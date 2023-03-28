В Тель-Авиве прошел "марш молчания" против судебной реформы
Ynet: около трех тысяч человек вышли на митинг в Тель-Авиве против судебной реформы
© AP Photo / Oded BaliltyДемонстранты с флагами Израиля в Тель-Авиве
© AP Photo / Oded Balilty
Демонстранты с флагами Израиля в Тель-Авиве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Около 3 тысяч человек вышли на "марш молчания" в Тель-Авиве, несмотря на объявленную властями накануне паузу в проведении судебной реформы, сообщает израильский портал Ynet.
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"Они ожидают, что мы сломаемся, и они смогут продолжить судебную реформу. Это не может произойти. Они не смогут запутать нас, временно остановив законодательство и в то же время формируя против нас ополчение", — приводит издание слова организаторов.
Накануне в понедельник массовые митинги за и против реформы юридической системы прошли в Иерусалиме и Тель-Авиве через несколько часов после того как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о том, что оставшиеся законопроекты в рамках реформы не будут рассматриваться в ходе нынешней сессии парламента.
Инициированная правительством Нетаньяху судебная реформа была объявлена в начале января. Это начинание властей вызвало массовые протесты, которые идут уже 12 недель. Сформированный правительством пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда и даст кабмину контроль над назначением судей.