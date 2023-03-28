https://ria.ru/20230328/izrail-1861366354.html

В Тель-Авиве прошел "марш молчания" против судебной реформы

В Тель-Авиве прошел "марш молчания" против судебной реформы - РИА Новости, 28.03.2023

В Тель-Авиве прошел "марш молчания" против судебной реформы

Около 3 тысяч человек вышли на "марш молчания" в Тель-Авиве, несмотря на объявленную властями накануне паузу в проведении судебной реформы, сообщает израильский РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T20:03

2023-03-28T20:03

2023-03-28T20:03

в мире

тель-авив

биньямин нетаньяху

протесты против судебной реформы в израиле

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Около 3 тысяч человек вышли на "марш молчания" в Тель-Авиве, несмотря на объявленную властями накануне паузу в проведении судебной реформы, сообщает израильский портал Ynet. Накануне в понедельник массовые митинги за и против реформы юридической системы прошли в Иерусалиме и Тель-Авиве через несколько часов после того как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о том, что оставшиеся законопроекты в рамках реформы не будут рассматриваться в ходе нынешней сессии парламента. Инициированная правительством Нетаньяху судебная реформа была объявлена в начале января. Это начинание властей вызвало массовые протесты, которые идут уже 12 недель. Сформированный правительством пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда и даст кабмину контроль над назначением судей.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860926352.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле, израиль