https://ria.ru/20230328/kndr-1861112739.html

Ядерное оружие КНДР направлено против самой войны, заявил Ким Чен Ын

Ядерное оружие КНДР направлено против самой войны, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 28.03.2023

Ядерное оружие КНДР направлено против самой войны, заявил Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие КНДР не направлено против других стран, "врагом" ядерных сил страны является сама война и ядерная катастрофа в... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T07:25

2023-03-28T07:25

2023-03-28T10:14

в мире

пхеньян

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 28 мар – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие КНДР не направлено против других стран, "врагом" ядерных сил страны является сама война и ядерная катастрофа в целом, а власти КНДР стремятся к миру и стабильности в регионе, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как сообщило агентство, Ким Чен Ын 27 марта руководил принятием ядерного оружия на вооружение и выслушал доклад о прогрессе за последние годы касательно качественного и количественного укрепления ядерных вооруженных сил КНДР. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал… что мы непреклонно прошли по действительно трудному и долгому пути к обладанию ядерным оружием, и в который раз провозгласил, что врагом, против которого должны сражаться ядерные вооруженные силы КНДР, накопившие мощную силу сдерживания, является не какое-то государство или определенный коллектив, а сама война и ядерная катастрофа, линия партии КНДР на наращивание ядерных сил последовательно нацелена на защиту вечной безопасности государства, мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении. Ким Чен Ын подробно ознакомился с техническими характеристиками, спецификой структуры и действия новых тактических ядерных вооружений, способами их применения и оперативными целями. Он проверил взаимодействие и взаимозаменяемость ядерного оружия с другими системами вооружений, оперативный план теоретической ядерной контратаки, соответствующие приказы, а также техническое состояние, уровень информатизации, надежность и безопасность и научность государственной системы контроля над ядерным оружием под названием "Ядерный курок". Отмечается, что последняя была успешно проверена в недавних комплексных тактических учениях ядерных подразделений. Лидер КНДР высоко оценил огромные старания и большие успехи Института ядерного оружия, его вклад в укрепление ядерных сил страны в соответствии со "стратегическим планом и намерением" Центрального комитета партии "комплексно и различными путями эксплуатировать ядерные вооружения в многостороннем оперативном пространстве". КНДР за последнее время провела целый ряд учений с целью проверки систем ядерных вооружений. 18-19 марта КНДР провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала и возможностей сдерживания войны и способности к контратаке, в ходе которых была подтверждена надежность работы "устройств управления ядерным взрывом и детонаторов". 22 марта Пхеньян испытал четыре стратегических крылатых ракет "Хвасаль-1" ("Стрела -1" - ред) и "Хвасаль-2", оснащенные боеголовками, имитирующими ядерные. 21-23 марта и 25-27 марта были проведены испытания новой подводной беспилотной системы ударного типа "Хэиль", способной нести ядерный боезаряд. А 27 марта было проведено тестирование подрыва ядерного боезаряда в воздухе с помощью двух тактических баллистических ракет класса "земля-земля".

https://ria.ru/20230328/avianosets-1861102691.html

https://ria.ru/20230328/kndr-1861107144.html

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в мире, пхеньян, ким чен ын, кндр (северная корея)