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Клирика УПЦ госпитализировали после нападения в Ивано-Франковске

Клирика УПЦ госпитализировали после нападения в Ивано-Франковске - РИА Новости, 28.03.2023

Клирика УПЦ госпитализировали после нападения в Ивано-Франковске

Украинская православная церковь в Telegram-канале заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T20:21

2023-03-28T20:21

2023-03-28T20:21

религия

ивано-франковск

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинская православная церковь в Telegram-канале заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения на храм раскольников, так как привести его в чувство не удалось. "Секретаря епархии пытаются привести в сознание после атаки слезоточивым газом. Его госпитализировали без сознания", – говорится в сообщении УПЦ. В нем также опубликовано видео того, как лежащего на земле человека после нападения раскольников пытаются привести в чувство. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) ранее захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа. В сообщении УПЦ говорилось, что рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция при этом не вмешивалась.

ивано-франковск

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ивано-франковск, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц