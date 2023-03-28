https://ria.ru/20230328/kurs-1861150420.html
Трехдневный курс для лидеров молодежных движений завершился в Подмосковье
Трехдневный курс для лидеров молодежных движений завершился в Подмосковье - РИА Новости, 28.03.2023
Трехдневный курс для лидеров молодежных движений завершился в Подмосковье
В школе лидерского актива "Другой университет" в Богородском городском округе Московской области завершилось трехдневное обучение лидеров молодежных и... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T10:38
2023-03-28T10:38
2023-03-28T10:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861149015_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_10aa0982d60723440b38262808823c62.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В школе лидерского актива "Другой университет" в Богородском городском округе Московской области завершилось трехдневное обучение лидеров молодежных и волонтерских движений, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.Занятия проходили с 24 по 26 марта. Во время курса активисты обменялись опытом, поделились успешными практиками, а также прошли командообразующую тренинговую программу, целью которой было выявление и закрепление лидерских качеств.Самые активные участники проекта смогут пройти стажировку в министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, добавляется в пресс-релизе."Я уверена, что, вернувшись домой, ребята смогут поделиться опытом со своими коллегами и успешно применить полученные знания на практике", — цитирует пресс-служба министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерину Швелидзе.
https://ria.ru/20230327/uslugi-1861055760.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861149015_106:0:1066:720_1920x0_80_0_0_36ccfdc616c4d200eff9db190be8e480.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В школе лидерского актива "Другой университет" в Богородском городском округе Московской области завершилось трехдневное обучение лидеров молодежных и волонтерских движений, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Занятия проходили с 24 по 26 марта. Во время курса активисты обменялись опытом, поделились успешными практиками, а также прошли командообразующую тренинговую программу, целью которой было выявление и закрепление лидерских качеств.
Жители Подмосковья смогут получить имущественные услуги по упрощенной схеме
Самые активные участники проекта смогут пройти стажировку в министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, добавляется в пресс-релизе.
"Я уверена, что, вернувшись домой, ребята смогут поделиться опытом со своими коллегами и успешно применить полученные знания на практике", — цитирует пресс-служба министра информационных и социальных коммуникаций Московской области
Екатерину Швелидзе.