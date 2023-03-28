https://ria.ru/20230328/led-1861170961.html

В Омске спасли школьников, провалившихся под лед на реке Иртыш

В Омске спасли школьников, провалившихся под лед на реке Иртыш - РИА Новости, 28.03.2023

В Омске спасли школьников, провалившихся под лед на реке Иртыш

Школьники переходили Иртыш с левого берега Омска на правый по льду и провалились в воду, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:44

2023-03-28T11:44

2023-03-28T11:44

хорошие новости

происшествия

иртыш (река)

омск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ОМСК, 28 мар - РИА Новости. Школьники переходили Иртыш с левого берега Омска на правый по льду и провалились в воду, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Инцидент произошел 27 марта около 15.00 (12.00 мск). В полицию позвонила женщина и рассказала, что, проезжая по мосту имени 60 лет ВЛКСМ, заметила на Иртыше двоих подростков. Информацию передали в МЧС, и на место происшествия выехали сотрудники полиции и спасатели. "Установлено, что 12-летний мальчик и 11-летняя девочка переходили Иртыш с левого берега на правый по льду и провалились в воду неподалеку от правого берега реки. Из воды они смогли выбраться самостоятельно и забрались на льдину. Прибывшие спасатели доставили ребят на берег. После осмотра медиками школьники отпущены, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", - пояснили в пресс-службе. С родителями и детьми инспекторами ПДН проведена профилактическая работа.

https://ria.ru/20230324/spasenie-1860476196.html

https://ria.ru/20230326/pozhar-1860682787.html

иртыш (река)

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Владимир Лаврентьев

происшествия, иртыш (река), омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия