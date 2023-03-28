https://ria.ru/20230328/ministr-1861392681.html

Сальдо назначил врио министра здравоохранения Херсонской области

Сальдо назначил врио министра здравоохранения Херсонской области - РИА Новости, 28.03.2023

Сальдо назначил врио министра здравоохранения Херсонской области

Херсонской области назначен временно исполняющий обязанности министра здравоохранения, им стал Артыш Сат, ранее работавший в минздрае республики Тува. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T22:02

2023-03-28T22:02

2023-03-28T22:02

политика

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Херсонской области назначен временно исполняющий обязанности министра здравоохранения, им стал Артыш Сат, ранее работавший в минздрае республики Тува. "Врио Министра здравоохранения Херсонской области назначен Артыш Михайлович САТ. С лета 2022 года он занимал должность моего советника по вопросам здравоохранения и проявил себя как знающий и ответственный сотрудник", - сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Владимир Сальдо. Сальдо представил врио министра сотрудникам ведомства и пожелал ему удачи в работе. Артыш Сат с 2019 по 2021 год работал министром здравоохранения республики Тува. Сальдо не сообщил, на какую работу будет переведен Вадим Ильичев, который возглавлял департамент здравоохранения администрации.

https://ria.ru/20230314/avtotrassa-1857885020.html

херсонская область

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политика, херсонская область , владимир сальдо