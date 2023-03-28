https://ria.ru/20230328/koronavirus-1861160484.html
В Москве за сутки госпитализировали 146 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 146 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 146 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 973 случая COVID, умерли восемь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:07
2023-03-28T11:07
2023-03-28T11:11
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москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 973 случая COVID, умерли восемь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Показатель по выявленным больным в сутки составляет меньше тысячи, это впервые с начала января. Накануне были выявлены 1333 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 472 159 случаев коронавируса, выздоровели 3 277 332 человека, умерли 48 437 человек.
https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 146 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 973 новых случая COVID-19, умерли восемь человек