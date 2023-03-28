Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали саммит за демократию в США недостойным спектаклем - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 28.03.2023 (обновлено: 14:02 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/mid-1861141328.html
В МИД назвали саммит за демократию в США недостойным спектаклем
В МИД назвали саммит за демократию в США недостойным спектаклем - РИА Новости, 28.03.2023
В МИД назвали саммит за демократию в США недостойным спектаклем
Организованный США "саммит за демократию" представляет собой недостойный спектакль и проявление неоколониальных практик в американской внешней политике,... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:11
2023-03-28T14:02
в мире
россия
сша
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
антониу гутерреш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Организованный США "саммит за демократию" представляет собой недостойный спектакль и проявление неоколониальных практик в американской внешней политике, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой."Вызывает глубокое сожаление решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша принять участие в этом недостойном спектакле", — заявила дипломат.Она напомнила, что мероприятие, намеченное на 28-30 марта, — это вторая попытка Белого дома созвать конференцию для формирования коалиции, как их называют в Вашингтоне, "демократических государств". Ведущая роль в ней принадлежит самим США."Полагаем верхом лицемерия со стороны американских властей претендовать на лидерство в продвижении демократических ценностей в общемировом масштабе в условиях, когда их репутацию в этой сфере даже сомнительной не назовешь: она полностью разрушена", — подчеркнула Захарова.Саммиты за демократию, добавила официальный представитель МИД, — это проявление неоколониальных практик во внешней политике США, а за усилиями по их организации и созыву стоит стремление обновить и узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела суверенных государств."Заставить всех смотреть на мир через оптику "порядка, основанного на правилах", продвигаемого для обслуживания глобальных интересов Вашингтона. Одновременно речь идет об оформлении идеологической платформы для борьбы с теми, на кого американская политэлита пытается навесить ярлык "автократий". Это, в первую очередь, Россия и Китай", — отметила Захарова.Москва решительно выступает против того, чтобы "демократия" в американском прочтении навязывалась в качестве непререкаемой, единственной меры вещей, заключила представитель МИД.
https://ria.ru/20230327/ssha-1860835669.html
https://ria.ru/20211215/sammit-1763836385.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, антониу гутерреш
В мире, Россия, США, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Антониу Гутерреш
В МИД назвали саммит за демократию в США недостойным спектаклем

МИД выразил сожаление из-за участия генсека ООН в саммите за демократию в США

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Организованный США "саммит за демократию" представляет собой недостойный спектакль и проявление неоколониальных практик в американской внешней политике, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
"Вызывает глубокое сожаление решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша принять участие в этом недостойном спектакле", — заявила дипломат.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Патрушев: США поиздеваются над другими странами на саммите за демократию
27 марта, 09:44
Она напомнила, что мероприятие, намеченное на 28-30 марта, — это вторая попытка Белого дома созвать конференцию для формирования коалиции, как их называют в Вашингтоне, "демократических государств". Ведущая роль в ней принадлежит самим США.
"Полагаем верхом лицемерия со стороны американских властей претендовать на лидерство в продвижении демократических ценностей в общемировом масштабе в условиях, когда их репутацию в этой сфере даже сомнительной не назовешь: она полностью разрушена", — подчеркнула Захарова.
Саммиты за демократию, добавила официальный представитель МИД, — это проявление неоколониальных практик во внешней политике США, а за усилиями по их организации и созыву стоит стремление обновить и узаконить американские инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
"Заставить всех смотреть на мир через оптику "порядка, основанного на правилах", продвигаемого для обслуживания глобальных интересов Вашингтона. Одновременно речь идет об оформлении идеологической платформы для борьбы с теми, на кого американская политэлита пытается навесить ярлык "автократий". Это, в первую очередь, Россия и Китай", — отметила Захарова.
Москва решительно выступает против того, чтобы "демократия" в американском прочтении навязывалась в качестве непререкаемой, единственной меры вещей, заключила представитель МИД.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Путин и Си Цзиньпин обсудили организованный США "Саммит за демократию"
15 декабря 2021, 13:54
 
В миреРоссияСШАООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваАнтониу Гутерреш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала