https://ria.ru/20230328/meropriyatiya-1861296313.html
Более 250 мероприятий пройдет в апреле на экоплощадках Москвы
Более 250 мероприятий пройдет в апреле на экоплощадках Москвы - РИА Новости, 28.03.2023
Более 250 мероприятий пройдет в апреле на экоплощадках Москвы
Более 250 мероприятий пройдет в апреле на столичных экоплощадках, среди них - экскурсии, мастер-классы, лекции и квесты, сообщили в телеграм-канале комплекса... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:26
2023-03-28T16:26
2023-03-28T16:27
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 250 мероприятий пройдет в апреле на столичных экоплощадках, среди них - экскурсии, мастер-классы, лекции и квесты, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 250 мероприятий пройдет в апреле на экоплощадках столицы. Среди них 80 экскурсий, 50 мастер-классов, 37 тематических занятий, 21 лекция, 11 квестов, восемь праздников, кинопоказы, викторины и экологические игры", - говорится в сообщении комплекса. Так, 1 апреля в экоцентре "Скворечник" пройдет дидактическая игра "Знаем, умеем, сортируем", где участники познакомятся с понятиями "вторичная переработка" и "сортировка отходов". Одиннадцатого апреля пройдут VR-сеансы в экоцентре "Экошкола Кусково", во время сеансов можно попробовать себя в роли эколога-путешественника и виртуально посетить сразу несколько природных территорий Москвы. "Восемнадцатого апреля в 13.00 - "Цветочный квест" в экоцентре "Битцевский лес". Познакомимся с необычными цветущими растениями мира и способами опыления цветов. Двадцать четвертого апреля в 13.00 - интерактивная экскурсия в экоцентре "Лесная сказка". Совершим интерактивное путешествие по особо охраняемым природным территориям столицы, познакомимся с их обитателями, услышим голоса птиц, изучим виды деревьев, поиграем в следопытов и послушаем ароматы леса", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20230310/meropriyatiya-1857073607.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 250 мероприятий пройдет в апреле на столичных экоплощадках, среди них - экскурсии, мастер-классы, лекции и квесты, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Более 250 мероприятий пройдет в апреле на экоплощадках столицы. Среди них 80 экскурсий, 50 мастер-классов, 37 тематических занятий, 21 лекция, 11 квестов, восемь праздников, кинопоказы, викторины и экологические игры", - говорится в сообщении комплекса
.
Так, 1 апреля в экоцентре "Скворечник" пройдет дидактическая игра "Знаем, умеем, сортируем", где участники познакомятся с понятиями "вторичная переработка" и "сортировка отходов". Одиннадцатого апреля пройдут VR-сеансы в экоцентре "Экошкола Кусково", во время сеансов можно попробовать себя в роли эколога-путешественника и виртуально посетить сразу несколько природных территорий Москвы.
"Восемнадцатого апреля в 13.00 - "Цветочный квест" в экоцентре "Битцевский лес". Познакомимся с необычными цветущими растениями мира и способами опыления цветов. Двадцать четвертого апреля в 13.00 - интерактивная экскурсия в экоцентре "Лесная сказка". Совершим интерактивное путешествие по особо охраняемым природным территориям столицы, познакомимся с их обитателями, услышим голоса птиц, изучим виды деревьев, поиграем в следопытов и послушаем ароматы леса", - говорится в публикации.
Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой