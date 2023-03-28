https://ria.ru/20230328/kurs-1861150420.html

Трехдневный курс для лидеров молодежных движений завершился в Подмосковье

Трехдневный курс для лидеров молодежных движений завершился в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2023

Трехдневный курс для лидеров молодежных движений завершился в Подмосковье

В школе лидерского актива "Другой университет" в Богородском городском округе Московской области завершилось трехдневное обучение лидеров молодежных и... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T10:38

2023-03-28T10:38

2023-03-28T10:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В школе лидерского актива "Другой университет" в Богородском городском округе Московской области завершилось трехдневное обучение лидеров молодежных и волонтерских движений, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Занятия проходили с 24 по 26 марта. Во время курса активисты обменялись опытом, поделились успешными практиками, а также прошли командообразующую тренинговую программу, целью которой было выявление и закрепление лидерских качеств.Самые активные участники проекта смогут пройти стажировку в министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, добавляется в пресс-релизе."Я уверена, что, вернувшись домой, ребята смогут поделиться опытом со своими коллегами и успешно применить полученные знания на практике", — цитирует пресс-служба министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерину Швелидзе.

https://ria.ru/20230327/uslugi-1861055760.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)