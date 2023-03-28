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Сальдо назначил врио министра здравоохранения Херсонской области - РИА Новости, 28.03.2023
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22:02 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/ministr-1861392681.html
Сальдо назначил врио министра здравоохранения Херсонской области
Сальдо назначил врио министра здравоохранения Херсонской области - РИА Новости, 28.03.2023
Сальдо назначил врио министра здравоохранения Херсонской области
Херсонской области назначен временно исполняющий обязанности министра здравоохранения, им стал Артыш Сат, ранее работавший в минздрае республики Тува. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T22:02
2023-03-28T22:02
политика
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Херсонской области назначен временно исполняющий обязанности министра здравоохранения, им стал Артыш Сат, ранее работавший в минздрае республики Тува. "Врио Министра здравоохранения Херсонской области назначен Артыш Михайлович САТ. С лета 2022 года он занимал должность моего советника по вопросам здравоохранения и проявил себя как знающий и ответственный сотрудник", - сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Владимир Сальдо. Сальдо представил врио министра сотрудникам ведомства и пожелал ему удачи в работе. Артыш Сат с 2019 по 2021 год работал министром здравоохранения республики Тува. Сальдо не сообщил, на какую работу будет переведен Вадим Ильичев, который возглавлял департамент здравоохранения администрации.
https://ria.ru/20230314/avtotrassa-1857885020.html
херсонская область
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политика, херсонская область , владимир сальдо
Политика, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо назначил врио министра здравоохранения Херсонской области

Сат стал врио министра здравоохранения Херсонской области по назначению Сальдо

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Херсонской области назначен временно исполняющий обязанности министра здравоохранения, им стал Артыш Сат, ранее работавший в минздрае республики Тува.
"Врио Министра здравоохранения Херсонской области назначен Артыш Михайлович САТ. С лета 2022 года он занимал должность моего советника по вопросам здравоохранения и проявил себя как знающий и ответственный сотрудник", - сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Владимир Сальдо.
Сальдо представил врио министра сотрудникам ведомства и пожелал ему удачи в работе.
Артыш Сат с 2019 по 2021 год работал министром здравоохранения республики Тува. Сальдо не сообщил, на какую работу будет переведен Вадим Ильичев, который возглавлял департамент здравоохранения администрации.
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ПолитикаХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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