https://ria.ru/20230328/kompensatsiya-1861210885.html
Более 8500 подмосковных медиков получают компенсацию за аренду жилья
Более 8500 подмосковных медиков получают компенсацию за аренду жилья - РИА Новости, 28.03.2023
Более 8500 подмосковных медиков получают компенсацию за аренду жилья
Свыше 8,5 тысячи медработников в Подмосковье получают компенсацию за аренду жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:00
2023-03-28T13:00
2023-03-28T13:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Свыше 8,5 тысячи медработников в Подмосковье получают компенсацию за аренду жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.Мера поддержки действует в Подмосковье с 1 января 2022 года. Получить дотацию могут медицинские работники, которые не имеют собственного жилья. Ежемесячная выплата составляет 20 тысяч рублей. Оформить льготу могут представители 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры."Мы запустили программу чуть больше года назад, сейчас ежемесячную выплату получают более 8,5 тысячи медработников, из которых 3,3 тысячи – это врачи, а 5,5 тысячи – средний медицинский персонал", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.Она добавила, что в рамках требований необходимо соблюсти ряд условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона.
https://ria.ru/20221107/kompensatsii-1829723942.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова