https://ria.ru/20230328/medvezhonok-1861104960.html

Медвежонка, найденного на помойке в ЕАО, выпустили в дикую природу

Медвежонка, найденного на помойке в ЕАО, выпустили в дикую природу - РИА Новости, 28.03.2023

Медвежонка, найденного на помойке в ЕАО, выпустили в дикую природу

В Еврейской автономной области выпустили в дикую природу бурого медвежонка Бастака, которого нашли на помойке, сообщили в центре реабилитации амурских тигров и... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T03:21

2023-03-28T03:21

2023-03-28T11:50

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еврейская автономная область

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар — РИА Новости. В Еврейской автономной области выпустили в дикую природу бурого медвежонка Бастака, которого нашли на помойке, сообщили в центре реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). "Состоялся долгожданный выпуск в природу бурого медведя Бастака, который провел в центре всю зиму. <...> Место для выпуска находится вдали от человеческого жилья, в глухих лесах Еврейской автономной области", — говорится в публикации.Осенью оставшегося без матери медвежонка обнаружили на помойке, куда он пришел в поисках пропитания. Зверь был настолько истощен, что не мог залечь в спячку. Для реабилитации его отвезли в центр "Тигр". Там он набрал вес и зиму провел в спячке, а в начале марта проснулся. Имя Бастак медвежонок получил в честь заповедника, расположенного в ЕАО. В центре отметили, что зверь возвращается в природу в благоприятное время — сейчас в лесу достаточно пищи, и перед выпуском специалисты убедились, что медвежонок в состоянии ее добывать. Они также проверили, настороженно ли хищник относится к человеку.Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году. Там прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировалось и часть принесла потомство. Кроме того, в центре периодически проходят реабилитацию и другие дикие животные, например медвежата-сироты, а также птицы. После восстановления их выпускают в лес.

https://ria.ru/20230327/medvedi-1861073857.html

https://ria.ru/20230320/medvedi-1859266754.html

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общество, еврейская автономная область