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Официальный курс доллара на среду составил 76,59 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 76,59 рубля - РИА Новости, 28.03.2023
Официальный курс доллара на среду составил 76,59 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 2,77 копейки - до 76,5939 рубля, курс юаня - на 0,29 копейки, до 11,1127 рубля, курс... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:42
2023-03-28T16:42
2023-03-28T16:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 2,77 копейки - до 76,5939 рубля, курс юаня - на 0,29 копейки, до 11,1127 рубля, курс евро - на 48,37 копейки, до 82,775 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на среду составил 76,59 рубля
Официальный курс доллара на среду вырос до 76,59 рубля, курс евро поднялся до 82,78 рубля