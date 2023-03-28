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"Ъ": эксперты ищут место хранения ядерного оружия России в Белоруссии

"Ъ": эксперты ищут место хранения ядерного оружия России в Белоруссии - РИА Новости, 28.03.2023

"Ъ": эксперты ищут место хранения ядерного оружия России в Белоруссии

Специалисты устанавливают возможные места, в которых будет храниться российское ядерное оружие на территории Белоруссии, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T05:45

2023-03-28T05:45

2023-03-28T10:29

белоруссия

россия

сша

владимир путин

оон

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Специалисты устанавливают возможные места, в которых будет храниться российское ядерное оружие на территории Белоруссии, сообщает "Коммерсантъ". Директор Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина в США Джеффри Льюис отметил, что Белоруссия хранила российское ядерное оружие до 1996 года и что у стран есть возможность не только построить новые склады, но и модернизировать старые.По словам эксперта, его группа уже начала исследовать вопрос того, где в итоге боеголовки могут оказаться на хранении.В прошедшую субботу Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Он объяснил, что Россия не передает соседней республике свое ядерное оружие, а делает то, что США делали в течение десятилетия. Строительство хранилища для оружия на территории Белоруссии закончат 1 июля.

https://ria.ru/20230326/tyao-1860670908.html

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сша

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белоруссия, россия, сша, владимир путин, оон