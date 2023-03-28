Рейтинг@Mail.ru
Более 8500 подмосковных медиков получают компенсацию за аренду жилья - РИА Новости, 28.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:00 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/kompensatsiya-1861210885.html
Более 8500 подмосковных медиков получают компенсацию за аренду жилья
Более 8500 подмосковных медиков получают компенсацию за аренду жилья - РИА Новости, 28.03.2023
Более 8500 подмосковных медиков получают компенсацию за аренду жилья
Свыше 8,5 тысячи медработников в Подмосковье получают компенсацию за аренду жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T13:00
2023-03-28T13:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811090312_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_cfe9a7297cf1dfba4ec4c23aa5a6886e.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Свыше 8,5 тысячи медработников в Подмосковье получают компенсацию за аренду жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.Мера поддержки действует в Подмосковье с 1 января 2022 года. Получить дотацию могут медицинские работники, которые не имеют собственного жилья. Ежемесячная выплата составляет 20 тысяч рублей. Оформить льготу могут представители 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры."Мы запустили программу чуть больше года назад, сейчас ежемесячную выплату получают более 8,5 тысячи медработников, из которых 3,3 тысячи – это врачи, а 5,5 тысячи – средний медицинский персонал", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.Она добавила, что в рамках требований необходимо соблюсти ряд условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона.
https://ria.ru/20221107/kompensatsii-1829723942.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/15/1811090312_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_b631cdee84bbcfd65e2dddfcbf6a0d13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Более 8500 подмосковных медиков получают компенсацию за аренду жилья

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Свыше 8,5 тысячи медработников в Подмосковье получают компенсацию за аренду жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Мера поддержки действует в Подмосковье с 1 января 2022 года. Получить дотацию могут медицинские работники, которые не имеют собственного жилья. Ежемесячная выплата составляет 20 тысяч рублей. Оформить льготу могут представители 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры.
"Мы запустили программу чуть больше года назад, сейчас ежемесячную выплату получают более 8,5 тысячи медработников, из которых 3,3 тысячи – это врачи, а 5,5 тысячи – средний медицинский персонал", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.
Она добавила, что в рамках требований необходимо соблюсти ряд условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона.
Монета 1 рубль и денежные купюры
Жители Подмосковья смогут оформить компенсацию за ЖКУ в упрощенном режиме
7 ноября 2022, 16:57
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала