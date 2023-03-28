https://ria.ru/20230328/malayziya-1861202335.html

В Малайзии рассмотрят законопроект об отмене обязательной смертной казни

В Малайзии рассмотрят законопроект об отмене обязательной смертной казни - РИА Новости, 28.03.2023

В Малайзии рассмотрят законопроект об отмене обязательной смертной казни

Парламент Малайзии рассмотрит законопроект об отмене обязательной смертной казни, в случае его принятия более 1300 смертников могут рассчитывать на пересмотр... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T12:39

2023-03-28T12:39

2023-03-28T12:39

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Парламент Малайзии рассмотрит законопроект об отмене обязательной смертной казни, в случае его принятия более 1300 смертников могут рассчитывать на пересмотр приговоров, сообщает малайзийский портал Star. Обязательная смертная казнь - высшая мера наказания в Малайзии, предусмотренная законом за совершение ряда преступлений. В этих случаях казнь проводится независимо от того, считает ли подобную меру справедливой судья, выносящий приговор. "Отмена обязательной смертной казни - это инициатива, которая исследуется, изучается и рассматривается правительством с 2012 года", - заявила член парламента Азалина Отман Саид, представившая законопроект на рассмотрение в первом чтении. По ее словам, инициатива направлена на то, "чтобы ценить и уважать жизнь каждого человека, обеспечивая при этом справедливость для всех сторон, включая жертв убийств, жертв торговли наркотиками, а также для их семей". Согласно копии законопроекта, распространенной в парламенте, предлагается заменить обязательную смертную казнь пожизненным заключением на срок от 30 до 40 лет, а также ударами палкой числом от шести до 12 в зависимости от тяжести преступления. При этом смертный приговор все же может быть вынесен по усмотрению суда. Как сообщает Star, ожидается, что решение по законопроекту будет принято к следующему вторнику (4 апреля) после обсуждения. Уточняется, что в случае принятия законопроекта более 1300 человек, находящихся в настоящее время в камерах смертников, смогут начать добиваться пересмотра своего приговора федеральным судом. В настоящее время обязательная смертная казнь предусмотрена в Малайзии за 11 преступлений, включая убийство, незаконный оборот наркотиков, терроризм, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. В июне 2022 года правительство Малайзии объявило о своем намерении отменить данную меру наказания в соответствии со своими международными обязательствами.

https://ria.ru/20230215/malayziya-1852091183.html

https://ria.ru/20230307/malayziya-1856288310.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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