https://ria.ru/20230328/koronavirus-1861161617.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 человек с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 64 новых случая COVID-19, госпитализированы 37 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:10
2023-03-28T11:10
2023-03-28T11:10
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 64 новых случая COVID-19, госпитализированы 37 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне в Подмосковье было выявлено 78 случаев COVID-19.
https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В Подмосковье за сутки госпитализировали 37 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 64 новых случая COVID-19