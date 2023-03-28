https://ria.ru/20230328/koronavirus-1861160484.html

В Москве за сутки госпитализировали 146 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 146 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2023

В Москве за сутки госпитализировали 146 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 973 случая COVID, умерли восемь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:07

2023-03-28T11:07

2023-03-28T11:11

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251488_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_bad627b417fc75c4ff6375c8cd78e159.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 973 случая COVID, умерли восемь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Показатель по выявленным больным в сутки составляет меньше тысячи, это впервые с начала января. Накануне были выявлены 1333 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 472 159 случаев коронавируса, выздоровели 3 277 332 человека, умерли 48 437 человек.

https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса