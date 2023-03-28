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"Ъ": эксперты ищут место хранения ядерного оружия России в Белоруссии - РИА Новости, 28.03.2023
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05:45 28.03.2023 (обновлено: 10:29 28.03.2023)
https://ria.ru/20230328/khranenie-1861109178.html
"Ъ": эксперты ищут место хранения ядерного оружия России в Белоруссии
"Ъ": эксперты ищут место хранения ядерного оружия России в Белоруссии - РИА Новости, 28.03.2023
"Ъ": эксперты ищут место хранения ядерного оружия России в Белоруссии
Специалисты устанавливают возможные места, в которых будет храниться российское ядерное оружие на территории Белоруссии, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T05:45
2023-03-28T10:29
белоруссия
россия
сша
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Специалисты устанавливают возможные места, в которых будет храниться российское ядерное оружие на территории Белоруссии, сообщает "Коммерсантъ". Директор Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина в США Джеффри Льюис отметил, что Белоруссия хранила российское ядерное оружие до 1996 года и что у стран есть возможность не только построить новые склады, но и модернизировать старые.По словам эксперта, его группа уже начала исследовать вопрос того, где в итоге боеголовки могут оказаться на хранении.В прошедшую субботу Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Он объяснил, что Россия не передает соседней республике свое ядерное оружие, а делает то, что США делали в течение десятилетия. Строительство хранилища для оружия на территории Белоруссии закончат 1 июля.
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белоруссия, россия, сша, владимир путин, оон
Белоруссия, Россия, США, Владимир Путин, ООН
"Ъ": эксперты ищут место хранения ядерного оружия России в Белоруссии

"Ъ": эксперт Льюис назвал возможной модернизацию хранилищ ядерных боезарядов в Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь" выдвигается на позицию
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь выдвигается на позицию - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь" выдвигается на позицию. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Специалисты устанавливают возможные места, в которых будет храниться российское ядерное оружие на территории Белоруссии, сообщает "Коммерсантъ".
Директор Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина в США Джеффри Льюис отметил, что Белоруссия хранила российское ядерное оружие до 1996 года и что у стран есть возможность не только построить новые склады, но и модернизировать старые.
По словам эксперта, его группа уже начала исследовать вопрос того, где в итоге боеголовки могут оказаться на хранении.
«
"Но трудно определить, что именно мы ищем и началось ли вообще строительство", — добавил он.
В прошедшую субботу Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Он объяснил, что Россия не передает соседней республике свое ядерное оружие, а делает то, что США делали в течение десятилетия. Строительство хранилища для оружия на территории Белоруссии закончат 1 июля.
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