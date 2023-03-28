https://ria.ru/20230328/led-1861170961.html
В Омске спасли школьников, провалившихся под лед на реке Иртыш
В Омске спасли школьников, провалившихся под лед на реке Иртыш - РИА Новости, 28.03.2023
В Омске спасли школьников, провалившихся под лед на реке Иртыш
Школьники переходили Иртыш с левого берега Омска на правый по льду и провалились в воду, рассказали в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:44
2023-03-28T11:44
2023-03-28T11:44
хорошие новости
происшествия
иртыш (река)
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140971/37/1409713701_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7fc46fecc37652a5fcb1a288c5794403.jpg
ОМСК, 28 мар - РИА Новости. Школьники переходили Иртыш с левого берега Омска на правый по льду и провалились в воду, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Инцидент произошел 27 марта около 15.00 (12.00 мск). В полицию позвонила женщина и рассказала, что, проезжая по мосту имени 60 лет ВЛКСМ, заметила на Иртыше двоих подростков. Информацию передали в МЧС, и на место происшествия выехали сотрудники полиции и спасатели. "Установлено, что 12-летний мальчик и 11-летняя девочка переходили Иртыш с левого берега на правый по льду и провалились в воду неподалеку от правого берега реки. Из воды они смогли выбраться самостоятельно и забрались на льдину. Прибывшие спасатели доставили ребят на берег. После осмотра медиками школьники отпущены, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", - пояснили в пресс-службе. С родителями и детьми инспекторами ПДН проведена профилактическая работа.
https://ria.ru/20230324/spasenie-1860476196.html
https://ria.ru/20230326/pozhar-1860682787.html
иртыш (река)
омск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140971/37/1409713701_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6208b0fa4ff3bc40a01ae9d9cdfcfcc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иртыш (река), омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Хорошие новости, Происшествия, Иртыш (река), Омск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Омске спасли школьников, провалившихся под лед на реке Иртыш
В Омске сотрудники МЧС спасли школьников, вышедших на реку Иртыш и провалившихся под лед