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Трехдневный курс для лидеров молодежных движений завершился в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2023
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Новости Подмосковья
 
10:38 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/kurs-1861150420.html
Трехдневный курс для лидеров молодежных движений завершился в Подмосковье
Трехдневный курс для лидеров молодежных движений завершился в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2023
Трехдневный курс для лидеров молодежных движений завершился в Подмосковье
В школе лидерского актива "Другой университет" в Богородском городском округе Московской области завершилось трехдневное обучение лидеров молодежных и... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:38
2023-03-28T10:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В школе лидерского актива "Другой университет" в Богородском городском округе Московской области завершилось трехдневное обучение лидеров молодежных и волонтерских движений, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Занятия проходили с 24 по 26 марта. Во время курса активисты обменялись опытом, поделились успешными практиками, а также прошли командообразующую тренинговую программу, целью которой было выявление и закрепление лидерских качеств.Самые активные участники проекта смогут пройти стажировку в министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, добавляется в пресс-релизе."Я уверена, что, вернувшись домой, ребята смогут поделиться опытом со своими коллегами и успешно применить полученные знания на практике", — цитирует пресс-служба министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерину Швелидзе.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Трехдневный курс для лидеров молодежных движений завершился в Подмосковье

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиТрехдневный курс для лидеров молодежных движений завершился в Подмосковье
Трехдневный курс для лидеров молодежных движений завершился в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Трехдневный курс для лидеров молодежных движений завершился в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В школе лидерского актива "Другой университет" в Богородском городском округе Московской области завершилось трехдневное обучение лидеров молодежных и волонтерских движений, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Занятия проходили с 24 по 26 марта. Во время курса активисты обменялись опытом, поделились успешными практиками, а также прошли командообразующую тренинговую программу, целью которой было выявление и закрепление лидерских качеств.
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Самые активные участники проекта смогут пройти стажировку в министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, добавляется в пресс-релизе.
"Я уверена, что, вернувшись домой, ребята смогут поделиться опытом со своими коллегами и успешно применить полученные знания на практике", — цитирует пресс-служба министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерину Швелидзе.
 
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