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Древнейшая обитель Крыма. Весна в пещерном монастыре Челтер-Мармара - РИА Новости, 28.03.2023
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Туризм
 
13:24 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/krym-1857731124.html
Древнейшая обитель Крыма. Весна в пещерном монастыре Челтер-Мармара
Древнейшая обитель Крыма. Весна в пещерном монастыре Челтер-Мармара - РИА Новости, 28.03.2023
Древнейшая обитель Крыма. Весна в пещерном монастыре Челтер-Мармара
Отвесная скала с множеством труднодоступных пещер — так выглядит Челтер-Мармара, пещерный монастырь вблизи Севастополя. Весной среди камней пробивается трава... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:24
2023-03-28T13:24
фото
туризм
туризм
севастополь
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отвесная скала с множеством труднодоступных пещер — так выглядит Челтер-Мармара, пещерный монастырь вблизи Севастополя. Весной среди камней пробивается трава. Над обителью, на плато, расцветает фиолетовая "пушистая" сон-трава, подснежники. Тут проходит Большая Севастопольская тропа, и туристы устраивают фотосессии. Живописные пейзажи — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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фото, фото, туризм, севастополь, фото - туризм
Фото, Туризм, Туризм, Севастополь, Фото - Туризм

Древнейшая обитель Крыма. Весна в пещерном монастыре Челтер-Мармара

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Отвесная скала с множеством труднодоступных пещер — так выглядит Челтер-Мармара, пещерный монастырь вблизи Севастополя. Весной среди камней пробивается трава. Над обителью, на плато, расцветает фиолетовая "пушистая" сон-трава, подснежники. Тут проходит Большая Севастопольская тропа, и туристы устраивают фотосессии. Живописные пейзажи — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Челтер в переводе с крымскотатарского — "решетка". Входы в пещеры и выглядят как дыры сетки. Мармара — название средневековой деревни, находившейся у подножия горы.

Девушка на территории объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму

Челтер в переводе с крымскотатарского — "решетка". Входы в пещеры и выглядят как дыры сетки. Мармара — название средневековой деревни, находившейся у подножия горы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 6
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Пещерный монастырь расположен на горе Челтер-Кая, в полутора километрах от села Терновка на территории Севастополя.

Объект культурного наследия народов России федерального значения пещерный монастырь Челтер-Мармара, расположенный на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму

Пещерный монастырь расположен на горе Челтер-Кая, в полутора километрах от села Терновка на территории Севастополя.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 6
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В обители насчитывается более 50 пещер, расположенных на четырех ярусах. Там кельи, трапезная, хозяйственные и подсобные помещения, четыре храма. Они соединяются деревянными лестницами, галереями.

Кот на территории пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму

В обители насчитывается более 50 пещер, расположенных на четырех ярусах. Там кельи, трапезная, хозяйственные и подсобные помещения, четыре храма. Они соединяются деревянными лестницами, галереями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 6
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Каждую весну тысячи туристов приезжают сюда: осматривают помещения, живописные окрестности. На территории монастыря есть лавочки для отдыха и столы, чтобы пообедать.

Прострел крымский на плато горы Челтер-Кая в Крыму

Каждую весну тысячи туристов приезжают сюда: осматривают помещения, живописные окрестности. На территории монастыря есть лавочки для отдыха и столы, чтобы пообедать.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 6
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Год основания монастыря неизвестен, но ученые предполагают, что обитель функционировала с XII до конца XV веков. Тогда турки захватили Крым, и христиане покинули обитель.

Девушка на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму, где находится пещерный монастырь Челтер-Мармара

Год основания монастыря неизвестен, но ученые предполагают, что обитель функционировала с XII до конца XV веков. Тогда турки захватили Крым, и христиане покинули обитель.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 6
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Рядом с храмом Преподобного Саввы Освященного на втором ярусе пещеры установлена звонница.

Звонница объекта культурного наследия народов России федерального значения пещерного монастыря Челтер-Мармара, расположенного на обрыве горы Челтер-Кая в Крыму

Рядом с храмом Преподобного Саввы Освященного на втором ярусе пещеры установлена звонница.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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