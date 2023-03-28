https://ria.ru/20230328/meropriyatiya-1861296313.html

Более 250 мероприятий пройдет в апреле на экоплощадках Москвы

Более 250 мероприятий пройдет в апреле на экоплощадках Москвы - РИА Новости, 28.03.2023

Более 250 мероприятий пройдет в апреле на экоплощадках Москвы

Более 250 мероприятий пройдет в апреле на столичных экоплощадках, среди них - экскурсии, мастер-классы, лекции и квесты, сообщили в телеграм-канале комплекса... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:26

2023-03-28T16:26

2023-03-28T16:27

городское хозяйство москвы

москва

москва сегодня: мегаполис для жизни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99598/96/995989606_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_57eae1da98d6d3494b6d7df59c5ce5fe.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 250 мероприятий пройдет в апреле на столичных экоплощадках, среди них - экскурсии, мастер-классы, лекции и квесты, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 250 мероприятий пройдет в апреле на экоплощадках столицы. Среди них 80 экскурсий, 50 мастер-классов, 37 тематических занятий, 21 лекция, 11 квестов, восемь праздников, кинопоказы, викторины и экологические игры", - говорится в сообщении комплекса. Так, 1 апреля в экоцентре "Скворечник" пройдет дидактическая игра "Знаем, умеем, сортируем", где участники познакомятся с понятиями "вторичная переработка" и "сортировка отходов". Одиннадцатого апреля пройдут VR-сеансы в экоцентре "Экошкола Кусково", во время сеансов можно попробовать себя в роли эколога-путешественника и виртуально посетить сразу несколько природных территорий Москвы. "Восемнадцатого апреля в 13.00 - "Цветочный квест" в экоцентре "Битцевский лес". Познакомимся с необычными цветущими растениями мира и способами опыления цветов. Двадцать четвертого апреля в 13.00 - интерактивная экскурсия в экоцентре "Лесная сказка". Совершим интерактивное путешествие по особо охраняемым природным территориям столицы, познакомимся с их обитателями, услышим голоса птиц, изучим виды деревьев, поиграем в следопытов и послушаем ароматы леса", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20230310/meropriyatiya-1857073607.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва