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Медвежонка, найденного на помойке в ЕАО, выпустили в дикую природу - РИА Новости, 28.03.2023
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03:21 28.03.2023 (обновлено: 11:50 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/medvezhonok-1861104960.html
Медвежонка, найденного на помойке в ЕАО, выпустили в дикую природу
Медвежонка, найденного на помойке в ЕАО, выпустили в дикую природу - РИА Новости, 28.03.2023
Медвежонка, найденного на помойке в ЕАО, выпустили в дикую природу
В Еврейской автономной области выпустили в дикую природу бурого медвежонка Бастака, которого нашли на помойке, сообщили в центре реабилитации амурских тигров и... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T03:21
2023-03-28T11:50
хорошие новости
общество
еврейская автономная область
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар — РИА Новости. В Еврейской автономной области выпустили в дикую природу бурого медвежонка Бастака, которого нашли на помойке, сообщили в центре реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). "Состоялся долгожданный выпуск в природу бурого медведя Бастака, который провел в центре всю зиму. &lt;...&gt; Место для выпуска находится вдали от человеческого жилья, в глухих лесах Еврейской автономной области", — говорится в публикации.Осенью оставшегося без матери медвежонка обнаружили на помойке, куда он пришел в поисках пропитания. Зверь был настолько истощен, что не мог залечь в спячку. Для реабилитации его отвезли в центр "Тигр". Там он набрал вес и зиму провел в спячке, а в начале марта проснулся. Имя Бастак медвежонок получил в честь заповедника, расположенного в ЕАО. В центре отметили, что зверь возвращается в природу в благоприятное время — сейчас в лесу достаточно пищи, и перед выпуском специалисты убедились, что медвежонок в состоянии ее добывать. Они также проверили, настороженно ли хищник относится к человеку.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году. Там прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировалось и часть принесла потомство. Кроме того, в центре периодически проходят реабилитацию и другие дикие животные, например медвежата-сироты, а также птицы. После восстановления их выпускают в лес.
https://ria.ru/20230327/medvedi-1861073857.html
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общество, еврейская автономная область
Хорошие новости, Общество, Еврейская автономная область
Медвежонка, найденного на помойке в ЕАО, выпустили в дикую природу

Бурого медвежонка , найденного на помойке в ЕАО, выпустили в дикую природу

© Фото : Центр спасения животных "Тигр"Медвежонок в центре спасения животных "Тигр"
Медвежонок в центре спасения животных Тигр - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Центр спасения животных "Тигр"
Медвежонок в центре спасения животных "Тигр". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар — РИА Новости. В Еврейской автономной области выпустили в дикую природу бурого медвежонка Бастака, которого нашли на помойке, сообщили в центре реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").
"Состоялся долгожданный выпуск в природу бурого медведя Бастака, который провел в центре всю зиму. <...> Место для выпуска находится вдали от человеческого жилья, в глухих лесах Еврейской автономной области", — говорится в публикации.
Осенью оставшегося без матери медвежонка обнаружили на помойке, куда он пришел в поисках пропитания. Зверь был настолько истощен, что не мог залечь в спячку. Для реабилитации его отвезли в центр "Тигр".
Там он набрал вес и зиму провел в спячке, а в начале марта проснулся. Имя Бастак медвежонок получил в честь заповедника, расположенного в ЕАО.
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В центре отметили, что зверь возвращается в природу в благоприятное время — сейчас в лесу достаточно пищи, и перед выпуском специалисты убедились, что медвежонок в состоянии ее добывать. Они также проверили, настороженно ли хищник относится к человеку.
«

"Бастак прошел все тесты на отлично, а ветеринарный осмотр показал, что он полностью здоров, а его вес соответствует норме", — добавили в "Тигре".

Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году. Там прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировалось и часть принесла потомство. Кроме того, в центре периодически проходят реабилитацию и другие дикие животные, например медвежата-сироты, а также птицы. После восстановления их выпускают в лес.
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