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Тюменская область получила от МЧС новую технику для тушения пожаров
Тюменская область получила от МЧС новую технику для тушения пожаров - РИА Новости, 28.03.2023
Тюменская область получила от МЧС новую технику для тушения пожаров
Автопарк тюменских служб МЧС обновился, что особенно важно накануне наступления паводка и пожароопасного сезона, сообщил губернатор Тюменской области Александр... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:56
2023-03-28T15:56
2023-03-28T15:56
тюменская область
тюменская область
россия
александр куренков (мчс)
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 28 мар – РИА Новости. Автопарк тюменских служб МЧС обновился, что особенно важно накануне наступления паводка и пожароопасного сезона, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале. Министр МЧС России Александр Куренков во вторник передал в региональное подразделение пожарные автоцистерны, мобильную экспертно-криминалистическую лабораторию и другую технику. "Благодарю министра Александра Куренкова за новую пожарно-спасательную технику для служб МЧС. Они получат 36 автоцистерн тяжелого класса, бортовой автомобиль "Урал", лестницу с высотой подъема до 30 метров, пассажирский автобус, специальную пожарную экспертно-криминалистическую лабораторию и катер. Всего 42 единицы. Очень важно, что новая техника пришла к нам в регион до наступления паводка и пожароопасного сезона", - написал Моор, отметив, что все машины встанут на боевое дежурство уже сегодня. Глава МЧС Куренков, комментируя событие, подчеркнул, что "эффективная борьба с пожарами и чрезвычайными ситуациями невозможна без оснащения подразделений современной специальной техникой", и министерство уделяет этому вопросу особое внимание. В правительстве региона добавили, что к новому пожароопасному сезону также приобретено дополнительное оборудование, в том числе беспилотные летательные аппараты.
https://ria.ru/20230306/gospodderzhka-1856136600.html
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тюменская область, россия, александр куренков (мчс), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Куренков (МЧС), Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тюменская область получила от МЧС новую технику для тушения пожаров
Губернатор Моор: Тюменская область получила от МЧС новую технику для тушения пожаров
ТЮМЕНЬ, 28 мар – РИА Новости. Автопарк тюменских служб МЧС обновился, что особенно важно накануне наступления паводка и пожароопасного сезона, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.
Министр МЧС России Александр Куренков
во вторник передал в региональное подразделение пожарные автоцистерны, мобильную экспертно-криминалистическую лабораторию и другую технику.
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"Благодарю министра Александра Куренкова за новую пожарно-спасательную технику для служб МЧС. Они получат 36 автоцистерн тяжелого класса, бортовой автомобиль "Урал", лестницу с высотой подъема до 30 метров, пассажирский автобус, специальную пожарную экспертно-криминалистическую лабораторию и катер. Всего 42 единицы. Очень важно, что новая техника пришла к нам в регион до наступления паводка и пожароопасного сезона", - написал Моор, отметив, что все машины встанут на боевое дежурство уже сегодня.
Глава МЧС Куренков, комментируя событие, подчеркнул, что "эффективная борьба с пожарами и чрезвычайными ситуациями невозможна без оснащения подразделений современной специальной техникой", и министерство уделяет этому вопросу особое внимание.
В правительстве региона добавили, что к новому пожароопасному сезону также приобретено дополнительное оборудование, в том числе беспилотные летательные аппараты.
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