранс
предупреждает о перебоях в движении троллейбусов, а Белорусская железная дорога
— об отклонении от графика некоторых поездов. Время задержки составляет от пяти минут до часа.
В Крыму объявили штормовое предупреждение
По информации городских властей, коммунальные службы с утра приступили к уборке снега. Этим занимаются более 1700 человек и 80 единиц техники. Энергетики также работают в усиленном режиме.
"Из-за непогоды электроснабжение в стране нарушалось в 124 населенных пунктах, преимущественно в Минской области. Больше всего от сильного ветра и снегопадов пострадали Борисовский, Логойский, Слуцкий, Червенский районы. Восстановительные работы продолжаются в 69 населенных пунктах. Задействовано более 20 единиц техники", — заявили в Минэнерго
.
По данным гидрометеорологических служб, неустойчивая погода в Минском регионе сохранится до конца дня.
Москвичей предупредили о неустойчивой погоде в течение недели