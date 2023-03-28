https://ria.ru/20230328/italiya-1861215006.html

В Италии подозревают, что сыну Усса помогли сбежать российские спецслужбы

В Италии подозревают, что сыну Усса помогли сбежать российские спецслужбы - РИА Новости, 28.03.2023

В Италии подозревают, что сыну Усса помогли сбежать российские спецслужбы

Побег из-под ареста в Италии сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема стал возможным благодаря помощи нескольких сообщников, подозревается... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:07

2023-03-28T13:07

2023-03-28T13:07

в мире

италия

александр усс

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РИМ, 28 мар – РИА Новости. Побег из-под ареста в Италии сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема стал возможным благодаря помощи нескольких сообщников, подозревается участие в этом "российских служб", пишет во вторник Corriere della Sera со ссылкой на следствие. Неделю назад апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В среду 40-летний российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом, где находился под домашним арестом. Усс отключил электронный браслет, после чего вышел из дома с рюкзаком и скрылся на машине, водитель которой ждал россиянина в уединенном месте, пишет Corriere della Sera. Согласно сообщению газеты, хозяином автомобиля является посторонний человек, который им не пользуется. Следователи, пишет издание, предполагают, что Усс сменил машину в нескольких километрах от места побега, чтобы добраться до границы одной из соседних стран, возможно, Швейцарии или Словении. Кроме того, прокуратура Милана, расследующая исчезновение арестованного, считает, что Усс пользовался мобильным телефоном вопреки судебному запрету, говорится в статье. "Сейчас следователи работают над распечаткой звонков с этого телефона, подозревая что Усс был в контакте с сетью сообщников", - пишет Corriere. Как утверждает издание, это была ""хирургическая" операция, заставляющая следователей подозревать в решающей роли спецслужбы Москвы". Кроме того, издание обращает внимание на то, что супруга 40-летнего предпринимателя вернулась в Россию из Италии 13 марта. Согласно решению суда, который в начале декабря отпустил Усса под домашний арест, право на контакт с мужем было только у нее, а после ее отъезда разрешение на доставку продуктов и других предметов первой необходимо перешло "к другим людям", говорится в статье. "Следователи отследили многочисленные счета (Усса) по всему миру: на них есть средства на миллионы евро", - утверждает газета, в статье добавляется, что "сейчас расследование идет по четкому следу, даже если Усс уже за границей". Ранее сообщалось, что после получения сигнала тревоги с браслета карабинерам пришлось взломать дверь съемной квартиры в пригороде Милана. На эту операцию ушел почти час. Усс оставил дома включенный на большую громкость телевизор, возможно, чтобы создать видимость своего присутствия. По сообщению местных СМИ, Усс мог покинуть Италию на частном самолете из одного из аэропортов севера страны. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. По данным источников РИА Новости, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в Кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.

https://ria.ru/20230324/uss-1860411583.html

https://ria.ru/20221117/uss-1832214106.html

https://ria.ru/20221021/zaderzhanie-1825631209.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, италия, александр усс