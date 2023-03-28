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Клирика УПЦ госпитализировали после нападения в Ивано-Франковске
Клирика УПЦ госпитализировали после нападения в Ивано-Франковске - РИА Новости, 28.03.2023
Клирика УПЦ госпитализировали после нападения в Ивано-Франковске
Украинская православная церковь в Telegram-канале заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:21
2023-03-28T20:21
2023-03-28T20:21
религия
ивано-франковск
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинская православная церковь в Telegram-канале заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения на храм раскольников, так как привести его в чувство не удалось. "Секретаря епархии пытаются привести в сознание после атаки слезоточивым газом. Его госпитализировали без сознания", – говорится в сообщении УПЦ. В нем также опубликовано видео того, как лежащего на земле человека после нападения раскольников пытаются привести в чувство. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) ранее захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа. В сообщении УПЦ говорилось, что рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция при этом не вмешивалась.
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ивано-франковск, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Ивано-Франковск, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Клирика УПЦ госпитализировали после нападения в Ивано-Франковске
Клирика УПЦ госпитализировали без сознания после нападения раскольников в Ивано-Франковске