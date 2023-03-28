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В России за сутки госпитализировали 1604 больных COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2023
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11:04 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/koronavirus-1861159759.html
В России за сутки госпитализировали 1604 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1604 больных COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1604 больных COVID-19
Около 8,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:04
2023-03-28T11:04
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Около 8,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1604 человека, на 166,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение - в шести регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1604 больных COVID-19

В России за сутки выявили около 8,5 тысячи новых случаев COVID-19, умерли 37 человек

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Около 8,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1604 человека, на 166,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение - в шести регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах.
«

"Выздоровели за сутки 11 013 человек, или на 35% больше в сравнении с 27 марта 2023 года. Выявлено 8447 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.

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