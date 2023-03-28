Раскольники оскорбляли верующих во время молитвы у Киево-Печерской лавры
Раскольники из ПЦУ оскорбляли верующих УПЦ во время молитвы у Киево-Печерской лавры
© Фото : Украинская православная церковь/TelegramНесколько тысяч верующих пришли в Киево-Печерскую лавру на молитву
Несколько тысяч верующих пришли в Киево-Печерскую лавру на молитву
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пришли к Киево-Печерской лавре и выкрикивали бранные лозунги, оскорбляя чувства верующих и священнослужителей канонической Украинской Православной церкви (УПЦ), сообщили в УПЦ.
"Сегодня, несмотря на дождливую погоду в столице, верующие УПЦ сотнями идут с молитвой к преподобным отцам Киево-Печерским, умоляя их о покровительстве... В то время, как десяток сторонников "правильной украинской церкви" - ПЦУ, под стенами тысячелетней украинской святыни, вместо того чтобы молиться, выкрикивают бранные лозунги, оскорбляя чувства верующих и священнослужителей УПЦ", - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале.
В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.