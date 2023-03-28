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В Ярославском зоопарке умер редкий белый лев Ярос
В Ярославском зоопарке умер редкий белый лев Ярос - РИА Новости, 28.03.2023
В Ярославском зоопарке умер редкий белый лев Ярос
Белый лев Ярос, подаренный Ярославскому зоопарку в 2010 году иностранным бизнесменом, скончался на 14-м году жизни, сообщает зоопарк на странице "ВКонтакте". РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:57
2023-03-28T16:57
2023-03-28T16:57
общество
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Белый лев Ярос, подаренный Ярославскому зоопарку в 2010 году иностранным бизнесменом, скончался на 14-м году жизни, сообщает зоопарк на странице "ВКонтакте". В зоопарке рассказали, что имя львёнку дали посетители в результате проведённого общегородского опроса. Через полгода Ярос освоился на новом месте, отпустил шикарную гриву и стал настоящим царём зверей. Он питался дважды в день, за сутки съедая до 7 килограммов мяса, затем хозяйски обходил свои владения или отдыхал в тени навеса. Сотрудница зоопарка Анастасия Шмураткина пояснила РИА Новости, что Ярос прожил достаточно долгую по львиным меркам жизнь. "Четырнадцать лет в неволе – это много, особенно для белого льва", - сказала она, отметив, что в среднем львы живут в зоопарке примерно 15 лет. В зоопарке отмечают, что Ярос прожил счастливую жизнь в любви и заботе. У него осталась дочь – белая львица Лавина и подруга - львица Сима, с которой он жил последние несколько лет. В зоопарке говорят, что теперь озабочены созданием новой семьи для Симы.
https://ria.ru/20230328/kot-1861173427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, ярославль
В Ярославском зоопарке умер редкий белый лев Ярос
Редкий белый лев Ярос умер на 14-м году жизни в Ярославском зоопарке
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости.
Белый лев Ярос, подаренный Ярославскому зоопарку в 2010 году иностранным бизнесменом, скончался на 14-м году жизни, сообщает зоопарк на странице "ВКонтакте
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"В нашем зоопарке печальная новость: не стало белого льва Яроса. Ему было почти 14 лет. Яроса любили все – и сотрудники зоопарка, и посетители. Он появился в нашем зоопарке в 2010 году. Белого тогда ещё котёнка подарил на тысячелетие города Ярославскому зоопарку сербский предприниматель из Африки Никифор Аничич. Бизнесмен посетил зоопарк, удивился на редкость хорошими условиями для животных и в знак дружбы решил сделать подарок", - сообщил зоопарк на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
В зоопарке рассказали, что имя львёнку дали посетители в результате проведённого общегородского опроса. Через полгода Ярос освоился на новом месте, отпустил шикарную гриву и стал настоящим царём зверей. Он питался дважды в день, за сутки съедая до 7 килограммов мяса, затем хозяйски обходил свои владения или отдыхал в тени навеса.
«
"Белый цвет львов обусловлен определенными генетическими мутациями, в связи с чем иммунитет у этих животных не такой сильный, как у других сородичей. Поэтому белые львы более уязвимы перед различными заболеваниями, в первую очередь, возрастными, что и случилось с Яросом", - сообщают в зоопарке.
Сотрудница зоопарка Анастасия Шмураткина пояснила РИА Новости, что Ярос прожил достаточно долгую по львиным меркам жизнь. "Четырнадцать лет в неволе – это много, особенно для белого льва", - сказала она, отметив, что в среднем львы живут в зоопарке примерно 15 лет.
В зоопарке отмечают, что Ярос прожил счастливую жизнь в любви и заботе. У него осталась дочь – белая львица Лавина и подруга - львица Сима, с которой он жил последние несколько лет. В зоопарке говорят, что теперь озабочены созданием новой семьи для Симы.
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