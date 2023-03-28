https://ria.ru/20230328/kurs-1861301671.html

Официальный курс доллара на среду составил 76,59 рубля

Официальный курс доллара на среду составил 76,59 рубля - РИА Новости, 28.03.2023

Официальный курс доллара на среду составил 76,59 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 2,77 копейки - до 76,5939 рубля, курс юаня - на 0,29 копейки, до 11,1127 рубля, курс... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T16:42

2023-03-28T16:42

2023-03-28T16:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 2,77 копейки - до 76,5939 рубля, курс юаня - на 0,29 копейки, до 11,1127 рубля, курс евро - на 48,37 копейки, до 82,775 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа