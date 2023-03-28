Древнейшая обитель Крыма. Весна в пещерном монастыре Челтер-Мармара

Челтер в переводе с крымскотатарского — "решетка". Входы в пещеры и выглядят как дыры сетки. Мармара — название средневековой деревни, находившейся у подножия горы.
Челтер в переводе с крымскотатарского — "решетка". Входы в пещеры и выглядят как дыры сетки. Мармара — название средневековой деревни, находившейся у подножия горы.
Пещерный монастырь расположен на горе Челтер-Кая, в полутора километрах от села Терновка на территории Севастополя.
Пещерный монастырь расположен на горе Челтер-Кая, в полутора километрах от села Терновка на территории Севастополя.
В обители насчитывается более 50 пещер, расположенных на четырех ярусах. Там кельи, трапезная, хозяйственные и подсобные помещения, четыре храма. Они соединяются деревянными лестницами, галереями.
В обители насчитывается более 50 пещер, расположенных на четырех ярусах. Там кельи, трапезная, хозяйственные и подсобные помещения, четыре храма. Они соединяются деревянными лестницами, галереями.
Каждую весну тысячи туристов приезжают сюда: осматривают помещения, живописные окрестности. На территории монастыря есть лавочки для отдыха и столы, чтобы пообедать.
Каждую весну тысячи туристов приезжают сюда: осматривают помещения, живописные окрестности. На территории монастыря есть лавочки для отдыха и столы, чтобы пообедать.
Год основания монастыря неизвестен, но ученые предполагают, что обитель функционировала с XII до конца XV веков. Тогда турки захватили Крым, и христиане покинули обитель.
Год основания монастыря неизвестен, но ученые предполагают, что обитель функционировала с XII до конца XV веков. Тогда турки захватили Крым, и христиане покинули обитель.
Рядом с храмом Преподобного Саввы Освященного на втором ярусе пещеры установлена звонница.
Рядом с храмом Преподобного Саввы Освященного на втором ярусе пещеры установлена звонница.