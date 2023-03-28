https://ria.ru/20230328/klin-1861243862.html

Пивоваренный завод в Клину за пять лет снизил водопотребление на 10%

Пивоваренный завод в Клину за пять лет снизил водопотребление на 10% - РИА Новости, 28.03.2023

Пивоваренный завод в Клину за пять лет снизил водопотребление на 10%

Завод пивоваренной продукции в городском округе Клин Московской области с 2018 года сократил водопотребление на 10%, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T14:31

2023-03-28T14:31

2023-03-28T14:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

клин

георгий филимонов

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Завод пивоваренной продукции в городском округе Клин Московской области с 2018 года сократил водопотребление на 10%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.В ведомстве подчеркнули, что компания с 2018 года разработала десять инициатив, которые постепенно внедрялись на различных производственных этапах."Благодаря этому, по итогам 2022 года общая экономия воды на заводе составила свыше 17 миллионов литров, а за последние пять лет компании удалось повысить эффективность водопотребления в регионе на 10%", - приводятся в сообщении слова курирующего Минсельхозпрод вице-премьера правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Отмечается, что завод продолжит внедрять инициативы по рациональному использованию водных ресурсов. Так, запланирована реализация проекта возврата оборотной воды с нового участка деалкоголизации для дальнейшего использования на испарительных конденсаторах холодильной установки.

https://ria.ru/20230327/podmoskove-1861155995.html

московская область (подмосковье)

клин

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), клин, георгий филимонов