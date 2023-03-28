https://ria.ru/20230328/klin-1861243862.html
Пивоваренный завод в Клину за пять лет снизил водопотребление на 10%
Пивоваренный завод в Клину за пять лет снизил водопотребление на 10% - РИА Новости, 28.03.2023
Пивоваренный завод в Клину за пять лет снизил водопотребление на 10%
Завод пивоваренной продукции в городском округе Клин Московской области с 2018 года сократил водопотребление на 10%, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T14:31
2023-03-28T14:31
2023-03-28T14:31
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
клин
георгий филимонов
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Завод пивоваренной продукции в городском округе Клин Московской области с 2018 года сократил водопотребление на 10%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.В ведомстве подчеркнули, что компания с 2018 года разработала десять инициатив, которые постепенно внедрялись на различных производственных этапах."Благодаря этому, по итогам 2022 года общая экономия воды на заводе составила свыше 17 миллионов литров, а за последние пять лет компании удалось повысить эффективность водопотребления в регионе на 10%", - приводятся в сообщении слова курирующего Минсельхозпрод вице-премьера правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Отмечается, что завод продолжит внедрять инициативы по рациональному использованию водных ресурсов. Так, запланирована реализация проекта возврата оборотной воды с нового участка деалкоголизации для дальнейшего использования на испарительных конденсаторах холодильной установки.
https://ria.ru/20230327/podmoskove-1861155995.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), клин, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Георгий Филимонов
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Завод пивоваренной продукции в городском округе Клин Московской области с 2018 года сократил водопотребление на 10%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
В ведомстве подчеркнули, что компания с 2018 года разработала десять инициатив, которые постепенно внедрялись на различных производственных этапах.
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"Благодаря этому, по итогам 2022 года общая экономия воды на заводе составила свыше 17 миллионов литров, а за последние пять лет компании удалось повысить эффективность водопотребления в регионе на 10%", - приводятся в сообщении слова курирующего Минсельхозпрод вице-премьера правительства Подмосковья Георгия Филимонова
.
Отмечается, что завод продолжит внедрять инициативы по рациональному использованию водных ресурсов. Так, запланирована реализация проекта возврата оборотной воды с нового участка деалкоголизации для дальнейшего использования на испарительных конденсаторах холодильной установки.