https://ria.ru/20230328/koronavirus-1861159759.html
В России за сутки госпитализировали 1604 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1604 больных COVID-19 - РИА Новости, 28.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1604 больных COVID-19
Около 8,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T11:04
2023-03-28T11:04
2023-03-28T11:04
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Около 8,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерли 37 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1604 человека, на 166,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 субъектах, снижение - в шести регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах.
https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1604 больных COVID-19
В России за сутки выявили около 8,5 тысячи новых случаев COVID-19, умерли 37 человек