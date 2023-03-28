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В Тель-Авиве прошел "марш молчания" против судебной реформы - РИА Новости, 28.03.2023
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20:03 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/izrail-1861366354.html
В Тель-Авиве прошел "марш молчания" против судебной реформы
В Тель-Авиве прошел "марш молчания" против судебной реформы - РИА Новости, 28.03.2023
В Тель-Авиве прошел "марш молчания" против судебной реформы
Около 3 тысяч человек вышли на "марш молчания" в Тель-Авиве, несмотря на объявленную властями накануне паузу в проведении судебной реформы, сообщает израильский РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T20:03
2023-03-28T20:03
в мире
тель-авив
биньямин нетаньяху
протесты против судебной реформы в израиле
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Около 3 тысяч человек вышли на "марш молчания" в Тель-Авиве, несмотря на объявленную властями накануне паузу в проведении судебной реформы, сообщает израильский портал Ynet. Накануне в понедельник массовые митинги за и против реформы юридической системы прошли в Иерусалиме и Тель-Авиве через несколько часов после того как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о том, что оставшиеся законопроекты в рамках реформы не будут рассматриваться в ходе нынешней сессии парламента. Инициированная правительством Нетаньяху судебная реформа была объявлена в начале января. Это начинание властей вызвало массовые протесты, которые идут уже 12 недель. Сформированный правительством пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда и даст кабмину контроль над назначением судей.
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в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, протесты против судебной реформы в израиле, израиль
В мире, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Протесты против судебной реформы в Израиле, Израиль
В Тель-Авиве прошел "марш молчания" против судебной реформы

Ynet: около трех тысяч человек вышли на митинг в Тель-Авиве против судебной реформы

© AP Photo / Oded BaliltyДемонстранты с флагами Израиля в Тель-Авиве
Демонстранты с флагами Израиля в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Демонстранты с флагами Израиля в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Около 3 тысяч человек вышли на "марш молчания" в Тель-Авиве, несмотря на объявленную властями накануне паузу в проведении судебной реформы, сообщает израильский портал Ynet.
«

"Они ожидают, что мы сломаемся, и они смогут продолжить судебную реформу. Это не может произойти. Они не смогут запутать нас, временно остановив законодательство и в то же время формируя против нас ополчение", — приводит издание слова организаторов.

Накануне в понедельник массовые митинги за и против реформы юридической системы прошли в Иерусалиме и Тель-Авиве через несколько часов после того как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о том, что оставшиеся законопроекты в рамках реформы не будут рассматриваться в ходе нынешней сессии парламента.
Инициированная правительством Нетаньяху судебная реформа была объявлена в начале января. Это начинание властей вызвало массовые протесты, которые идут уже 12 недель. Сформированный правительством пакет законов значительно ограничит полномочия Верховного суда и даст кабмину контроль над назначением судей.
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Судебная реформа в Израиле: кризис и массовые протесты
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В миреТель-АвивБиньямин НетаньяхуПротесты против судебной реформы в ИзраилеИзраиль
 
 
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