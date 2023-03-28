https://ria.ru/20230328/mid-1861141328.html
В МИД назвали саммит за демократию в США недостойным спектаклем
В МИД назвали саммит за демократию в США недостойным спектаклем - РИА Новости, 28.03.2023
В МИД назвали саммит за демократию в США недостойным спектаклем
Организованный США "саммит за демократию" представляет собой недостойный спектакль и проявление неоколониальных практик в американской внешней политике,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:11
2023-03-28T10:11
2023-03-28T14:02
в мире
россия
сша
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
антониу гутерреш
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Организованный США "саммит за демократию" представляет собой недостойный спектакль и проявление неоколониальных практик в американской внешней политике, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой."Вызывает глубокое сожаление решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша принять участие в этом недостойном спектакле", — заявила дипломат.Она напомнила, что мероприятие, намеченное на 28-30 марта, — это вторая попытка Белого дома созвать конференцию для формирования коалиции, как их называют в Вашингтоне, "демократических государств". Ведущая роль в ней принадлежит самим США."Полагаем верхом лицемерия со стороны американских властей претендовать на лидерство в продвижении демократических ценностей в общемировом масштабе в условиях, когда их репутацию в этой сфере даже сомнительной не назовешь: она полностью разрушена", — подчеркнула Захарова.Саммиты за демократию, добавила официальный представитель МИД, — это проявление неоколониальных практик во внешней политике США, а за усилиями по их организации и созыву стоит стремление обновить и узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела суверенных государств."Заставить всех смотреть на мир через оптику "порядка, основанного на правилах", продвигаемого для обслуживания глобальных интересов Вашингтона. Одновременно речь идет об оформлении идеологической платформы для борьбы с теми, на кого американская политэлита пытается навесить ярлык "автократий". Это, в первую очередь, Россия и Китай", — отметила Захарова.Москва решительно выступает против того, чтобы "демократия" в американском прочтении навязывалась в качестве непререкаемой, единственной меры вещей, заключила представитель МИД.
https://ria.ru/20230327/ssha-1860835669.html
https://ria.ru/20211215/sammit-1763836385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, антониу гутерреш
В мире, Россия, США, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Антониу Гутерреш
В МИД назвали саммит за демократию в США недостойным спектаклем
МИД выразил сожаление из-за участия генсека ООН в саммите за демократию в США
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Организованный США "саммит за демократию" представляет собой недостойный спектакль и проявление неоколониальных практик в американской внешней политике, говорится в комментарии
официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
"Вызывает глубокое сожаление решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша принять участие в этом недостойном спектакле", — заявила дипломат.
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Она напомнила, что мероприятие, намеченное на 28-30 марта, — это вторая попытка
Белого дома созвать конференцию для формирования коалиции, как их называют в Вашингтоне
, "демократических государств". Ведущая роль в ней принадлежит самим США.
"Полагаем верхом лицемерия со стороны американских властей претендовать на лидерство в продвижении демократических ценностей в общемировом масштабе в условиях, когда их репутацию в этой сфере даже сомнительной не назовешь: она полностью разрушена", — подчеркнула Захарова.
Саммиты за демократию, добавила официальный представитель МИД, — это проявление неоколониальных практик во внешней политике США, а за усилиями по их организации и созыву стоит стремление обновить и узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
"Заставить всех смотреть на мир через оптику "порядка, основанного на правилах", продвигаемого для обслуживания глобальных интересов Вашингтона. Одновременно речь идет об оформлении идеологической платформы для борьбы с теми, на кого американская политэлита пытается навесить ярлык "автократий". Это, в первую очередь, Россия и Китай", — отметила Захарова.
Москва решительно выступает против того, чтобы "демократия" в американском прочтении навязывалась в качестве непререкаемой, единственной меры вещей, заключила представитель МИД.
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