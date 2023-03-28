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Древнейшая обитель Крыма. Весна в пещерном монастыре Челтер-Мармара

Древнейшая обитель Крыма. Весна в пещерном монастыре Челтер-Мармара - РИА Новости, 28.03.2023

Древнейшая обитель Крыма. Весна в пещерном монастыре Челтер-Мармара

Отвесная скала с множеством труднодоступных пещер — так выглядит Челтер-Мармара, пещерный монастырь вблизи Севастополя. Весной среди камней пробивается трава... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:24

2023-03-28T13:24

2023-03-28T13:24

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отвесная скала с множеством труднодоступных пещер — так выглядит Челтер-Мармара, пещерный монастырь вблизи Севастополя. Весной среди камней пробивается трава. Над обителью, на плато, расцветает фиолетовая "пушистая" сон-трава, подснежники. Тут проходит Большая Севастопольская тропа, и туристы устраивают фотосессии. Живописные пейзажи — в фотоленте РИА Новости.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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