https://ria.ru/20230328/mchs-1861282660.html

Тюменская область получила от МЧС новую технику для тушения пожаров

Тюменская область получила от МЧС новую технику для тушения пожаров - РИА Новости, 28.03.2023

Тюменская область получила от МЧС новую технику для тушения пожаров

Автопарк тюменских служб МЧС обновился, что особенно важно накануне наступления паводка и пожароопасного сезона, сообщил губернатор Тюменской области Александр... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T15:56

2023-03-28T15:56

2023-03-28T15:56

тюменская область

тюменская область

россия

александр куренков (мчс)

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 28 мар – РИА Новости. Автопарк тюменских служб МЧС обновился, что особенно важно накануне наступления паводка и пожароопасного сезона, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале. Министр МЧС России Александр Куренков во вторник передал в региональное подразделение пожарные автоцистерны, мобильную экспертно-криминалистическую лабораторию и другую технику. "Благодарю министра Александра Куренкова за новую пожарно-спасательную технику для служб МЧС. Они получат 36 автоцистерн тяжелого класса, бортовой автомобиль "Урал", лестницу с высотой подъема до 30 метров, пассажирский автобус, специальную пожарную экспертно-криминалистическую лабораторию и катер. Всего 42 единицы. Очень важно, что новая техника пришла к нам в регион до наступления паводка и пожароопасного сезона", - написал Моор, отметив, что все машины встанут на боевое дежурство уже сегодня. Глава МЧС Куренков, комментируя событие, подчеркнул, что "эффективная борьба с пожарами и чрезвычайными ситуациями невозможна без оснащения подразделений современной специальной техникой", и министерство уделяет этому вопросу особое внимание. В правительстве региона добавили, что к новому пожароопасному сезону также приобретено дополнительное оборудование, в том числе беспилотные летательные аппараты.

https://ria.ru/20230306/gospodderzhka-1856136600.html

https://ria.ru/20230322/shkoly-1859888334.html

тюменская область

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тюменская область, россия, александр куренков (мчс), александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)