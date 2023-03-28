https://ria.ru/20230328/koronavirus-1861159759.html

В России за сутки госпитализировали 1604 больных COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1604 больных COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2023

В России за сутки госпитализировали 1604 больных COVID-19

Около 8,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:04

2023-03-28T11:04

2023-03-28T11:04

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Около 8,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1604 человека, на 166,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение - в шести регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах.

https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса