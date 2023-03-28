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МЭР до 1 апреля должно распределить 1,9 миллиарда рублей для туризма - РИА Новости, 28.03.2023
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Туризм
 
18:25 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/minekonomrazvitiya-1861331681.html
МЭР до 1 апреля должно распределить 1,9 миллиарда рублей для туризма
МЭР до 1 апреля должно распределить 1,9 миллиарда рублей для туризма - РИА Новости, 28.03.2023
МЭР до 1 апреля должно распределить 1,9 миллиарда рублей для туризма
Министерству экономического развития (МЭР) нужно успеть дораспределить еще 1,9 миллиарда рублей из 14 миллиардов в рамках туристического нацпроекта (всего на... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T18:25
2023-03-28T18:25
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерству экономического развития (МЭР) нужно успеть дораспределить еще 1,9 миллиарда рублей из 14 миллиардов в рамках туристического нацпроекта (всего на текущий год предусмотрено 48,2 миллиарда рублей) до 1 апреля, следует из сообщения пресс-службы Минфина России для РИА Новости. "Четырнадцать миллиардов рублей – это часть бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2023 год на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства, – сказали в пресс-службе Минфина. – Всего на реализацию нацпроекта на текущий год предусмотрено 48,2 миллиарда рублей".В ведомстве уточнили, что ответственным является Минэкономразвития России, которое проводит активную работу по выпуску всех необходимых актов правительства РФ для распределения указанных объемов бюджетных ассигнований. "На текущий момент правительством РФ согласованы и изданы акты правительства РФ о распределении 12,1 из 14 миллиардов рублей", – добавили там. Отвечая на вопрос о том, останется ли туристский нацпроект без возможности дополнительного финансирования, если все средства не будут распределены, в министерстве сообщили, что такие вопросы подлежат рассмотрению в ходе исполнения госбюджета в установленном порядке, в том числе при наличии источников.В пятницу директор департамента программно-целевого планирования и эффективности бюджетных расходов Минфина Николай Бегчин на Всероссийском семинаре для участников реализации Стратегии повышения финансовой грамотности населения в РФ рассказал, что на 24 марта из нераспределенных средств туристического нацпроекта осталось 14 миллиардов, которые должны быть распределены до 1 апреля. В противном случае их направят в резервный фонд.
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новости - туризм, туризм, туристы, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР до 1 апреля должно распределить 1,9 миллиарда рублей для туризма

МЭР нужно до 1 апреля распределить по туристскому нацпроекту почти два миллиарда рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерству экономического развития (МЭР) нужно успеть дораспределить еще 1,9 миллиарда рублей из 14 миллиардов в рамках туристического нацпроекта (всего на текущий год предусмотрено 48,2 миллиарда рублей) до 1 апреля, следует из сообщения пресс-службы Минфина России для РИА Новости.
"Четырнадцать миллиардов рублей – это часть бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2023 год на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства, – сказали в пресс-службе Минфина. – Всего на реализацию нацпроекта на текущий год предусмотрено 48,2 миллиарда рублей".
В ведомстве уточнили, что ответственным является Минэкономразвития России, которое проводит активную работу по выпуску всех необходимых актов правительства РФ для распределения указанных объемов бюджетных ассигнований.
"На текущий момент правительством РФ согласованы и изданы акты правительства РФ о распределении 12,1 из 14 миллиардов рублей", – добавили там.
Отвечая на вопрос о том, останется ли туристский нацпроект без возможности дополнительного финансирования, если все средства не будут распределены, в министерстве сообщили, что такие вопросы подлежат рассмотрению в ходе исполнения госбюджета в установленном порядке, в том числе при наличии источников.
В пятницу директор департамента программно-целевого планирования и эффективности бюджетных расходов Минфина Николай Бегчин на Всероссийском семинаре для участников реализации Стратегии повышения финансовой грамотности населения в РФ рассказал, что на 24 марта из нераспределенных средств туристического нацпроекта осталось 14 миллиардов, которые должны быть распределены до 1 апреля. В противном случае их направят в резервный фонд.
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