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РБК: Минфин выступил за сокращение числа казенных госучреждений - РИА Новости, 28.03.2023
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10:44 28.03.2023 (обновлено: 21:45 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/minfin-1861152542.html
РБК: Минфин выступил за сокращение числа казенных госучреждений
РБК: Минфин выступил за сокращение числа казенных госучреждений - РИА Новости, 28.03.2023
РБК: Минфин выступил за сокращение числа казенных госучреждений
Министерство финансов намерено предложить правительству сокращение числа казенных государственных учреждений, что позволит поднять зарплаты сотрудникам,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:44
2023-03-28T21:45
общество
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министерство финансов намерено предложить правительству сокращение числа казенных государственных учреждений, что позволит поднять зарплаты сотрудникам, сообщает РБК."Мера предлагается в целях повышения эффективности управления бюджетными расходами. При этом уточняется, что объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников федеральных казенных учреждений, будут сохранены "с целью повышения уровня оплаты их труда", — пишет издание.РБК указывает, что Минфин в 2022 году инициировал сокращения в двух ФКУ. В результате в одном из них предельная штатная численность сотрудников сократилась на 924, в другом — на 2196 единиц.Федеральные казенные учреждения — бюджетные организации, отвечающие за обеспечение функционирования федеральных министерств и ведомств. ФКУ составляют около 75 процентов федеральных госучреждений, большая часть которых находится под ведомством МВД (2402), Минюста (1958) и ФСИН (1724). К ФКУ также относятся учреждения МВД, ФСО, воинские части, СИЗО, противочумные учреждения и другие.
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общество, рбк (медиагруппа), министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, РБК (медиагруппа), Министерство финансов РФ (Минфин России)
РБК: Минфин выступил за сокращение числа казенных госучреждений

РБК: Минфин выступил за сокращение числа казенных госучреждений в России

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов России
Табличка на здании Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Табличка на здании Министерства финансов России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Министерство финансов намерено предложить правительству сокращение числа казенных государственных учреждений, что позволит поднять зарплаты сотрудникам, сообщает РБК.
"Мера предлагается в целях повышения эффективности управления бюджетными расходами. При этом уточняется, что объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников федеральных казенных учреждений, будут сохранены "с целью повышения уровня оплаты их труда", — пишет издание.
РБК указывает, что Минфин в 2022 году инициировал сокращения в двух ФКУ. В результате в одном из них предельная штатная численность сотрудников сократилась на 924, в другом — на 2196 единиц.
Федеральные казенные учреждения — бюджетные организации, отвечающие за обеспечение функционирования федеральных министерств и ведомств. ФКУ составляют около 75 процентов федеральных госучреждений, большая часть которых находится под ведомством МВД (2402), Минюста (1958) и ФСИН (1724). К ФКУ также относятся учреждения МВД, ФСО, воинские части, СИЗО, противочумные учреждения и другие.
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