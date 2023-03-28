https://ria.ru/20230328/kontsert-1861235504.html

Алексей Иващенко представит в МДМ концерт "Бортинженер летающей тарелки"

Алексей Иващенко представит в МДМ концерт "Бортинженер летающей тарелки" - РИА Новости, 28.03.2023

Алексей Иващенко представит в МДМ концерт "Бортинженер летающей тарелки"

В канун Дня космонавтики в МДМ Алексей Иващенко и звездное трио музыкантов представят уникальную программу "Бортинженер летающей тарелки". РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:11

2023-03-28T14:11

2023-03-28T14:11

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 мар - Пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". В канун Дня космонавтики в МДМ Алексей Иващенко и звездное трио музыкантов представят уникальную программу "Бортинженер летающей тарелки".Имя Алексея Иващенко хорошо известно далеко не только любителям авторской песни – он одинаково свободно чувствует себя в самых разных жанрах, от мюзикла до джаза. Алексей – автор множества любимых в народе песен, гитарист со своим особым, узнаваемым стилем, автор и постановщик мюзикла "Норд-Ост" (совместно с Георгием Васильевым), продюсер и актёр мюзикла "Обыкновенное чудо", блестящий переводчик и исполнитель песен в стиле босса-нова Антонио Карлоса Жобима, автор русских текстов к мюзиклам-легендам мировой сцены: "Звуки музыки", "Призрак Оперы", "Поющие под дождем", "Русалочка", "Золушка", "Привидение" и, конечно, к феноменально успешному мюзиклу "Шахматы". Он давно и успешно работает над озвучиванием шедевров мирового кино: именно его голосом в российском дубляже говорят герои Хью Гранта, Робина Уильямса, Джереми Айронса, Брюса Уиллиса. А юные зрители, приходящие на концерты музыканта с родителями, непременно просят его со сцены прокрякать что-нибудь голосом Дональда Дака (и он, кстати, это с удовольствием делает).Как бард вместе с Георгием Васильевым Алексей Иващенко стал настоящим новатором. Уникальная стилистика "Ивасей" – так прозвали этот творческий тандем в народе – в свое время перевернула привычное понимание жанра, ведь именно они первыми стали использовать сложные гармонии, нехарактерные для авторской песни. Когда же дуэт обратился к жанру мюзикла, то и здесь соавторы взяли недосягаемую планку, написав и поставив "Норд-Ост" – спектакль, который уже вписан золотыми буквами в историю российского музыкального театра. Тонкий, интеллигентный и всегда уместный юмор также является одним из обязательным слагаемых, которым концерты Иващенко обязаны своей атмосферой – теплой, доверительной, искренней.В концерте "Бортинженер летающей тарелки" прозвучат не только хорошо знакомые и любимые песни (и из репертуара "Ивасей" тоже), но и совсем новые, а также те, которые Иващенко написал для музыкального театра.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы