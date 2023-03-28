https://ria.ru/20230328/lev-1861306890.html

В Ярославском зоопарке умер редкий белый лев Ярос

В Ярославском зоопарке умер редкий белый лев Ярос - РИА Новости, 28.03.2023

В Ярославском зоопарке умер редкий белый лев Ярос

Белый лев Ярос, подаренный Ярославскому зоопарку в 2010 году иностранным бизнесменом, скончался на 14-м году жизни, сообщает зоопарк на странице "ВКонтакте". РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:57

2023-03-28T16:57

2023-03-28T16:57

общество

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Белый лев Ярос, подаренный Ярославскому зоопарку в 2010 году иностранным бизнесменом, скончался на 14-м году жизни, сообщает зоопарк на странице "ВКонтакте". В зоопарке рассказали, что имя львёнку дали посетители в результате проведённого общегородского опроса. Через полгода Ярос освоился на новом месте, отпустил шикарную гриву и стал настоящим царём зверей. Он питался дважды в день, за сутки съедая до 7 килограммов мяса, затем хозяйски обходил свои владения или отдыхал в тени навеса. Сотрудница зоопарка Анастасия Шмураткина пояснила РИА Новости, что Ярос прожил достаточно долгую по львиным меркам жизнь. "Четырнадцать лет в неволе – это много, особенно для белого льва", - сказала она, отметив, что в среднем львы живут в зоопарке примерно 15 лет. В зоопарке отмечают, что Ярос прожил счастливую жизнь в любви и заботе. У него осталась дочь – белая львица Лавина и подруга - львица Сима, с которой он жил последние несколько лет. В зоопарке говорят, что теперь озабочены созданием новой семьи для Симы.

https://ria.ru/20230328/kot-1861173427.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ярославль