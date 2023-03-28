https://ria.ru/20230328/kompensatsiya-1861210885.html

Более 8500 подмосковных медиков получают компенсацию за аренду жилья

Более 8500 подмосковных медиков получают компенсацию за аренду жилья - РИА Новости, 28.03.2023

Более 8500 подмосковных медиков получают компенсацию за аренду жилья

Свыше 8,5 тысячи медработников в Подмосковье получают компенсацию за аренду жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:00

2023-03-28T13:00

2023-03-28T13:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Свыше 8,5 тысячи медработников в Подмосковье получают компенсацию за аренду жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.Мера поддержки действует в Подмосковье с 1 января 2022 года. Получить дотацию могут медицинские работники, которые не имеют собственного жилья. Ежемесячная выплата составляет 20 тысяч рублей. Оформить льготу могут представители 18 специальностей, в том числе фельдшеры и медсестры."Мы запустили программу чуть больше года назад, сейчас ежемесячную выплату получают более 8,5 тысячи медработников, из которых 3,3 тысячи – это врачи, а 5,5 тысячи – средний медицинский персонал", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову.Она добавила, что в рамках требований необходимо соблюсти ряд условий. В частности, необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном на территории региона.

https://ria.ru/20221107/kompensatsii-1829723942.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова