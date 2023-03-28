https://ria.ru/20230328/korruptsiya-1861273187.html
В Подмосковье двух полицейских осудили за взяточничество
В Подмосковье двух полицейских осудили за взяточничество - РИА Новости, 28.03.2023
В Подмосковье двух полицейских осудили за взяточничество
Начальника отдела полиции и его бывшего подчиненного признали виновными во взяточничестве при предоставлении жилья мигрантам в подмосковном Видном, сообщается в РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T15:25
2023-03-28T15:25
2023-03-28T15:25
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
видное
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Начальника отдела полиции и его бывшего подчиненного признали виновными во взяточничестве при предоставлении жилья мигрантам в подмосковном Видном, сообщается в телеграм-канале ГСУСК по Московской области. Ранее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила о том, что пожар в подмосковном нелегальном хостеле для мигрантов, в котором погибли трое детей, привел на скамью подсудимых начальника отдела полиции, обвиняемого во взяточничестве, и его подчиненного. "Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику Развилковского отдела полиции управления МВД России по Ленинскому городскому округу и его бывшему подчиненному. Они призваны виновными в совершении коррупционных преступлений", - говорится в релизе. Суд приговорил экс-начальника отдела к семи годам колонии строгого режима, штрафу в 200 тысяч рублей, а его подчиненного - к трем с половиной годам колонии общего режима и такому же штрафу.
https://ria.ru/20230327/primore-1860809541.html
https://ria.ru/20230324/beglov-1860489715.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), видное, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Видное, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье двух полицейских осудили за взяточничество
ГСУ СК: в Московской области двух полицейских осудили за взяточничество