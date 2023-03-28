https://ria.ru/20230328/izbienie-1861329252.html

В Кировской области мать избила и выгнала из дома двухлетнего сына

В Кировской области мать избила и выгнала из дома двухлетнего сына - РИА Новости, 28.03.2023

В Кировской области мать избила и выгнала из дома двухлетнего сына

Жительница Кировской области избила двухлетнего сына и выставила его раздетым на улицу среди ночи, полиция проводит проверку, сообщает региональное управление... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T17:59

2023-03-28T17:59

2023-03-28T17:59

происшествия

кировская область

россия

уржумский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Жительница Кировской области избила двухлетнего сына и выставила его раздетым на улицу среди ночи, полиция проводит проверку, сообщает региональное управление МВД. Как уточняется, во вторник около 4 часов утра медики райбольницы проинформировали МВД России по Уржумскому району о том, что к ним поступил с общим переохлаждением двухлетний мальчик. Врачи также установили, что ребенку были нанесены побои. "Житель Уржума пришел ночью домой и нашел своего малолетнего сына без одежды на крыльце дома. Он вызвал скорую медицинскую помощь и сопровождал мальчика в больницу, где малыша осмотрели и госпитализировали. Мать ребенка в это время находилась в доме. Полицейские опросили родителей ребенка. Выяснилось, что, пока мужчины не было дома, его супруга побила своего сына и выставила за дверь на улицу", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются знакомые семьи. "По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Уржума", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что ранее семья на профилактических учетах не состояла, в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

https://ria.ru/20230318/mladenets-1858808285.html

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кировская область

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уржумский район

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происшествия, кировская область, россия, уржумский район