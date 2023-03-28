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Раскольники оскорбляли верующих во время молитвы у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 28.03.2023
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Религия
 
16:21 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/lavra-1861293937.html
Раскольники оскорбляли верующих во время молитвы у Киево-Печерской лавры
Раскольники оскорбляли верующих во время молитвы у Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 28.03.2023
Раскольники оскорбляли верующих во время молитвы у Киево-Печерской лавры
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пришли к Киево-Печерской лавре и выкрикивали бранные лозунги, оскорбляя чувства верующих и... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:21
2023-03-28T16:21
религия
россия
украина
татьяна москалькова
максим буякевич
православная церковь украины (пцу)
обсе
украинская православная церковь
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пришли к Киево-Печерской лавре и выкрикивали бранные лозунги, оскорбляя чувства верующих и священнослужителей канонической Украинской Православной церкви (УПЦ), сообщили в УПЦ. "Сегодня, несмотря на дождливую погоду в столице, верующие УПЦ сотнями идут с молитвой к преподобным отцам Киево-Печерским, умоляя их о покровительстве... В то время, как десяток сторонников "правильной украинской церкви" - ПЦУ, под стенами тысячелетней украинской святыни, вместо того чтобы молиться, выкрикивают бранные лозунги, оскорбляя чувства верующих и священнослужителей УПЦ", - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале. В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
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россия, украина, татьяна москалькова, максим буякевич, православная церковь украины (пцу), обсе, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Максим Буякевич, Православная церковь Украины (ПЦУ), ОБСЕ, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Раскольники оскорбляли верующих во время молитвы у Киево-Печерской лавры

Раскольники из ПЦУ оскорбляли верующих УПЦ во время молитвы у Киево-Печерской лавры

© Фото : Украинская православная церковь/TelegramНесколько тысяч верующих пришли в Киево-Печерскую лавру на молитву
Несколько тысяч верующих пришли в Киево-Печерскую лавру на молитву - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : Украинская православная церковь/Telegram
Несколько тысяч верующих пришли в Киево-Печерскую лавру на молитву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пришли к Киево-Печерской лавре и выкрикивали бранные лозунги, оскорбляя чувства верующих и священнослужителей канонической Украинской Православной церкви (УПЦ), сообщили в УПЦ.
"Сегодня, несмотря на дождливую погоду в столице, верующие УПЦ сотнями идут с молитвой к преподобным отцам Киево-Печерским, умоляя их о покровительстве... В то время, как десяток сторонников "правильной украинской церкви" - ПЦУ, под стенами тысячелетней украинской святыни, вместо того чтобы молиться, выкрикивают бранные лозунги, оскорбляя чувства верующих и священнослужителей УПЦ", - говорится в сообщении УПЦ в телеграм-канале.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм Киево-Печерской лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В РПЦ прокомментировали вскрытие мощей в Киево-Печерской лавре
22 марта, 16:23
 
РелигияРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаМаксим БуякевичПравославная церковь Украины (ПЦУ)ОБСЕУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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