https://ria.ru/20230328/malayziya-1861202335.html
В Малайзии рассмотрят законопроект об отмене обязательной смертной казни
В Малайзии рассмотрят законопроект об отмене обязательной смертной казни - РИА Новости, 28.03.2023
В Малайзии рассмотрят законопроект об отмене обязательной смертной казни
Парламент Малайзии рассмотрит законопроект об отмене обязательной смертной казни, в случае его принятия более 1300 смертников могут рассчитывать на пересмотр... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T12:39
2023-03-28T12:39
2023-03-28T12:39
в мире
малайзия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Парламент Малайзии рассмотрит законопроект об отмене обязательной смертной казни, в случае его принятия более 1300 смертников могут рассчитывать на пересмотр приговоров, сообщает малайзийский портал Star. Обязательная смертная казнь - высшая мера наказания в Малайзии, предусмотренная законом за совершение ряда преступлений. В этих случаях казнь проводится независимо от того, считает ли подобную меру справедливой судья, выносящий приговор. "Отмена обязательной смертной казни - это инициатива, которая исследуется, изучается и рассматривается правительством с 2012 года", - заявила член парламента Азалина Отман Саид, представившая законопроект на рассмотрение в первом чтении. По ее словам, инициатива направлена на то, "чтобы ценить и уважать жизнь каждого человека, обеспечивая при этом справедливость для всех сторон, включая жертв убийств, жертв торговли наркотиками, а также для их семей". Согласно копии законопроекта, распространенной в парламенте, предлагается заменить обязательную смертную казнь пожизненным заключением на срок от 30 до 40 лет, а также ударами палкой числом от шести до 12 в зависимости от тяжести преступления. При этом смертный приговор все же может быть вынесен по усмотрению суда. Как сообщает Star, ожидается, что решение по законопроекту будет принято к следующему вторнику (4 апреля) после обсуждения. Уточняется, что в случае принятия законопроекта более 1300 человек, находящихся в настоящее время в камерах смертников, смогут начать добиваться пересмотра своего приговора федеральным судом. В настоящее время обязательная смертная казнь предусмотрена в Малайзии за 11 преступлений, включая убийство, незаконный оборот наркотиков, терроризм, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. В июне 2022 года правительство Малайзии объявило о своем намерении отменить данную меру наказания в соответствии со своими международными обязательствами.
https://ria.ru/20230215/malayziya-1852091183.html
https://ria.ru/20230307/malayziya-1856288310.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, малайзия
В Малайзии рассмотрят законопроект об отмене обязательной смертной казни
Парламент Малайзии рассмотрит законопроект об отмене обязательной смертной казни
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Парламент Малайзии рассмотрит законопроект об отмене обязательной смертной казни, в случае его принятия более 1300 смертников могут рассчитывать на пересмотр приговоров, сообщает малайзийский портал
Star.
Обязательная смертная казнь - высшая мера наказания в Малайзии, предусмотренная законом за совершение ряда преступлений. В этих случаях казнь проводится независимо от того, считает ли подобную меру справедливой судья, выносящий приговор.
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"Отмена обязательной смертной казни - это инициатива, которая исследуется, изучается и рассматривается правительством с 2012 года", - заявила член парламента Азалина Отман Саид, представившая законопроект на рассмотрение в первом чтении. По ее словам, инициатива направлена на то, "чтобы ценить и уважать жизнь каждого человека, обеспечивая при этом справедливость для всех сторон, включая жертв убийств, жертв торговли наркотиками, а также для их семей".
Согласно копии законопроекта, распространенной в парламенте, предлагается заменить обязательную смертную казнь пожизненным заключением на срок от 30 до 40 лет, а также ударами палкой числом от шести до 12 в зависимости от тяжести преступления. При этом смертный приговор все же может быть вынесен по усмотрению суда.
Как сообщает Star, ожидается, что решение по законопроекту будет принято к следующему вторнику (4 апреля) после обсуждения. Уточняется, что в случае принятия законопроекта более 1300 человек, находящихся в настоящее время в камерах смертников, смогут начать добиваться пересмотра своего приговора федеральным судом.
В настоящее время обязательная смертная казнь предусмотрена в Малайзии за 11 преступлений, включая убийство, незаконный оборот наркотиков, терроризм, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. В июне 2022 года правительство Малайзии объявило о своем намерении отменить данную меру наказания в соответствии со своими международными обязательствами.
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