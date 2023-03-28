"Ъ": эксперты ищут место хранения ядерного оружия России в Белоруссии
"Ъ": эксперт Льюис назвал возможной модернизацию хранилищ ядерных боезарядов в Белоруссии
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь" выдвигается на позицию
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 "Тополь" выдвигается на позицию. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Специалисты устанавливают возможные места, в которых будет храниться российское ядерное оружие на территории Белоруссии, сообщает "Коммерсантъ".
Директор Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина в США Джеффри Льюис отметил, что Белоруссия хранила российское ядерное оружие до 1996 года и что у стран есть возможность не только построить новые склады, но и модернизировать старые.
По словам эксперта, его группа уже начала исследовать вопрос того, где в итоге боеголовки могут оказаться на хранении.
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"Но трудно определить, что именно мы ищем и началось ли вообще строительство", — добавил он.
В прошедшую субботу Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Он объяснил, что Россия не передает соседней республике свое ядерное оружие, а делает то, что США делали в течение десятилетия. Строительство хранилища для оружия на территории Белоруссии закончат 1 июля.